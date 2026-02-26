Tako boste najlažje in najbolj zdravo znižali holesterol in previsok krvni tlak

Zdravniki opozarjajo, da obstajajo tudi manj očitne vsakodnevne navade, ki lahko pomembno vplivajo na raven holesterola, krvni tlak in dolgoročno tveganje za srčno-žilne bolezni.

Mesec februar je tradicionalno namenjen ozaveščanju o boleznih srca. Prav zato je pomembno opozoriti na pet pogostih, a pogosto spregledanih dejavnikov, ki lahko škodujejo srcu - od pomanjkanja gibanja do socialne izolacije.

1. Premalo gibanja zvišuje holesterol in krvni tlak

Sedeč življenjski slog vodi v povečanje telesne teže, povišan holesterol in zvišan krvni tlak, vse to pa dokazano povečuje tveganje za srčno-žilne bolezni.

Redna telesna dejavnost je ena najučinkovitejših naravnih strategij za znižanje krvnega tlaka in izboljšanje maščobnega profila v krvi. Priporočljivo je vsaj 150 minut zmerne telesne aktivnosti tedensko, kot so hitra hoja, kolesarjenje ali plavanje. Že vsakodnevni sprehodi lahko pomembno prispevajo k boljšemu delovanju srca.

2. Neobvladan stres dolgoročno poškoduje srce

Dolgotrajen stres, bodisi zaradi zahtevnega delovnega okolja bodisi osebnih obremenitev, negativno vpliva na srce. Povzroča zviševanje krvnega tlaka in povečuje tveganje za srčni infarkt ali možgansko kap.

Poleg tega stres pogosto vodi v nezdrave načine spopadanja, kot so prenajedanje, kajenje ali motnje spanja. Kronični stres lahko tako postopno poruši ravnovesje v telesu in poveča srčno-žilno ogroženost.

Med učinkovitimi pristopi za obvladovanje stresa so redna telesna aktivnost, sprostitvene tehnike, meditacija, globoko dihanje in postopno sproščanje mišic. Takšne metode pomagajo znižati raven stresnih hormonov ter ugodno vplivajo na krvni tlak.

3. Pomanjkanje kakovostnega spanca povečuje tveganje

Kratek ali nekakovosten spanec je povezan z višjim krvnim tlakom, večjo verjetnostjo debelosti in motenimi procesi obnove v telesu. Motnje spanja, kot je spalna apneja, lahko dodatno obremenijo srce in ožilje.

Za zaščito zdravja srca je priporočljivo vzdrževati reden spalni ritem, odhod v posteljo in prebujanje ob približno isti uri, tudi ob koncih tedna. Pred spanjem naj prevladujejo umirjene dejavnosti, kot je branje, medtem ko je priporočljivo omejiti intenzivne vsebine in uporabo zaslonov.

V večernih urah je smiselno omejiti tudi kofein, nikotin in alkohol. Čeprav alkohol lahko sprva povzroči zaspanost, kasneje pogosto zmoti spalni cikel.

4. Pomanjkanje sončne svetlobe in vitamin D

Nezadostna izpostavljenost sončni svetlobi lahko vodi do pomanjkanja vitamina D. Nizke ravni tega vitamina so povezane z višjim krvnim tlakom, povečanim vnetjem v telesu in večjim tveganjem za bolezni srca.

Težava je izrazitejša v zimskih mesecih, ko je dnevne svetlobe manj. Priporočljivo je, da se vsak dan vsaj 15 do 30 minut preživi na prostem, po možnosti dopoldne. Kratek sprehod, delo na vrtu, ali kosilo na prostem lahko prispevajo k boljši preskrbi z vitaminom D. Po potrebi, je smiselno razmisliti tudi o prehranskem dopolnjevanju po posvetu z zdravstvenim strokovnjakom.

5. Socialna izolacija povečuje srčno-žilno ogroženost

Osamljenost in socialna izolacija nista le psihološki težavi, temveč tudi dejavnika tveganja za bolezni srca. Raziskave kažejo, da lahko občutek osamljenosti sproži stresne odzive, zviša krvni tlak in oslabi imunski sistem.

Redni stiki z družino, prijatelji ali vključevanje v društva in skupinske dejavnosti pomembno prispevajo k boljšemu duševnemu in telesnemu zdravju. Krepitev socialne mreže je dolgoročna naložba v splošno dobro počutje in tudi v zdravo srce.

Ena sprememba navad lahko pomeni veliko razliko

Za znižanje holesterola in krvnega tlaka ni vedno potrebna drastična preobrazba življenjskega sloga. Že ena dosledna sprememba, na primer vsakodnevna hoja, boljši spalni ritem ali aktivno obvladovanje stresa, lahko pomembno zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni.

Ključ je v postopnih, trajnih izboljšavah, ki podpirajo zdravje srca na dolgi rok.