  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZAČNIMO DANES

Tako boste najlažje in najbolj zdravo znižali holesterol in previsok krvni tlak

Zdravje srca in ožilja ni odvisno le od prehrane in opuščanja kajenja.
V gorah je še sneg. Izkoristimo ga. FOTO: Shutterstock
V gorah je še sneg. Izkoristimo ga. FOTO: Shutterstock
Miroslav Cvjetičanin
 26. 2. 2026 | 13:00
4:27
A+A-

Zdravniki opozarjajo, da obstajajo tudi manj očitne vsakodnevne navade, ki lahko pomembno vplivajo na raven holesterola, krvni tlak in dolgoročno tveganje za srčno-žilne bolezni.

Mesec februar je tradicionalno namenjen ozaveščanju o boleznih srca. Prav zato je pomembno opozoriti na pet pogostih, a pogosto spregledanih dejavnikov, ki lahko škodujejo srcu - od pomanjkanja gibanja do socialne izolacije.

1. Premalo gibanja zvišuje holesterol in krvni tlak

Sedeč življenjski slog vodi v povečanje telesne teže, povišan holesterol in zvišan krvni tlak, vse to pa dokazano povečuje tveganje za srčno-žilne bolezni.

Redna telesna dejavnost je ena najučinkovitejših naravnih strategij za znižanje krvnega tlaka in izboljšanje maščobnega profila v krvi. Priporočljivo je vsaj 150 minut zmerne telesne aktivnosti tedensko, kot so hitra hoja, kolesarjenje ali plavanje. Že vsakodnevni sprehodi lahko pomembno prispevajo k boljšemu delovanju srca.

2. Neobvladan stres dolgoročno poškoduje srce

Dolgotrajen stres, bodisi zaradi zahtevnega delovnega okolja bodisi osebnih obremenitev, negativno vpliva na srce. Povzroča zviševanje krvnega tlaka in povečuje tveganje za srčni infarkt ali možgansko kap.

Poleg tega stres pogosto vodi v nezdrave načine spopadanja, kot so prenajedanje, kajenje ali motnje spanja. Kronični stres lahko tako postopno poruši ravnovesje v telesu in poveča srčno-žilno ogroženost.

Med učinkovitimi pristopi za obvladovanje stresa so redna telesna aktivnost, sprostitvene tehnike, meditacija, globoko dihanje in postopno sproščanje mišic. Takšne metode pomagajo znižati raven stresnih hormonov ter ugodno vplivajo na krvni tlak.

3. Pomanjkanje kakovostnega spanca povečuje tveganje

Kratek ali nekakovosten spanec je povezan z višjim krvnim tlakom, večjo verjetnostjo debelosti in motenimi procesi obnove v telesu. Motnje spanja, kot je spalna apneja, lahko dodatno obremenijo srce in ožilje.

Za zaščito zdravja srca je priporočljivo vzdrževati reden spalni ritem, odhod v posteljo in prebujanje ob približno isti uri, tudi ob koncih tedna. Pred spanjem naj prevladujejo umirjene dejavnosti, kot je branje, medtem ko je priporočljivo omejiti intenzivne vsebine in uporabo zaslonov.

V večernih urah je smiselno omejiti tudi kofein, nikotin in alkohol. Čeprav alkohol lahko sprva povzroči zaspanost, kasneje pogosto zmoti spalni cikel.

4. Pomanjkanje sončne svetlobe in vitamin D

Nezadostna izpostavljenost sončni svetlobi lahko vodi do pomanjkanja vitamina D. Nizke ravni tega vitamina so povezane z višjim krvnim tlakom, povečanim vnetjem v telesu in večjim tveganjem za bolezni srca.

Težava je izrazitejša v zimskih mesecih, ko je dnevne svetlobe manj. Priporočljivo je, da se vsak dan vsaj 15 do 30 minut preživi na prostem, po možnosti dopoldne. Kratek sprehod, delo na vrtu, ali kosilo na prostem lahko prispevajo k boljši preskrbi z vitaminom D. Po potrebi, je smiselno razmisliti tudi o prehranskem dopolnjevanju po posvetu z zdravstvenim strokovnjakom.

5. Socialna izolacija povečuje srčno-žilno ogroženost

Osamljenost in socialna izolacija nista le psihološki težavi, temveč tudi dejavnika tveganja za bolezni srca. Raziskave kažejo, da lahko občutek osamljenosti sproži stresne odzive, zviša krvni tlak in oslabi imunski sistem.

Redni stiki z družino, prijatelji ali vključevanje v društva in skupinske dejavnosti pomembno prispevajo k boljšemu duševnemu in telesnemu zdravju. Krepitev socialne mreže je dolgoročna naložba v splošno dobro počutje in tudi v zdravo srce.

Ena sprememba navad lahko pomeni veliko razliko

Za znižanje holesterola in krvnega tlaka ni vedno potrebna drastična preobrazba življenjskega sloga. Že ena dosledna sprememba, na primer vsakodnevna hoja, boljši spalni ritem ali aktivno obvladovanje stresa, lahko pomembno zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni.

Ključ je v postopnih, trajnih izboljšavah, ki podpirajo zdravje srca na dolgi rok.

Več iz teme

srcezdravjekrvni tlaksrčno-žilne boleznibolezni srca in ožiljazdravje srca in ožiljastres
ZADNJE NOVICE
15:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RADI SE PONAVLJAJO

Te informacije o hemoroidih je dobro poznati

Hemoroidi se radi ponavljajo, zato je preventiva, ki vključuje uživanje vlaknin, izogibanje dolgotrajnemu sedenju in nadzor nad telesno težo, zelo pomembna
26. 2. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KORISTNO

Ena žlica tega olja lahko zmanjša tveganje za smrt zaradi demence

Še en pozitiven učinek mediteranske prehrane.
26. 2. 2026 | 15:00
14:45
Bulvar  |  Tuji trači
KMALU PO ZAROKI

Brutalno iskrena zvezdnica: s tem je v spalnici konec

Slavna igralka je brez zadržkov spregovorila o svojem spolnem življenju, enakopravnosti v razmerju in izkušnjah, ki so jo naučile, da svojih potreb ne postavlja več na drugo mesto.
26. 2. 2026 | 14:45
14:15
Novice  |  Slovenija
ZRAČNA LINIJA

Kdo je nad Ljubljano narisal ogromen penis? (FOTO)

Na omrežju X se je včeraj razširil posnetek poti letala, ki je krožilo nad okolico Ljubljane. Komentatorji menijo, da je želel pilot nedvomno nekaj sporočiti.
26. 2. 2026 | 14:15
14:03
Novice  |  Kronika  |  Doma
NASILNEŽ

Tržiški policisti v akcijo: 61-letni moški se je žaljivo vedel do uradniškega osebja

Zoper vsakega kršitelja bo ustrezno ukrepala, so zagotovili na PU Kranj.
26. 2. 2026 | 14:03
14:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Delate to napako že prve tople dni? Tako si lahko uničite trato še pred pomladjo

Prvi sončni žarki nas že vabijo na vrt, kljub temu pa to še ne pomeni, da je pravi čas, da začnemo urejanje.
26. 2. 2026 | 14:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki