Tak način hoje oblikuje telo in kuri kalorije bolje kot klasična vadba

Hoja je ena najpreprostejših, najbolj dostopnih in tudi najbolj učinkovitih oblik gibanja. A ko v roke vzamemo majhne uteži, se ta vsakodnevna aktivnost spremeni v celovito vadbo za moč in kondicijo.

Tak način gibanja združuje kardio in vadbo za moč, zato postaja vse bolj priljubljen med tistimi, ki želijo shujšati, oblikovati telo in izboljšati počutje – brez obiska fitnesa.

Kako poteka hoja z utežmi

Pri hoji z utežmi v vsaki roki držimo manjšo ročno utež, običajno od 0,5 do 2 kilograma. Med korakanjem izvajamo naravne, enakomerne gibe z rokami, podobno kot pri običajni hoji. Ključno je, da ne pretiravamo – pretežke uteži lahko obremenijo rame, komolce in hrbet.

Vadba naj poteka v zmernem tempu, s poudarkom na pravilni drži, tekočem gibanju in enakomernem dihanju.

Zakaj je hoja z utežmi tako učinkovita

Hoja z ročnimi utežmi poveča porabo kalorij in hkrati krepi mišice rok, ramen in zgornjega dela hrbta. Poleg tega ohranja vse prednosti klasične hoje, boljše delovanje srca, ožilja in pljuč, ter pripomore k boljšemu tonusu mišic in večji stabilnosti telesa.

Ker pri tej vadbi sodeluje več mišičnih skupin hkrati, je idealna za ljudi, ki nimajo veliko časa, a želijo učinkovito vadbo za celotno telo. Že 30 minut hoje z utežmi na dan lahko občutno izboljša telesno pripravljenost in pospeši izgorevanje maščob.

Na kaj moramo biti pozorni

Kot pri vsaki vadbi je tudi tukaj pomembna pravilna tehnika in postopnost. Začnite z lažjimi utežmi in krajšo razdaljo, nato pa postopoma povečujte intenzivnost. Gibanje naj bo tekoče in naravno, brez sunkov ali dvigovanja ramen.

Če se med vadbo pojavi bolečina v ramenih, komolcih ali spodnjem delu hrbta, je to znak, da so uteži pretežke ali da drža ni pravilna.

Hoja z ročnimi utežmi je preprost, zdrav in naraven način, da pospešimo kurjenje kalorij, okrepimo telo in izboljšamo počutje. FOTO: Getty Images

Kdaj hoja z utežmi ni priporočljiva

Če imate težave s hrbtenico, sklepi ali ravnotežjem, se je pred začetkom vadbe dobro posvetovati s fizioterapevtom ali športnim strokovnjakom. V teh primerih so bolj primerne manj obremenjujoče oblike gibanja, na primer hoja brez uteži, plavanje ali kolesarjenje.

Majhna sprememba, velik učinek

Hoja z ročnimi utežmi je preprost, zdrav in naraven način, da pospešimo kurjenje kalorij, okrepimo telo in izboljšamo počutje. Z nekaj previdnosti in rednim izvajanjem lahko ta oblika vadbe postane odlična popestritev vsakdanje rutine – in korak bliže bolj zdravi, močnejši različici sebe.