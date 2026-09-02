Ta vsakdanja navada poškoduje jetra. Večina je prepričana, da je ta navada zdrava

Raziskava je pokazala, da je lahko za približno petino primerov poškodb jeter kriva navada, ki jo mnogi povezujejo z zdravim življenjskim slogom. Govora je o uživanju zeliščnih in prehranskih dopolnil.

Prehranska dopolnila pogosto veljajo za nekaj, kar naj bi koristilo zdravju. Vitamini, minerali, omega-3-maščobne kisline, probiotiki in različni rastlinski pripravki so danes del vsakdana številnih ljudi. Toda nova raziskava opozarja, da lahko nekateri med njimi predstavljajo tudi tveganje za jetra.

Ameriška raziskava, ki se je osredotočila na težave pri prepoznavanju in zdravljenju poškodb jeter, povezanih z zeliščnimi in prehranskimi dopolnili, je pokazala skrb vzbujajoč podatek: uživanje kombinacij zeliščnih in prehranskih dopolnil naj bi bilo povezano s približno 20 odstotki vseh primerov poškodb jeter, obravnavanih v raziskavi.

Katera prehranska dopolnila so lahko nevarna?

Med izdelki, ki so bili najpogosteje povezani s poškodbami jeter, so bili pripravki z anabolnimi steroidi, izvlečkom zelenega čaja ter različnimi večsestavinskimi prehranskimi dopolnili.

Anabolni steroidi, ki se lahko pojavljajo v izdelkih, namenjenih povečanju mišične mase, lahko povzročijo tudi dolgotrajne poškodbe jeter. Pri izvlečku zelenega čaja in nekaterih podobnih pripravkih pa se lahko pojavijo nenadna vnetja jeter, ki so lahko podobna hepatitisu. Raziskovalci ob tem opozarjajo na pomembno težavo: številna prehranska dopolnila vsebujejo več različnih sestavin, zato je pogosto zelo težko ugotoviti, katera konkretna snov je povzročila poškodbo jeter.

Težava je tudi v velikem številu dopolnil

Priljubljenost prehranskih dopolnil je velika. Raziskava med potrošniki je pokazala, da je kar 76 odstotkov sodelujočih redno uživalo vsaj eno prehransko dopolnilo, petina pa jih je vsak dan jemala štiri ali več različnih pripravkov. Med najpogostejšimi so bili vitamini, minerali, omega-3-maščobne kisline, probiotiki in zeliščni pripravki. Prav kombiniranje več različnih izdelkov je lahko problematično, saj se lahko njihove sestavine med seboj prekrivajo ali vplivajo druga na drugo. Pri tem uporabnik pogosto niti ne ve natančno, katere snovi zaužije v skupnem dnevnem odmerku.

Poškodbe jeter je težko prepoznati

Jetra imajo izjemno pomembno vlogo pri presnovi in odstranjevanju škodljivih snovi iz telesa. Težava je, da številne bolezni jeter v začetnih fazah ne povzročajo očitnih simptomov. Ko se znaki pojavijo, je lahko poškodba jeter že precej napredovala. Med možnimi simptomi so izguba apetita in posledično hujšanje, izrazita utrujenost in šibkost, rumenkasta ali srbeča koža ter slabost in bruhanje. Bolezni jeter imajo sicer številne možne vzroke. Med najpogostejšimi so bolezni jeter, povezane z uživanjem alkohola, zamaščenost jeter, ki ni posledica alkohola, virusni hepatitisi ter hemokromatoza, dedna motnja, pri kateri se v telesu kopiči preveč železa.

Tudi »naravno« ne pomeni nujno varno

Raziskava opozarja predvsem na napačno predstavo, da so prehranska dopolnila samodejno varna samo zato, ker vsebujejo vitamine, minerale ali rastlinske izvlečke. Raziskovalci zato pozivajo k strožjemu nadzoru prehranskih dopolnil ter tesnejšemu sodelovanju zdravnikov, kemikov in toksikologov. Cilj je lažje prepoznati sestavine, ki lahko povzročajo poškodbe jeter, in izboljšati zdravljenje prizadetih bolnikov. Če obstaja sum na bolezen jeter ali se pojavijo nepojasnjeni simptomi, je pomembno čim prej poiskati zdravniško pomoč. Zdravljenje je odvisno od vzroka in lahko vključuje spremembe življenjskega sloga, predvsem zmanjšanje ali opustitev uživanja alkohola, oziroma zdravila pri nekaterih boleznih jeter.

Pri najhujših poškodbah in izrazitem brazgotinjenju jeter je lahko v skrajnih primerih potrebna tudi presaditev jeter. Najpomembnejše sporočilo raziskave je zato preprosto: prehranskih dopolnil ne gre obravnavati kot popolnoma neškodljivih izdelkov. Še posebej previdni je treba biti pri uživanju več različnih pripravkov hkrati.