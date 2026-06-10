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PRESENETLJIVO ODKRITJE

Ta živalska maščoba velja za eno najbolj hranljivih živil na svetu

Na lestvici najbolj hranljivih živil je prehitela številne vrste sadja in zelenjave.
Svinjska maščoba je surova maščoba prašiča, ki še ni bila toplotno obdelana. FOTO: Stock.adobe.com
Svinjska maščoba je surova maščoba prašiča, ki še ni bila toplotno obdelana. FOTO: Stock.adobe.com
Miroslav Cvjetičanin
 10. 6. 2026 | 11:00
3:51
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Ko govorimo o zdravi prehrani, večina najprej pomisli na sadje, zelenjavo, stročnice in ribe. A presenetljiva analiza najbolj hranljivih živil na svetu je pokazala, da se je med najboljšimi znašla tudi svinjska maščoba, ki je presegla številna živila, ki jih običajno povezujemo z zdravim načinom prehranjevanja.

Svinjska maščoba med najbolj hranljivimi živili

Na lestvici 100 najbolj hranljivih živil na svetu je svinjska maščoba zasedla osmo mesto. Prejela je prehransko oceno 73 od 100 in se uvrstila pred kar 92 drugih živil, med njimi grah, rdeče zelje, paradižnik, skušo, zeleno solato, pomaranče in sladki krompir.

Strokovnjaki poudarjajo, da je svinjska maščoba bogat vir vitaminov skupine B in številnih mineralov. Poleg tega vsebuje več nenasičenih maščobnih kislin kot maščoba goveda ali jagnjetine.

Med pomembnejšimi sestavinami je oleinska kislina, enkrat nenasičena maščobna kislina, ki jo najdemo tudi v oljčnem olju. Ta velja za koristno za zdravje srca in ožilja. Svinjska maščoba vsebuje tudi nasičene maščobe, ki jih je v zmernih količinah mogoče vključiti v uravnoteženo prehrano.

Pomemben je način reje

Hranilna vrednost svinjske maščobe je močno odvisna od načina reje živali. Več hranil običajno vsebuje maščoba živali, ki so bile rejene na prostem.

Takšna maščoba vsebuje tudi več vitamina D, ki je pomemben za zdravje kosti, mišic in imunskega sistema. Zato strokovnjaki opozarjajo, da kakovost izvora pogosto igra pomembnejšo vlogo kot samo živilo.

Svinjska maščoba in mast nista isto

Čeprav mnogi izraza uporabljajo kot sopomenki, med njima obstaja pomembna razlika. Svinjska maščoba je surova maščoba prašiča, ki še ni bila toplotno obdelana. Običajno se uporablja pri pripravi klobas ali drugih mesnih izdelkov.

Mast pa nastane s topljenjem in precejanjem svinjske maščobe. Je gladke strukture, bele do kremaste barve in primerna za peko, cvrtje ter pripravo različnih jedi. V slovenski kulinariki ima dolgo tradicijo in jo številni še danes uporabljajo kot nadomestek za maslo ali olje.

Katera živila so med najbolj hranljivimi?

Na vrhu lestvice so se znašle predvsem ribe, semena in oreščki. Med najbolj hranljivimi živili najdemo:

  • mandlje,
  • čerimojo,
  • oceanski okun,
  • ploščate ribe,
  • chia semena,
  • bučna semena,
  • blitvo,
  • svinjsko maščobo,
  • pesine liste,
  • rdečega okuna,
  • sušen peteršilj,
  • vodno krešo,
  • mandarine,
  • zeleni grah,
  • ščuko,
  • aljaško polenovko,
  • mlado čebulo,
  • rdeče zelje,
  • pacifiško trsko.

Ključ ostaja zmernost

Čeprav je svinjska maščoba na lestvici dosegla presenetljivo visoko mesto, strokovnjaki opozarjajo, da nobeno živilo samo po sebi ni čudežna rešitev za zdravje. Največ koristi prinaša raznolika in uravnotežena prehrana, v kateri imajo svoje mesto tako kakovostne maščobe kot sadje, zelenjava, ribe, stročnice in polnovredna žita.

Svinjska maščoba zato ni nujno prehranski sovražnik, kot so mnogi verjeli v preteklosti, vendar ostaja pravilo enako kot pri vseh energijsko bogatih živilih, uživajmo jo premišljeno in zmerno.

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