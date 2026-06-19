Takole je aplikacija Strava navdušila tudi slovenske pohodnike

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Priljubljena športna aplikacija Strava je predstavila obsežno posodobitev, namenjeno ljubiteljem pohodništva. Nove funkcije uporabnikom pomagajo pri načrtovanju poti, orientaciji na terenu in deljenju doživetij po končani aktivnosti. Del novosti bo na voljo brezplačno, za naprednejša orodja pa bo še vedno potrebna naročnina.
Pohodništvo je med najbolj priljubljenimi oblikami aktivnega preživljanja prostega časa v Sloveniji. Obisk planinskih poti, hribov in gora se iz leta v leto povečuje, zato ni presenetljivo, da tehnološka podjetja razvijajo vse več digitalnih pripomočkov za lažje raziskovanje narave.
Prav zato je ena najbolj priljubljenih športnih aplikacij na svetu predstavila številne novosti, s katerimi želi pohodništvo narediti bolj pregledno, varno in družabno.
Po podatkih poročila o športnih trendih za leto 2025 se je število pohodniških skupin v zadnjem letu povečalo kar za 5,8-krat. To kaže, da ljudje vse pogosteje združujejo rekreacijo, druženje in raziskovanje narave. Trend je opazen tudi v Sloveniji, kjer številni pohodniki svoje poti že beležijo z mobilnimi aplikacijami in pametnimi urami.
Posodobitev prinaša izboljšane zemljevide z več podrobnostmi o terenu.
Uporabniki bodo lažje našli:
Izboljšani zemljevidi naj bi bili na voljo v drugi polovici poletja in bodo olajšali orientacijo predvsem na območjih z gosto mrežo poti.
Uporabniki s plačljivo naročnino bodo dobili dostop do dodatnih funkcij.
Nova možnost omogoča odkrivanje najbolj obiskanih pohodniških poti v izbranem območju na podlagi anonimnih podatkov uporabnikov po vsem svetu.
Uporabniki lahko ustvarijo popolnoma prilagojene pohodniške trase, pri čemer sproti spremljajo:
Nova funkcija omogoča shranjevanje zanimivih tras in hiter dostop do njih neposredno v aplikaciji.
Ena najzanimivejših novosti so opozorila ob odstopanju od načrtovane poti. Če pohodnik zaide z začrtane trase, ga aplikacija na to opozori. Aplikacija že podpira navigacijo na nekaterih pametnih urah, uporabniki pa lahko svoje poti sinhronizirajo z napravami različnih proizvajalcev. Za območja s slabim mobilnim signalom je na voljo tudi uporaba poti brez internetne povezave. Ta funkcija je še posebej uporabna v gorah, kjer mobilni signal pogosto ni zanesljiv.
Posodobitev prinaša tudi nove prikaze med aktivnostjo.
Uporabniki bodo lahko v realnem času spremljali:
To bo predvsem v slovenskih gorah omogočilo boljši pregled nad zahtevnostjo ture.
Aplikacija vse bolj poudarja tudi družabni vidik rekreacije.
Na voljo bodo:
Takšne funkcije uporabnikom omogočajo, da svoje pohodniške podvige lažje delijo s prijatelji in družino.
Slovenija s svojo gosto mrežo označenih planinskih poti predstavlja idealno okolje za uporabo tovrstnih digitalnih pripomočkov.
Nove funkcije bi lahko bile še posebej koristne pri načrtovanju izletov v:
Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da digitalna orodja nikakor ne smejo nadomestiti osnovne planinske opreme, papirnatih zemljevidov, ustrezne priprave in preverjanja vremenskih razmer.
Tehnologija je lahko odličen pomočnik, ne pa nadomestilo za odgovorno gibanje v naravi.