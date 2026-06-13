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Ta preprosta vaja previsok krvni tlak občutno zniža že v štirih tednih

Visok krvni tlak je eden največjih dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni, ki so tudi v Sloveniji med najpogostejšimi vzroki smrti.
Že po štirih tednih vadbe se je sistolični krvni tlak v povprečju znižal za 12 mm Hg, kar strokovnjaki označujejo za izjemen rezultat, primerljiv z učinki nekaterih sprememb življenjskega sloga ali zdravljenja. FOTO: Getty Images
Že po štirih tednih vadbe se je sistolični krvni tlak v povprečju znižal za 12 mm Hg, kar strokovnjaki označujejo za izjemen rezultat, primerljiv z učinki nekaterih sprememb življenjskega sloga ali zdravljenja. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 13. 6. 2026 | 16:00
4:42
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Znanstvene raziskave kažejo, da lahko ena najpreprostejših vaj za krepitev mišic pomembno vpliva na znižanje krvnega tlaka. Učinki naj bi bili opazni že po enem mesecu redne vadbe.

Visok krvni tlak je eden največjih dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni, ki so tudi v Sloveniji med najpogostejšimi vzroki smrti. Dobra novica je, da lahko poleg zdrave prehrane in redne telesne aktivnosti pomembno razliko naredi tudi ena sama preprosta vaja.

Raziskave kažejo, da lahko izometrične vaje, pri katerih mišice napenjamo brez gibanja sklepov, občutno znižajo krvni tlak. Med najbolj učinkovitimi se je izkazala deska oziroma plank, ki jo lahko izvajamo praktično kjer koli in brez posebne opreme. Da, prej smo mislili, da je plank dober samo za krepitev trebušnjakov. Napačno. Veliko bolj je koristna.

Plank lahko zniža krvni tlak že v štirih tednih

V raziskavah, ki so preučevale vpliv planka na zdravje srca in ožilja, so udeleženci izvajali vajo štirikrat zapored z vmesnimi odmori. Rezultati so pokazali opazno znižanje krvnega tlaka že po štirih tednih redne vadbe.

Že po štirih tednih vadbe se je sistolični krvni tlak v povprečju znižal za 12 mm Hg, kar strokovnjaki označujejo za izjemen rezultat, primerljiv z učinki nekaterih sprememb življenjskega sloga ali zdravljenja.

Po nekaterih znanstvenih ocenah bi lahko takšno znižanje krvnega tlaka bistveno zmanjšalo tveganje za srčni infarkt in možgansko kap.

Zakaj je plank tako učinkovit?

Plank spada med izometrične vaje, pri katerih telo zadržujemo v določenem položaju. Med izvajanjem morajo mišice trupa, hrbta, ramen in nog neprestano delovati, da ohranijo stabilnost.

Prav zaradi tega plank aktivira več mišičnih skupin hkrati in krepi tako imenovane globoke stabilizacijske mišice, ki jih pri številnih drugih vajah pogosto zanemarimo.

Da, prej smo mislili, da je plank dober samo za krepitev trebušnjakov. Napačno. Veliko bolj je koristna. FOTO: Photography Getty Images
Da, prej smo mislili, da je plank dober samo za krepitev trebušnjakov. Napačno. Veliko bolj je koristna. FOTO: Photography Getty Images

Prednosti planka vključujejo:

  • krepitev trebušnih mišic,
  • boljšo telesno držo,
  • večjo stabilnost hrbtenice,
  • zmanjšanje bolečin v križu,
  • izboljšanje ravnotežja,
  • znižanje krvnega tlaka.

Kako pravilno izvajati plank?

Za začetnike strokovnjaki priporočajo preprost protokol:

  • Zavzemite položaj planka.
  • Položaj zadržite 30 sekund.
  • Počivajte dve minuti.
  • Vajo ponovite štirikrat.

Pomembno je, da med vajo telo ostane v ravni liniji od glave do pet. Boki ne smejo pasti proti tlom ali se dvigniti previsoko. Če je klasični plank prezahteven, kar na začetku vsekakor je, lahko začnete z lažjo različico na kolenih.

Tudi stenski počep ima podobne učinke

Podobne rezultate pri zniževanju krvnega tlaka naj bi prinašal tudi stenski počep. Pri tej vaji se z hrbtom naslonite na steno in se počasi spustite v položaj, kot da sedite na nevidnem stolu. Položaj zadržite določeno obdobje, nato počivate in ponovite vajo.

Tako plank kot stenski počep sodita med izometrične vaje, ki po novejših raziskavah na krvni tlak vplivajo celo bolj učinkovito kot nekatere druge oblike telesne aktivnosti.

Manj bolečin v hrbtu in boljša kakovost življenja

Koristi planka niso omejene zgolj na zdravje srca in ožilja. Raziskave so pokazale tudi zmanjšanje bolečin v spodnjem delu hrbta. V eni od študij so posamezniki z bolečinami v križu vsak dan izvajali plank in stranski plank le nekaj minut dnevno. Posamezno vajo so zadržali od 20 do 30 sekund. Že po treh tednih so poročali o občutno manjših bolečinah ter izboljšani kakovosti življenja.

Preprosta vaja z velikimi učinki

Čeprav plank na prvi pogled deluje preprosto, gre za eno najučinkovitejših vaj za krepitev jedra telesa. Poleg močnejših mišic lahko pomaga izboljšati telesno držo, zmanjša težave s križem in po ugotovitvah raziskovalcev prispeva tudi k znižanju krvnega tlaka.

Za ljudi, ki iščejo preprost način za izboljšanje zdravja srca in ožilja, je lahko nekaj minut planka na dan ena najboljših naložb v dolgoročno zdravje.

Pomembno: Osebe z boleznimi srca, visokim krvnim tlakom ali drugimi kroničnimi zdravstvenimi težavami naj se pred začetkom nove vadbe posvetujejo z zdravnikom.

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