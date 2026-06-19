Takole je aplikacija Strava navdušila tudi slovenske pohodnike

Priljubljena športna aplikacija Strava je predstavila obsežno posodobitev, namenjeno ljubiteljem pohodništva. Nove funkcije uporabnikom pomagajo pri načrtovanju poti, orientaciji na terenu in deljenju doživetij po končani aktivnosti. Del novosti bo na voljo brezplačno, za naprednejša orodja pa bo še vedno potrebna naročnina.

Pohodništvo je med najbolj priljubljenimi oblikami aktivnega preživljanja prostega časa v Sloveniji. Obisk planinskih poti, hribov in gora se iz leta v leto povečuje, zato ni presenetljivo, da tehnološka podjetja razvijajo vse več digitalnih pripomočkov za lažje raziskovanje narave.

Prav zato je ena najbolj priljubljenih športnih aplikacij na svetu predstavila številne novosti, s katerimi želi pohodništvo narediti bolj pregledno, varno in družabno.

Pohodništvo postaja vse bolj družabna aktivnost

Po podatkih poročila o športnih trendih za leto 2025 se je število pohodniških skupin v zadnjem letu povečalo kar za 5,8-krat. To kaže, da ljudje vse pogosteje združujejo rekreacijo, druženje in raziskovanje narave. Trend je opazen tudi v Sloveniji, kjer številni pohodniki svoje poti že beležijo z mobilnimi aplikacijami in pametnimi urami.

Boljše načrtovanje pohodniških poti

Posodobitev prinaša izboljšane zemljevide z več podrobnostmi o terenu.

Uporabniki bodo lažje našli:

izhodišča za pohode,

piknik prostore,

kampe,

pomembne orientacijske točke,

vrste podlage na posameznih odsekih poti.

Izboljšani zemljevidi naj bi bili na voljo v drugi polovici poletja in bodo olajšali orientacijo predvsem na območjih z gosto mrežo poti.

Izboljšani zemljevidi naj bi bili na voljo v drugi polovici poletja in bodo olajšali orientacijo predvsem na območjih z gosto mrežo poti. FOTO: Strava

Napredna orodja za naročnike

Uporabniki s plačljivo naročnino bodo dobili dostop do dodatnih funkcij.

Iskanje priljubljenih poti

Nova možnost omogoča odkrivanje najbolj obiskanih pohodniških poti v izbranem območju na podlagi anonimnih podatkov uporabnikov po vsem svetu.

Načrtovanje lastnih poti

Uporabniki lahko ustvarijo popolnoma prilagojene pohodniške trase, pri čemer sproti spremljajo:

dolžino poti,

višinsko razliko,

vrsto podlage,

zahtevnost posameznih odsekov.

Shranjevanje poti

Nova funkcija omogoča shranjevanje zanimivih tras in hiter dostop do njih neposredno v aplikaciji.

Pametna ura postaja osebni vodič po poteh

Ena najzanimivejših novosti so opozorila ob odstopanju od načrtovane poti. Če pohodnik zaide z začrtane trase, ga aplikacija na to opozori. Aplikacija že podpira navigacijo na nekaterih pametnih urah, uporabniki pa lahko svoje poti sinhronizirajo z napravami različnih proizvajalcev. Za območja s slabim mobilnim signalom je na voljo tudi uporaba poti brez internetne povezave. Ta funkcija je še posebej uporabna v gorah, kjer mobilni signal pogosto ni zanesljiv.

Več podatkov med samim pohodom

Posodobitev prinaša tudi nove prikaze med aktivnostjo.

Uporabniki bodo lahko v realnem času spremljali:

zemljevid na celotnem zaslonu,

višinski profil,

trenutno nadmorsko višino,

napredek na izbrani poti.

To bo predvsem v slovenskih gorah omogočilo boljši pregled nad zahtevnostjo ture.

Deljenje pohodov postaja bolj atraktivno

Aplikacija vse bolj poudarja tudi družabni vidik rekreacije.

Na voljo bodo:

tridimenzionalni zemljevidi aktivnosti,

animirani prikazi prehojenih poti,

statistične nalepke z dosežki,

pohodniške skupnosti,

atraktivni 3D posnetki celotne poti iz ptičje perspektive.

Takšne funkcije uporabnikom omogočajo, da svoje pohodniške podvige lažje delijo s prijatelji in družino.

Slovenci bi lahko od novosti precej pridobili

Slovenija s svojo gosto mrežo označenih planinskih poti predstavlja idealno okolje za uporabo tovrstnih digitalnih pripomočkov.

Nove funkcije bi lahko bile še posebej koristne pri načrtovanju izletov v:

Julijske Alpe,

Karavanke,

Kamniško-Savinjske Alpe,

Pohorje,

Trnovski gozd,

Kočevske gozdove.

Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da digitalna orodja nikakor ne smejo nadomestiti osnovne planinske opreme, papirnatih zemljevidov, ustrezne priprave in preverjanja vremenskih razmer.

Tehnologija je lahko odličen pomočnik, ne pa nadomestilo za odgovorno gibanje v naravi.