Tak je dan v življenju strokovnjaka za dolgoživost Dava Aspreyja

Običajno se zbudim naravno, ob sončnem vzhodu, čeprav imam za vsak primer nastavljeno rezervno budilko v aplikaciji SleepSpace. Ta me prebudi takrat, ko sem najbližje koncu spalnega cikla, zato se ne zbudim nenadoma in neprijetno.

V povprečju spim šest ur in 32 minut na noč. Moja vzmetnica ima vgrajen sistem za spremljanje spanja, ki ponoči večkrat, včasih tudi več desetkrat, prilagaja temperaturo postelje, da bi dosegel več globokega spanca in faz REM.

Ko vstanem, spijem kozarec vode z morsko soljo in limoninim sokom. Tako nadomestim izgubljene elektrolite in poskrbim za ustrezno hidracijo. Nato si pripravim espresso iz kave Danger Coffee, ki vsebuje veliko mineralov in elektrolitov. Zatem grem ven, da sončna svetloba doseže moje oči.

Vsako jutro si pred sestanki ali telefonskimi pogovori rezerviram vsaj 45 minut za biohacking. Pogosto uporabim hladno kopel, infrardečo savno ali izvajam dihalne vaje. Včasih opravim kardio vadbo, podprto z umetno inteligenco. Uporabljam tehnološki sistem Upgrade Labs, ki v kratkem času omogoča največje koristi za telo. Lahko pa tudi meditiram tako, da svoje možgane povežem z računalnikom, kar je del mojega programa 40 Years of Zen.

Temelj moje prehrane predstavljajo živalske beljakovine

Moj glavni vir beljakovin je goveji hrbtni zrezek. Doma imam v hladilniku ali zamrzovalniku shranjene zaloge polovice krave, jedilnik pa dopolnjujem z jagnjetino in nekaj ribami, vendar ne pretiravam. Ribe danes poleg omega-3 maščobnih kislin vsebujejo tudi plastiko, težke kovine in PCB-je. Moj cilj je, da vsak dan zaužijem dva grama beljakovin na kilogram svoje idealne telesne teže. Zjutraj pogosto jem jogurt iz mleka ovc, hranjenih na pašnikih.

Kuham z maslom krav, hranjenih s travo, ali z govejo mastjo, jedem pa dodajam olivno olje in avokado. Kalorij ne štejem in pojem toliko, kolikor želim. Izogibam se fižolu, mandljem in leči, saj vsebujejo precej rastlinskih toksinov. Prav tako že 17 let ne uporabljam repičnega oziroma kanolinega olja. Za sinočnjo večerjo sem jedel goveji zrezek ribeye, prepraženo rukolo s sirom manchego in lubenico.

Mobilnega telefona ne preklopim iz letalskega načina vsaj dve uri po tem, ko se zbudim

Tako svoj dnevni red določam sam, namesto da bi ga določali drugi. Te navade se držim že od časa, ko so bili moji otroci še mlajši, saj telefona nisem vključil, dokler jih nisem odpeljal v šolo. To je čas, namenjen stiku z lastno zavestjo.

Moja glavna nosljiva naprava je prstan Oura. Svoj spanec spremljam že 18 let. Uporabljam tudi prstan Ultrahuman, vendar njegova baterija ne zdrži prav dolgo. Spremljam predvsem variabilnost srčnega utripa, ki predstavlja pokazatelj jutranje regeneracije. To mi pomaga načrtovati dan. Druga tehnologija, ki jo uporabljam, je nevrofeedback, na katerem temelji moja knjiga Heavily Meditated. Gre za obliko treninga, ki možganom in živčnemu sistemu pomaga pri regeneraciji ter doseganju optimalnega delovanja.

Ko sonce zaide, si za 15 minut nadenem očala TrueDark. Najpomembnejše hranilo, ki ga danes vsem primanjkuje, je tema.

Dolgotrajna uporaba zaslonov lahko škoduje vidnemu sistemu. Zato svoje delo organiziram tako, da del opravljam od blizu, del pa na drugem zaslonu Maca, ki je oddaljen približno dva metra. Za njim je okno, skozi katero gledam drevesa, da nenehno spreminjam globino ostrenja pogleda.

