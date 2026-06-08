Ta sladki sadež zelo pomaga zniževati krvni tlak in izboljšati zdravje črevesja

Ko nas zagrabi želja po sladkem, večina poseže po piškotih, čokoladi ali drugih predelanih prigrizkih. Strokovnjaki za prehrano pa opozarjajo, da obstaja veliko bolj zdrava alternativa - datlji.

Ti sladki sadeži z značilnim karamelnim okusom in mehko teksturo veljajo za pravo naravno sladkarijo. Poleg tega vsebujejo številne hranilne snovi, ki ugodno vplivajo na zdravje srca, prebavo in splošno počutje.

Zakaj so datlji tako posebni?

Datlji so plodovi datljeve palme in jih pri nas najpogosteje kupujemo v posušeni obliki. Zaradi naravne sladkobe so odlična izbira za malico, lahko pa jih dodajamo tudi različnim jedem, od zajtrkov in sladic do solat in glavnih jedi.

Njihova prednost je tudi dolga obstojnost, zato jih lahko vedno hranimo pri roki kot hitro in hranljivo malico.

Pest datljev vsebuje približno:

okoli 90 kalorij,

veliko prehranskih vlaknin,

kalij,

železo,

baker,

mangan,

magnezij,

kalcij,

vitamine skupine B.

Prav zaradi te kombinacije hranil jih številni prehranski strokovnjaki uvrščajo med najbolj hranljive suhe sadeže.

Dobri za srce in krvni tlak

Ena največjih prednosti datljev je visoka vsebnost vlaknin. Te pomagajo uravnavati raven holesterola, podpirajo zdravo telesno težo in prispevajo k stabilnejšemu krvnemu sladkorju.

Datlji vsebujejo tudi veliko kalija, minerala, ki ima pomembno vlogo pri uravnavanju krvnega tlaka. Zadosten vnos kalija lahko pomaga zmanjševati škodljive učinke prevelikega vnosa soli, ki je med Slovenci še vedno pogost prehranski problem. Zaradi kombinacije vlaknin in mineralov lahko redno uživanje datljev prispeva k boljšemu zdravju srca in ožilja.

Koristijo prebavi in črevesni mikrobioti

Vlaknine niso pomembne le za srce, temveč tudi za zdravo prebavo. Služijo kot hrana koristnim bakterijam v črevesju, ki tvorijo snovi, pomembne za dobro delovanje prebavnega sistema in imunskega sistema. Zdrava črevesna mikrobiota je povezana z boljšim počutjem, učinkovitejšo prebavo in celo močnejšo odpornostjo organizma. Ker večina ljudi ne zaužije dovolj vlaknin, so datlji lahko preprost način za povečanje njihovega vnosa.

Bogat vir antioksidantov

Datlji vsebujejo številne rastlinske spojine, ki delujejo kot antioksidanti. Med njimi so karotenoidi, flavonoidi in druge bioaktivne snovi, ki pomagajo ščititi celice pred škodljivimi vplivi prostih radikalov.

Znanstveniki menijo, da imajo takšne spojine pomembno vlogo pri zmanjševanju vnetij v telesu in zaščiti pred številnimi kroničnimi boleznimi.

Naravno sladki, a zmernost ostaja pomembna

Čeprav so datlji bogati s hranili, vsebujejo tudi precej naravnih sladkorjev. Prav zato jih je priporočljivo uživati zmerno. Priporočena porcija je manjša pest datljev na dan. Tako bomo izkoristili njihove koristi, ne da bi zaužili preveč kalorij ali sladkorja.

Dobra izbira je tudi kombinacija z oreščki, saj zdrave maščobe in beljakovine dodatno upočasnijo sproščanje sladkorja v kri ter podaljšajo občutek sitosti.

Odličen dodatek slovenski prehrani

Datlje lahko vključimo v številne jedi, ki jih pripravljamo tudi v Sloveniji. Dodamo jih lahko ovsenim kosmičem, domačemu misliju, sadnim smutijem, solatam ali jih uporabimo pri pripravi domačih energijskih ploščic. Zaradi njihove naravne sladkobe jih mnogi uporabljajo tudi kot nadomestek sladkorja pri pripravi zdravju prijaznejših sladic.

Kaj pravijo strokovnjaki?

Strokovnjaki poudarjajo, da nobeno živilo samo po sebi ni čudežna rešitev za zdravje. Vendar pa datlji zaradi bogastva vlaknin, mineralov in antioksidantov predstavljajo kakovosten del uravnotežene prehrane.

Če jih vključimo v raznoliko prehrano, bogato s sadjem, zelenjavo, polnozrnatimi živili in kakovostnimi beljakovinami, lahko pomembno prispevajo k boljšemu zdravju srca, prebave in splošnemu dobremu počutju.