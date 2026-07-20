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STARANJE

Ta spregledana vadba odločilno vpliva na dolgo in zdravo življenje

Ko govorimo o zdravem staranju, večina najprej pomisli na vadbo za moč.
To je zahtevnejša vaja, ki poleg ravnotežja učinkovito krepi noge, zadnjico in mišice trupa. FOTO: Getty Image
To je zahtevnejša vaja, ki poleg ravnotežja učinkovito krepi noge, zadnjico in mišice trupa. FOTO: Getty Image
Miroslav Cvjetičanin
 20. 7. 2026 | 07:00
4:27
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Ravnotežje je eden ključnih temeljev zdravega staranja. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko že nekaj minut vadbe na dan zmanjša tveganje za padce, izboljša gibljivost in ohrani samostojnost tudi v poznejših letih.

Ko govorimo o zdravem staranju, večina najprej pomisli na vadbo za moč. Ta resnično pomaga ohranjati mišično maso, krepi kosti, pospešuje presnovo in zmanjšuje tveganje za številne kronične bolezni. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da po 40. letu starosti samo trening moči ni več dovolj.

Z leti telo naravno izgublja mišično maso, sklepi postajajo manj gibljivi, slabša pa se tudi sposobnost zaznavanja položaja telesa v prostoru. Poleg tega se zmanjšuje učinkovitost ravnotežnega sistema v notranjem ušesu in občutljivost stopal, kar povečuje tveganje za padce, spotikanje in poškodbe. Pri ženskah na ravnotežje dodatno vplivajo hormonske spremembe v obdobju perimenopavze in menopavze. Prav zato strokovnjaki priporočajo, da vadbo za moč dopolnimo z rednim treningom ravnotežja.

Zakaj je vadba ravnotežja tako pomembna?

Vadba ravnotežja prinaša številne koristi, ki jih pogosto spregledamo. Med drugim zmanjšuje tveganje za padce in poškodbe, izboljšuje stabilnost sklepov, krepi koordinacijo gibanja, spodbuja pravilno telesno držo, povečuje samozavest pri vsakodnevnem gibanju in ohranja možgane aktivne, saj zahteva nenehno usklajevanje gibanja. Dobra novica je, da zanjo niso potrebni dragi pripomočki ali posebni programi. Že nekaj minut preprostih vaj vsak dan lahko občutno izboljša ravnotežje.

 

Tri preproste vaje za boljše ravnotežje

 

1. Stati na eni nogi

Gre za eno najbolj preprostih in hkrati najučinkovitejših vaj. Izvajate jo lahko med umivanjem zob ali med čakanjem, da zavre voda za čaj ali kavo.

Kako jo izvedete: postavite se z nogami v širini bokov, dvignite eno nogo od tal, nogo lahko iztegnete pred seboj ali jo pokrčite pod kotom 90 stopinj, položaj zadržite najmanj 30 sekund, nato zamenjajte nogo. Če imate težave z ravnotežjem, vajo izvajajte ob kuhinjskem pultu ali steni, da se lahko po potrebi oprete.

2. Hoja peta-prsti

Pri tej vaji stopate tako, da se peta ene noge dotakne prstov druge, kot bi hodili po namišljeni ravni črti.

Kako jo izvedete: stojte vzravnano, naredite korak naprej tako, da postavite peto neposredno pred prste druge noge, za trenutek zadržite ravnotežje, nato nadaljujte z drugo nogo, ves čas ohranjajte pokončno držo in napete trebušne mišice. Če je vaja prezahtevna, se postavite ob steno ali kuhinjski pult. Če vam gre zlahka, glejte naravnost predse in ne v tla.

3. Počep na eni nogi

To je zahtevnejša vaja, ki poleg ravnotežja učinkovito krepi noge, zadnjico in mišice trupa.

Kako jo izvedete: postavite se v širino bokov, dvignite eno nogo od tal, boke počasi potisnite nazaj, kot da bi sedali na stol, spustite se toliko, kolikor zmorete, pri tem pa pazite, da koleno ne uhaja navznoter, nato se vrnite v začetni položaj. Če je vaja pretežka, začnite tako, da sedete na stol, nato pa poskusite vstati le z eno nogo, brez opiranja z rokami. Po potrebi si pomagajte z oporo ob steni.

Pomagajo tudi joga, pilates in tai či

Odlična izbira za izboljšanje ravnotežja so tudi joga, pilates in tai či. Te vadbe poleg ravnotežja razvijajo še moč, gibljivost in koordinacijo ter dokazano prispevajo k boljši telesni pripravljenosti v vseh življenjskih obdobjih. Ko postanejo osnovne vaje prelahke, lahko zahtevnost povečate z lahkimi utežmi ali tako, da jih izvajate z zaprtimi očmi, vendar le, če ste pri izvajanju že popolnoma samozavestni in varni.

Cilj ni ustaviti staranja

Staranja ni mogoče preprečiti, lahko pa pomembno vplivamo na kakovost življenja. Redna vadba ravnotežja pomaga ohranjati moč, stabilnost in samozavest pri gibanju ter omogoča večjo samostojnost tudi v poznejših letih.

Le nekaj minut na dan je lahko naložba, ki se bo obrestovala še desetletja.

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