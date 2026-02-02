Te napake pri rekreaciji v mrazu dela skoraj vsak in zakaj zima ni izgovor za neaktivnost

Zimska rekreacija ima številne koristi, a je lahko tudi zahrbtna. Prav v hladnejših mesecih namreč veliko ljudi ponavlja iste napake, zaradi katerih gibanje ne prinese želenih učinkov, včasih pa celo povzroči poškodbe ali dolgotrajne težave. Hkrati zima pogosto postane izgovor za popolno neaktivnost, kar ima za telo resne posledice.

Najpogostejše napake pri rekreaciji v mrazu - Preskakovanje ogrevanja

Ena najpogostejših napak pri zimski rekreaciji je, da se vadbe lotimo brez ustreznega ogrevanja. V mrazu so mišice bolj toge in manj prožne, zato telo potrebuje več časa, da se pripravi na obremenitev. Če začnemo prehitro in preintenzivno, se močno poveča tveganje za nateg mišic, bolečine v sklepih ali celo poškodbe. Pozimi je nekaj dodatnih minut ogrevanja nuja, ne izguba časa.

Neprimerna obleka

Veliko rekreativcev se pozimi obleče napačno, bodisi preveč bodisi premalo. Preveč plasti povzroči pregrevanje in obilno potenje, kar lahko vodi v hitro ohlajanje telesa. Premalo oblačil pa pomeni tveganje za podhladitev. Ključ je v zmernosti in več slojih, ki jih po potrebi prilagajamo intenzivnosti gibanja.

Nepravilno dihanje v mrzlem zraku

Mrzel zrak draži dihalne poti, zato je pozimi še posebej pomembno, da dihamo umirjeno in nadzorovano. Hitro, plitko dihanje lahko povzroči nelagodje v prsih, kašelj ali občutek pomanjkanja zraka, zlasti pri bolj intenzivni vadbi.

Premalo tekočine

Ker se pozimi manj potimo, mnogi pozabijo na hidracijo. A telo tekočino potrebuje tudi v mrazu. Pomanjkanje tekočine vpliva na zmogljivost poveča utrujenost in upočasni regeneracijo po vadbi.

Ignoriranje telesnih signalov

Utrujenost, bolečina ali nelagodje niso znaki šibkosti, temveč opozorila telesa. Rekreacija v mrazu je lahko zelo koristna, a le, če jo izvajamo premišljeno in v skladu z lastnimi zmožnostmi.

Kaj se zgodi s telesom, če se pozimi sploh ne gibamo?

Posledice, ki jih pogosto opazimo šele, ko je že prepozno. Zima je čas, ko se mnogi nehote ustavijo. Manj je hoje, več sedenja in več večerov na kavču. Sprva se zdi povsem nedolžno, telo si bo že oddahnilo, si mislimo. A v ozadju se začnejo dogajati spremembe, ki jih pogosto opazimo šele spomladi.

Ena prvih posledic neaktivnosti je izguba mišične moči. Mišice brez redne uporabe hitro slabijo, tudi če tega sprva ne opazimo. Hoja postane težja, stopnice zahtevnejše, telo pa manj stabilno. Hkrati sklepi postajajo bolj togi, saj gibanje skrbi za njihovo naravno »mazanje«.

Manj gibanja vpliva tudi na ravnotežje in koordinacijo, kar poveča tveganje za nerodne padce, še posebej pri starejših. Obenem se upočasni presnova, kar pogosto vodi v nekaj dodatnih kilogramov, tudi če prehrana ostane nespremenjena.

Posledice niso le telesne. Gibanje pomembno vpliva na razpoloženje. V zimskih mesecih, ko je manj svetlobe, telo brez redne aktivnosti težje vzdržuje dobro psihično počutje. Pogosteje se pojavita slaba volja in pomanjkanje energije.

Veliko ljudi šele spomladi ugotovi, da je telo »zarjavelo«. Vrnitev h gibanju je težji, pojavijo se bolečine in manj motivacije. Vse to bi lahko preprečili z majhno, a redno aktivnostjo že pozimi.

Za ohranjanje zdravja ni treba trenirati ali se izčrpavati. Že lahka hoja, raztezanje ali nekaj preprostih vaj doma ohranja telo v pogonu. Ključ je v tem, da se ne ustavimo popolnoma. Telo si zapomni, ali smo ga pozimi negovali ali zanemarili.