Vsak dan poskušam približno 20 minut brati leposlovje

To aktivira in trenira ustvarjalne dele možganov. Moj najljubši avtor je Neal Stephenson. Poslušam tudi zvočne knjige o delu Roberta Lanze na področju biocentrizma, ki združuje kvantno fiziko in ezoterični sistem prepričanj.

Takoj po sončnem zahodu si nadenem očala TrueDark in v hiši preklopim na zatemnjeno rdečo osvetlitev. Najpomembnejše »hranilo«, ki ga vsem primanjkuje, je prav tema. Tudi zaslon svojega telefona sem nastavil na bolj rdeče odtenke, saj ti, če niso preveč svetli, ne motijo cirkadianega ritma. Pravilni optični filtri lahko stanje možganov spremenijo na podoben način kot meditacija. Razlika v kakovosti spanja in načinu prebujanja je lahko tako velika, da spremeni celotno življenje ter pomaga tudi pri izgubi telesne teže.

Uporabljam tudi ZenBud, napravo, podobno majhni slušalki, ki ustvarja statični šum. Gre za prvi ultrazvočni stimulator vagusnega živca na svetu. Ta živec mora biti ustrezno aktiviran, če želimo doseči globok in resnično krepčilen spanec.

Vsak dan zaužijem 150 prehranskih dopolnil, ki so del mojega programa za dolgoživost in kognitivne sposobnosti. Za spanje jemljem dodatka Magnesium 3 in 8 ter Minerals 101, ki je eden izmed mojih lastnih izdelkov. Pomanjkanje mineralnih zalog v telesu zelo negativno vpliva na delovanje možganov in dolgoročno zdravje.

Biohacking vodi do izjemno odporne biologije in psihologije. Zato svoje znanje delim z drugimi. Želim, da imajo vsi dostop do teh informacij, saj sam tega nisem imel, ko sem bil mlad odrasel človek. Biohacking je umetnost in znanost spreminjanja okolja okoli nas in znotraj nas, da bi nad svojim telesom in življenjem prevzeli popoln nadzor.

Kdo je Dave Asprey?

Dave Asprey je ameriški podjetnik, avtor, govorec in eden najbolj prepoznavnih promotorjev gibanja biohacking. Rodil se je leta 1973 in zaslovel kot ustanovitelj koncepta, ki združuje sodobno tehnologijo, prehrano, spremljanje bioloških podatkov in različne metode optimizacije življenjskega sloga z namenom podaljševanja življenjske dobe ter izboljšanja telesnih in miselnih sposobnosti.

Širši javnosti je postal znan tudi kot ustanovitelj podjetja Bulletproof, ki je populariziralo tako imenovano »Bulletproof kavo«, kavo z dodatkom masla in MCT-olja.

Asprey je avtor več uspešnic, ki so se uvrstile na lestvico najbolje prodajanih knjig časopisa The New York Times, med njimi The Bulletproof Diet, Super Human, Smarter Not Harder in Heavily Meditated.

Njegov pristop temelji na prepričanju, da lahko človek s pomočjo tehnologije, natančnega spremljanja bioloških kazalnikov, prilagojene prehrane, spanja, meditacije in različnih terapevtskih metod bistveno izboljša kakovost življenja ter upočasni procese staranja.

Obenem pa je treba poudariti, da številne njegove trditve v znanstveni skupnosti ostajajo predmet razprav. Del njegovih priporočil temelji na uveljavljenih načelih zdravega življenjskega sloga, kot so kakovosten spanec, redna telesna dejavnost in zmanjševanje stresa, medtem ko za nekatere bolj ekstremne metode biohackinga znanstvenih dokazov za zdaj še ni dovolj. Zato strokovnjaki priporočajo kritično presojo ter posvet z zdravnikom ali strokovnjakom za prehrano, preden posameznik uvede obsežne spremembe v prehrani, uživanju prehranskih dopolnil ali uporabi naprednih tehnoloških pripomočkov.