REŠUJEMO KRIŽNE VEZI

Tako najlažje preprečimo poškodbo sprednje križne vezi

Kako z vadbo zmanjšati tveganje za poškodbo kolena pri rekreativcih.
Ameriška smučarska veteranka Lindsey Vonn je s strgano križno vezjo nastopila celo na letošnjih olimpijskih igrah v Italiji. FOTO: Handout Afp
Ameriška smučarska veteranka Lindsey Vonn je s strgano križno vezjo nastopila celo na letošnjih olimpijskih igrah v Italiji. FOTO: Handout Afp
Miroslav Cvjetičanin
 10. 2. 2026 | 09:21
3:38
A+A-

Poškodba sprednje križne vezi (SKV) je najpogostejša poškodba kolenskega sklepa, zlasti pri rekreativnih športnikih. Največkrat se pojavi pri igrah z žogo (nogomet, košarka, rokomet, odbojka, tenis) ter pri zimskih športih, kjer so pogosti hitri zasuki, menjave smeri, doskoki in nenadna ustavljanja.

Članek je namenjen rekreativcem z zdravimi koleni, ki želijo izboljšati telesno pripravljenost in hkrati zmanjšati tveganje za poškodbo sprednje križne vezi.

Zakaj pride do poškodbe sprednje križne vezi?

Sprednja križna vez zagotavlja stabilnost kolena in preprečuje zdrs golenice naprej glede na stegnenico. Do poškodbe pride, ko sile, ki nastanejo med gibanjem, presežejo sposobnost mišic, da jih nadzorovano absorbirajo. Posledica je nestabilnost kolena in povečano tveganje za dodatne poškodbe v sklepu.

Dobra novica je, da lahko tveganje za poškodbo bistveno zmanjšamo s pravilno usmerjenim treningom moči in učenja varnega skakanja ter pristajanja.

1. Najprej postani močnejši

Preden vključimo skoke in poskoke, moramo razviti relativno moč spodnjih okončin, to pomeni več moči ob enaki telesni teži. Trening poskokov brez ustrezne moči lahko obremeni koleno in poveča tveganje za poškodbo.

Ključ je uravnotežen razvoj:

  • mišic sprednje in zadnje strani stegna
  • mišic zadnjice
  • stabilizatorjev kolka

Pri tem razmišljamo v gibalnih vzorcih, ne posameznih mišicah:

  • počep (gibanje v kolku in kolenu)
  • izteg kolka (prevladuje gibanje v kolku)

Osnovni vaji

Če s treningom moči začenjate: prosti počep in mrtvi dvig

Vadbo izvajajte 8 tednov, 2-krat tedensko, s 3-4 serijami po 8-10 ponovitev. Postopno povečujte obremenitev in bodite pozorni na pravilno tehniko.

2. Treniraj vsako nogo posebej

Ko vzpostavite osnovno moč, preidite na enostranske (unilateralne) vaje, ki bistveno bolje razvijajo stabilnost kolena in gležnja.

Najbolj učinkoviti vaji: bolgarski počep in mrtvi dvig na eni nogi

Vaje izvajajte 2-krat tedensko, 3-4 serije po 8-10 ponovitev. Cilj je postopno povečevanje obremenitve ali števila ponovitev.

3. Nauči se varno skakati in pristajati

Poškodba sprednje križne vezi se najpogosteje zgodi pri doskoku ali menjavi smeri. Zato je učenje pravilne tehnike skoka in pristanka ključni del preventive.

Kako začeti?

Najboljša začetna vaja je skok na klop: odriv z iztegom kolka in kolena, ob doskoku potisk bokov nazaj, kolena rahlo navzven, stopala vzporedno.

Po 4–6 tednih lahko preidete na: enonožne skoke naprej, enonožne skoke v stran.

Če so skoki na klop prezahtevni, lahko začnete s skoki čez označeno črto na tleh.

Pomembno opozorilo

Opisan trening ni pliometrija v klasičnem smislu. Gre za osnovno učenje pravilnih gibalnih vzorcev, ki so temelj za varno gibanje in učinkovito preventivo pred poškodbo sprednje križne vezi. Naprednejša pliometrija zahteva strokoven nadzor usposobljenega trenerja.

Ključne koristi pravilnega treninga

  • boljša stabilnost kolena
  • manjše tveganje za poškodbo sprednje križne vezi
  • boljša zmogljivost pri športu
  • več samozavesti pri gibanju

športne poškodbepoškodba kolenapoškodbaLindsey Vonnkolenorehabilitacija
