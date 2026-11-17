Fundacija Tadeja Pogačarja je letos za štipendije mladim, ki so se soočili z rakom, namenila kar 166.000 evrov. Podporo bo prejelo 63 dijakov in študentov, skoraj dvakrat več kot lani. Vse prijave na razpis so bile odobrene.

Fundacija Tadeja Pogačarja nadaljuje pomoč mladim, ki so se med izobraževanjem soočili z eno najtežjih življenjskih preizkušenj - rakom. Za šolsko oziroma študijsko leto 2026/2027 je podelila 63 štipendij v skupni vrednosti 166.000 evrov.

Odziv na letošnji razpis je bil izjemen. Fundacija je prejela več kot 60 prijav, vse pa so bile odobrene. V primerjavi z lanskim letom se je število štipendistov skoraj podvojilo. Takrat je namreč podelila 35 štipendij v skupni vrednosti 94.000 evrov.

Vsako prijavo je pregledal strokovni odbor

Vse prijave je pregledal strokovni odbor fundacije. V njem sodelujejo dr. Tomaž Prelog s Kliničnega oddelka za hematologijo in onkologijo Pediatrične klinike, Urška Kolenc iz društva Junaki 3. nadstropja in predsednica odbora Marjeta Pogačar.

Člani odbora so mlade spoznali že ob prebiranju njihovih prijav in osebnih zgodb, na slovesni podelitvi štipendij pa so se z njimi srečali tudi v živo. Štipendiste je prek videosporočila nagovoril tudi Tadej Pogačar. Poudaril je, da je program namenjen mladim, ki kljub težki bolezni pogumno nadaljujejo izobraževanje in uresničevanje svojih ciljev.

»V fundaciji verjamemo v vas in v vaše sanje. Ne bo lahko, na vaši poti vas bodo zagotovo čakali vzponi in padci. Takrat naj vam to, da ste postali štipendisti fundacije, daje dodatno motivacijo in moč, da zmorete,« je sporočil najboljši slovenski kolesar.

Dodal je, da ima sam srečo, ker ga pri doseganju sanj podpira veliko navijačev, zdaj pa želi njihovo podporo prenesti na mlade štipendiste. »Od zdaj naprej sem jaz tisti, ki navijam za vas,« je sklenil Pogačar.

Glavni donator je Banka Sparkasse

Glavni donator štipendijskega programa je Banka Sparkasse. Na podelitvi jo je zastopal predsednik uprave Tomaž Šalamon, ki je poudaril pomen podpore mladim v zahtevnih življenjskih okoliščinah.

»V Banki Sparkasse verjamemo, da vsak mlad človek potrebuje priložnost, podporo in nekoga, ki verjame vanj. Zato smo ponosni, da lahko skupaj s Fundacijo Tadeja Pogačarja podpremo mlade, ki s svojim pogumom in vztrajnostjo dokazujejo, da se največje zmage pogosto zgodijo daleč od športnih prizorišč,« je dejal Šalamon.

Ob tem je izpostavil tudi vodilo banke #VerjemiVase, ki po njegovih besedah dobiva še globlji pomen, saj največ dosežemo, ko verjamemo tudi drug v drugega.

Tomaž Šalamon, predsednik uprave Banke Sparkasse, glavnega donatorja štipendij. FOTO: Patricija Kern

Fundacija Tadeja Pogačarja FOTO: Patricija Kern Delo

Starša Tadeja Pogačarja in oče Urške Žigart. FOTO: Patricija Kern

Po uradnem delu so štipendisti podpisali pogodbe in se v sproščenem vzdušju spoznali med seboj. FOTO: Patricija Kern

Štipendisti in njihovi bližnji na podelitvi štipendij 2026/2027. FOTO: Patricija Kern

Štipendija pomeni več kot denar

Za mlade, ki so preboleli raka ali se še soočajo s posledicami zdravljenja, štipendija pomeni veliko več kot zgolj finančno pomoč. To potrjujejo tudi izkušnje lanskih prejemnikov. Pomoč jim je olajšala vsakdanje življenje in pokrivanje stroškov prevoza, prehrane ter bivanja. Nekaterim je omogočila tudi samoplačniške terapije in fizioterapijo. Predvsem pa jim je zagotovila več finančne varnosti in miru, da so se lahko osredotočili na šolo oziroma študij. Ena od lanskih štipendistk je pomen podpore strnila z besedami: »Zaradi vas je moje življenje lažje.«

Pripravljajo tudi psihosocialno pomoč po prebolelem raku

Fundacija ne ostaja samo pri finančni podpori. Pripravlja namreč nov program psihosocialne podpore za mlade po prebolelem raku, ki ga strokovno vodi dr. Urška Košir.

Razpis bo objavljen v kratkem, program pa bo obravnaval težave in vprašanja, s katerimi se mladi srečujejo po končanem zdravljenju. Med predvidenimi temami so vračanje v šolsko okolje, medicinska anksioznost, strah pred ponovitvijo bolezni in neplodnost.

Fundacija Tadeja Pogačarja, ki deluje na področju pomoči mladim z rakom, podpore pri nakupu medicinske opreme in pomoči ob naravnih nesrečah, štipendijski program izvaja od leta 2025. Z letošnjo skoraj podvojitvijo števila štipendistov je program dobil še večji obseg, mladim pa prinaša pomembno podporo pri nadaljevanju izobraževanja in življenjskih načrtov.