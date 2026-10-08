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NAJNOVEJŠE O KRVNEM TLAKU

Ta preprosta navada lahko zniža krvni tlak za kar 9 odstotkov

Nova raziskava je nekoliko drugačna od nekaterih prejšnjih ugotovitev, ki so poudarjale predvsem pomen stalnega časa odhoda v posteljo in jutranjega vstajanja.
Nova raziskava, v kateri je sodelovalo približno 41.000 odraslih, je pokazala povezavo med daljšim spanjem ob koncu tedna in manjšim tveganjem za visok krvni tlak. FOTO: Shutterstock 
Nova raziskava, v kateri je sodelovalo približno 41.000 odraslih, je pokazala povezavo med daljšim spanjem ob koncu tedna in manjšim tveganjem za visok krvni tlak. FOTO: Shutterstock 
Miroslav Cvjetičanin
 8. 10. 2026 | 13:00
5:02
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Če med tednom spite premalo, vam lahko nekoliko daljši spanec ob koncu tedna koristi. Raziskava je pokazala, koliko dodatnega spanja je povezano z največjo koristjo za krvni tlak.

Marsikdo si ob koncu tedna privošči nekoliko daljši spanec. Zaradi tega se ni treba počutiti krive ali lenobne. Če je med tednom spanja premalo, lahko telo z nekaj dodatnimi minutami počitka nadomesti del izgubljenega spanca in si opomore od obremenitev.

Nova raziskava, v kateri je sodelovalo približno 41.000 odraslih, je pokazala povezavo med daljšim spanjem ob koncu tedna in manjšim tveganjem za visok krvni tlak. Ugotovitve kažejo, da bi lahko že približno uro in 27 minut dodatnega spanja ob koncu tedna prineslo največjo korist. Pri ljudeh, ki so toliko dodatnega spanca namenili nadomeščanju pomanjkanja spanja med tednom, je bilo tveganje za visok krvni tlak približno 9 odstotkov manjše.

Premalo spanja dodatno obremenjuje srce

Pomanjkanje spanja ni zgolj težava zaradi utrujenosti in slabše zbranosti. Ko človek redno spi premalo, je telo bolj obremenjeno, srce in krvne žile pa morajo delovati pod večjim stresom. To lahko vpliva tudi na krvni tlak. Dodatni spanec ob koncu tedna lahko telesu omogoči, da si deloma opomore od pomanjkanja spanja, ki se je nabralo čez teden. To je pomembno predvsem za ljudi, ki zaradi službe, družinskih obveznosti ali drugih razlogov med tednom redno ne dosežejo priporočene količine spanja.

Koliko spanja potrebujemo?

Odrasli praviloma potrebujejo približno sedem do devet ur spanja na noč, vendar se potrebe med posamezniki razlikujejo. Kljub temu številni odrasli spijo manj, kot bi bilo priporočljivo. Če je spanja kronično premalo, se lahko poruši tudi običajni nočni padec krvnega tlaka. Pri zdravem človeku se krvni tlak med spanjem praviloma zniža, pri nekaterih ljudeh pa ta padec ni dovolj izrazit. Dolgotrajno pomanjkanje spanja je zato povezano z večjim tveganjem za razvoj visokega krvnega tlaka.

Visok krvni tlak pogosto nima opozorilnih znakov

Visok krvni tlak oziroma hipertenzija je ena najpogostejših zdravstvenih težav. Nevarnost je tudi v tem, da človek pogosto ne čuti ničesar nenavadnega. Zato visokemu krvnemu tlaku pogosto pravijo »tihi ubijalec«. Čeprav lahko dolgo poteka brez očitnih simptomov, sčasoma povečuje tveganje za bolezni srca in žil, srčni infarkt ter možgansko kap. Prav zato je pomembno, da se krvni tlak redno meri, tudi kadar se človek počuti popolnoma zdravega.

Daljši spanec je lahko koristen, vendar ne pretiravajte

Nova raziskava je nekoliko drugačna od nekaterih prejšnjih ugotovitev, ki so poudarjale predvsem pomen stalnega časa odhoda v posteljo in jutranjega vstajanja. Strokovnjaki so bili pri nadomeščanju zamujenega spanca ob koncu tedna pogosto previdni. Nove ugotovitve pa kažejo, da lahko zmerno nadomeščanje spanca koristi zdravju srca in ožilja, zlasti pri ljudeh, ki med tednom ne spijo dovolj. Vendar več spanja ni vedno bolje. Pri ljudeh, ki so ob koncu tedna spali več kot štiri ure dlje kot običajno, so raziskovalci ugotovili večje tveganje za visok krvni tlak.

Raziskovalci menijo, da lahko pri zmernem podaljšanju spanja koristi nadomeščanja izgubljenega spanca pretehtajo morebitne negativne učinke nekoliko drugačnega urnika. Če pa je razlika med spanjem med tednom in ob koncu tedna zelo velika, se lahko poveča motnja običajnega ritma spanja in budnosti. To lahko zmanjša oziroma izniči morebitne koristi daljšega spanja.

Spanje ob koncu tedna ni nadomestilo za dober spanec vsak dan

Ugotovitve zato ne pomenijo, da lahko med tednom brez posledic spimo premalo in vse nadoknadimo v soboto in nedeljo. Najboljša osnova za zdravje je še vedno dovolj kakovostnega in rednega spanja skozi ves teden. Če pa se zaradi obveznosti med tednom nabere nekaj primanjkljaja spanja, lahko zmeren daljši spanec ob koncu tedna pomaga telesu pri okrevanju. Približno uro in pol dodatnega spanja se tako kaže kot precej bolj smiselna izbira kot zelo dolgo poležavanje. Pomembno je tudi, da se čas vstajanja ob koncu tedna ne razlikuje pretirano od običajnega urnika.

Za zdrav krvni tlak pa ni pomembno le spanje. Pomembni so tudi redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, primeren vnos soli, zdrava telesna teža, zmerno uživanje alkohola ter obvladovanje dolgotrajnega stresa.

Če je krvni tlak pogosto povišan, daljši spanec ne more nadomestiti zdravniškega pregleda in ustreznega zdravljenja.

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