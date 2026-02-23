  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREPROSTO ZDRAVO

Tako pripravljen fižol je najboljši v boju proti povišanemu holesterolu

Preprosto in včasih vsakdanjo jed smo enostavno vrgli iz naših jedilnikov.
Fižol na popečenem toastu je odličen borec proti povišanemu holesterolu. FOTO: Arhiv Slovenske novice
Fižol na popečenem toastu je odličen borec proti povišanemu holesterolu. FOTO: Arhiv Slovenske novice
Miroslav Cvjetičanin
 23. 2. 2026 | 13:00
3:25
A+A-

Preprosta jed iz fižola v paradižnikovi omaki in kruha je postala izjemno priljubljena. Pozitivno vpliva na zdravje srca in ravni holesterola. Strokovne prehranske smernice, objavljene pri British Heart Foundation, poudarjajo, da je fižol v omaki bogat z vlakninami, rastlinskimi beljakovinami ter antioksidanti.

Čeprav večina konzerviranih živil sodi med bolj predelana živila zaradi dodanega sladkorja, soli in nekaterih aditivov, lahko tudi takšna živila ob premišljeni izbiri ostanejo del uravnotežene prehrane. Ključno je, da smo pozorni na sestavo izdelka.

Fižol in holesterol: kako deluje

Pečen fižol v paradižnikovi omaki je najpogosteje pripravljen iz belega fižola, ki je naravno bogat z vlakninami. Vlaknine imajo pomembno vlogo pri zniževanju ravni slabega LDL holesterola in hkrati podpirajo zdravo prebavo.

Topne vlaknine pomagajo vezati holesterol v prebavilih in prispevajo k njegovemu izločanju iz telesa, netopne vlaknine pa podpirajo delovanje črevesja. Približno polovica običajne pločevinke fižola lahko zagotovi skoraj tretjino priporočenega dnevnega vnosa vlaknin, ki za odraslega znaša okoli 30 gramov na dan.

Fižol je tudi kakovosten vir rastlinskih beljakovin ter pomembnih mikrohranil, kot so železo, cink in vitamini skupine B. Paradižnikova omaka, vsebuje likopen, antioksidant, ki je povezan z manjšim tveganjem za srčno žilne bolezni.

Zamenjava dela rdečega mesa s stročnicami lahko prispeva k manjšemu vnosu nasičenih maščob, lažjemu uravnavanju telesne teže in nižjemu tveganju za bolezni srca in ožilja.

Kje je past: sol in dodani sladkor

Kljub ugodnim lastnostim je treba biti pri izbiri konzerviranega fižola pozoren na vsebnost soli in sladkorja. Polovica pločevinke lahko vsebuje okoli 1,3 grama soli, kar predstavlja približno petino največjega priporočenega dnevnega vnosa, ki znaša 6 gramov.

Enaka količina lahko vsebuje tudi okoli 9 gramov sladkorja. Pri tem je pomembno vedeti, da označbe na embalaži običajno navajajo skupne sladkorje, ne ločijo pa med naravno prisotnimi in dodanimi sladkorji. Pri fižolu v paradižnikovi omaki večina sladkorja izvira iz dodane omake, saj fižol sam po sebi vsebuje zelo malo sladkorja.

Za bolj zdravo izbiro je priporočljivo posegati po različicah z zmanjšano vsebnostjo soli in brez dodanega sladkorja.

Kako jed prilagoditi slovenskemu krožniku

V Sloveniji je fižol tradicionalno pomemben del prehrane, vendar pogosteje v obliki enolončnic ali solat. Fižol na polnozrnatem kruhu je lahko hiter in cenovno dostopen obrok za zajtrk, malico ali lahko večerjo.

Za večjo hranilno vrednost je priporočljivo izbrati fižol z manj soli in brez dodanega sladkorja, beli kruh zamenjati s polnozrnatim kruhom za več vlaknin, izpustiti maslo ali uporabiti manjšo količino namaza z nenasičenimi rastlinskimi olji, dodati zelenjavo, na primer pečeno papriko, čebulo ali gobe.

Ob premišljeni izbiri sestavin je lahko fižol na kruhu preprost, dostopen in prehransko uravnotežen obrok, ki podpira zdravo raven holesterola in zdravje srca.

Več iz teme

fižolšportna prehranaPoletov receptzdrava hranaholesterolzdravo prehranjevanje
ZADNJE NOVICE
15:15
Bulvar  |  Glasba in film
NAŠA KRI

Nov slovenski film v kinematografih odpre zamolčane zgodbe konca vojne (FOTO)

Exodus 1945: Naša kri je posnet po resničnih dogodkih. Prikazuje posledice polarizacije družbe in običajne ljudi, žrtve vojne vihre.
23. 2. 2026 | 15:15
15:11
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERT

Tony Cetinski v Ljubljani

Od prvega albuma Samo srce ne laže, ki je izšel konec osemdesetih let, je izdal več kot dvajset albumov, kompilacij in koncertnih izdaj.
23. 2. 2026 | 15:11
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TVEGANJE

Banane niso vedno dobre: ta zmota vas lahko stane zdravja

Nasveti, da za energijo ali proti krčem uživajte več banan, zlasti za kronične bolnike, niso brez tveganja.
23. 2. 2026 | 15:00
14:25
Bulvar  |  Suzy
VSESTRANSKA

Zagnana Monika Avsenik: vrača se h koreninam (Suzy)

Monika ostaja izjemno aktivna tudi na drugih glasbenih področjih.
23. 2. 2026 | 14:25
14:12
Novice  |  Svet
POMLADNI VZDUŠJE

Meteorologi objavili napovedi: nad Evropo močna toplotna kupola

Zadnji teden meteorološke zime bo, kot kaže, prinesel precej več sonca in nadpovprečno visoke temperature za ta čas.
23. 2. 2026 | 14:12
14:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Sredi dneva: odklonil alkotest, ogrožal otroke in ostal brez avta

Kršitelju zasegli avtomobil.
23. 2. 2026 | 14:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Prepustite se njeni blazinasti obliki in posebni luneti

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki