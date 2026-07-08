Ta živila lahko zmanjšajo tveganje za srčno popuščanje za skoraj četrtino

Nova raziskava kaže, da lahko prehrana, bogata s kalijem, pomembno zmanjša tveganje za srčno popuščanje, nevarne motnje srčnega ritma in prezgodnjo smrt. Med najboljšimi viri kalija so banane, avokado, špinača, stročnice in krompir.

Kalij je mineral, ki ga pogosto povezujemo z delovanjem mišic, vendar ima ključno vlogo tudi pri zdravju srca. Nova raziskava je pokazala, da lahko večji vnos kalija zmanjša tveganje za srčno popuščanje, motnje srčnega ritma in smrt zaradi srčno-žilnih bolezni za skoraj četrtino.

Ugotovitve so predstavili na kongresu Evropskega kardiološkega združenja, hkrati pa so bile objavljene tudi v eni najuglednejših medicinskih revij The New England Journal of Medicine.

Kalij pomembno vpliva na delovanje srca

Raziskava je zajela približno 1200 bolnikov z vsajenim kardioverter-defibrilatorjem, napravo, ki ob življenjsko nevarnih motnjah srčnega ritma sproži električni sunek in tako prepreči zastoj srca. Polovica udeležencev je prejemala običajno zdravstveno oskrbo, druga polovica pa je ob strokovnem svetovanju povečala vnos kalija s prehrano, po potrebi tudi z zdravili ali prehranskimi dopolnili pod zdravniškim nadzorom.

Rezultati so bili spodbudni. Pri osebah z višjim vnosom kalija so raziskovalci ugotovili:

24 odstotkov manj resnih motenj srčnega ritma,

manj hospitalizacij zaradi srčnega popuščanja,

manj sprejemov zaradi aritmij,

nižje tveganje za prezgodnjo smrt.

Zakaj je kalij tako pomemben?

Kalij sodeluje pri prenosu električnih signalov v srčni mišici in pomaga uravnavati srčni utrip. Pomanjkanje kalija lahko poveča tveganje za motnje srčnega ritma, zvišan krvni tlak in srčno popuščanje. Strokovnjaki opozarjajo, da je danes težava predvsem sodobna prehrana. V preteklosti je prehrana vsebovala veliko sadja in zelenjave ter malo natrija. Danes pa prevladujejo močno predelana živila, ki vsebujejo veliko soli in precej manj kalija. Zaradi tega se je razmerje med natrijem in kalijem bistveno poslabšalo, kar negativno vpliva na zdravje srca in ožilja.

Katera živila vsebujejo največ kalija?

Raziskovalci so udeležencem priporočili predvsem živila rastlinskega izvora z visoko vsebnostjo kalija.

Med najboljše vire sodijo:

banane,

avokado,

špinača,

rdeča pesa,

listnati ohrovt in zelje,

pečen krompir,

stročnice (fižol, leča, čičerika),

oreški in semena,

ribe, zlasti tuna,

jogurt.

Tudi pomarančni sok vsebuje precej kalija, vendar ga je zaradi naravne vsebnosti sladkorjev priporočljivo uživati zmerno. Raziskovalci niso posebej priporočali večjega uživanja mesa, čeprav vsebuje kalij, saj je veliko mesnih izdelkov hkrati bogatih z natrijem, ki lahko izniči del koristnih učinkov kalija.

Ne posegajte po prehranskih dopolnilih brez zdravniškega nasveta

Strokovnjaki opozarjajo, da previsoka raven kalija v krvi ni nič manj nevarna kot prenizka. Lahko povzroči resne motnje srčnega ritma in v skrajnih primerih celo zastoj srca. Zato prehranskih dopolnil s kalijem ni priporočljivo jemati na lastno pobudo. Primerna so le pod zdravniškim nadzorom, zlasti pri bolnikih z boleznimi ledvic ali pri tistih, ki jemljejo določena zdravila za krvni tlak ali srce. Za večino zdravih ljudi je najboljša izbira povečanje vnosa kalija z raznoliko prehrano.

Slovenci pogosto zaužijemo preveč soli

Tudi v Sloveniji strokovnjaki že vrsto let opozarjajo, da prebivalci zaužijemo precej več soli, kot priporočajo zdravstvene smernice. Hkrati mnogi ne pojedo dovolj sadja, zelenjave in stročnic, ki so glavni vir kalija. Takšna prehrana prispeva k višjemu krvnemu tlaku, večjemu tveganju za srčno-žilne bolezni in slabšemu zdravju nasploh.

Zdrava prehrana ostaja najboljša zaščita

Strokovnjaki poudarjajo, da povečanje vnosa kalija ne more nadomestiti drugih zdravih življenjskih navad. Za zdravo srce je pomembna predvsem kombinacija več ukrepov:

vsakodnevno uživanje sadja in zelenjave,

redno uživanje stročnic in rib,

omejevanje soli in močno predelanih živil,

vzdrževanje primerne telesne teže,

redna telesna dejavnost,

opustitev kajenja,

zmerno uživanje alkohola oziroma abstinenca.

Majhne spremembe na krožniku lahko dolgoročno pomembno prispevajo k boljšemu delovanju srca, nižjemu krvnemu tlaku in manjšemu tveganju za srčno popuščanje ter druge bolezni srca in ožilja.