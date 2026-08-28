Te navade lahko zmanjšajo tveganje za raka prostate

Rak prostate je eden najpogostejših rakov pri moških. Tveganje zanj se s starostjo povečuje, pomembno vlogo pa imajo tudi dednost, življenjski slog in prehrana. Čeprav nobena navada ne more zagotoviti, da se bolezni ne bo razvila, lahko zdrave vsakodnevne izbire prispevajo k boljšemu splošnemu zdravju in morda tudi zmanjšajo tveganje.

Strokovnjaki zato vse pogosteje poudarjajo pomen prehrane, gibanja, kakovostnega spanja, obvladovanja stresa in rednega spremljanja zdravstvenega stanja. Katere navade so lahko koristne?

Jejte kuhane paradižnike

Paradižnik vsebuje likopen, antioksidant, ki je predmet številnih raziskav zaradi njegove morebitne zaščitne vloge pri zdravju prostate. Pri toplotni obdelavi se likopen iz paradižnika lažje sprošča, zato ga lahko telo iz kuhanega paradižnika izkoristi učinkoviteje kot iz surovega. Likopen pomaga nevtralizirati proste radikale, nestabilne molekule, ki lahko poškodujejo celice in njihov dedni material. Prav oksidativni stres je eden od procesov, ki lahko prispevajo k nastanku različnih bolezni. To pa ne pomeni, da je paradižnik zdravilo ali da samo uživanje živil, bogatih z likopenom, prepreči raka prostate. Najbolj smiselno ga je vključiti v raznoliko in uravnoteženo prehrano.

Izogibajte se močno predelani zahodni prehrani

Pomemben del zaščite zdravja prostate je lahko tudi celoten prehranski vzorec. Prednost naj imajo zelenjava, sadje, ribe, polnovredna živila, kakovostne maščobe in čim manj industrijsko predelane hrane. Mediteranski način prehranjevanja je pogosto izpostavljen kot eden bolj zdravih prehranskih vzorcev. Vključuje veliko zelenjave, oljčnega olja, rib in drugih polnovrednih živil. Nasprotno pa prehrana z veliko industrijsko predelane hrane, dodanega sladkorja in nezdravih maščob ni ugodna za presnovno zdravje. Takšen način prehranjevanja je povezan tudi z večjim tveganjem za sladkorno bolezen in presnovni sindrom, ki lahko negativno vplivata na splošno zdravje. Smiselno je omejiti tudi večje količine rdečega mesa in zelo mastnih živil ter pogosteje izbirati ribe, perutnino, jajca, stročnice in zelenjavo.

Ne podcenjujte stresa

Kronični stres lahko močno vpliva na organizem. Dolgotrajno povišane ravni stresnih hormonov lahko vplivajo na delovanje imunskega sistema, slab spanec in splošno počutje. Zato je pomembno, da si človek tudi v zrelejših letih vzame čas za sprostitev. Pri tem ni nujno, da gre za posebno tehniko. Pomagajo lahko druženje s prijatelji in družino, sprehod, kulturne dejavnosti, hobiji ali preprosto pogovor z ljudmi, ki jim zaupamo. Dolgotrajna socialna izolacija, nenehno delo in življenje pod pritiskom niso dobra kombinacija za telesno in duševno zdravje.

Bodite telesno dejavni

Redna telesna dejavnost je ena najbolj preverjenih navad za ohranjanje zdravja. Aerobna vadba, pri kateri se nekoliko pospešita srčni utrip in dihanje, je pomembna za srce in ožilje, presnovo ter vzdrževanje primerne telesne teže. Koristni so lahko hitra hoja, tek, kolesarjenje, plavanje, tenis ali druge dejavnosti, pri katerih se telo dobro razgiba. Pomembno je tudi ohranjanje mišične mase. Ta se s staranjem naravno zmanjšuje, zato je poleg aerobne vadbe koristna tudi vadba za moč.

Poskrbite za dovolj vitamina D

Vitamin D ima pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema, zdravju kosti in številnih drugih procesih v telesu. Raziskujejo tudi njegovo povezavo z različnimi vrstami raka, vendar za zdaj ni mogoče trditi, da dodatki vitamina D preprečujejo raka prostate. Pomanjkanje vitamina D je pogostejše v obdobjih, ko je izpostavljenost sončni svetlobi manjša. O morebitnem jemanju prehranskih dopolnil je zato smiselno odločati glede na dejanske potrebe in po potrebi preveriti raven vitamina D.

Spanje naj bo prioriteta

Kakovosten spanec je pomemben za obnovo organizma, delovanje imunskega sistema, presnovo in uravnavanje stresnih odzivov. Odrasel človek praviloma potrebuje približno sedem do devet ur spanja na noč, potrebe pa se med posamezniki razlikujejo. Pomembnejša od natančnega števila ur je tudi kakovost spanja in reden urnik. Dolgotrajno pomanjkanje spanja je povezano s številnimi zdravstvenimi težavami, med drugim z boleznimi srca in ožilja, presnovnimi motnjami ter slabšim duševnim počutjem.

Ne pozabite na redne zdravstvene preglede

Pri zdravju prostate je pomembno tudi spremljanje morebitnih težav in pogovor z zdravnikom o osebnem tveganju. Krvni test PSA, pri katerem se meri raven za prostato specifičnega antigena, lahko pomaga pri odkrivanju težav s prostato, vendar sam po sebi ne pomeni diagnoze raka. Povišana vrednost PSA se lahko pojavi tudi pri drugih, nerakavih boleznih prostate. Odločitev o testiranju je zato odvisna od starosti, družinske anamneze, drugih dejavnikov tveganja in pogovora z zdravnikom. Posebno pozornost si zaslužijo moški, pri katerih se je rak prostate pojavljal v družini. Pri nekaterih družinah so pomembne tudi dedne genetske spremembe, povezane z večjim tveganjem za nekatere vrste raka.

Spremljajte spremembe pri uriniranju

Spremembe pri uriniranju so lahko posledica številnih različnih vzrokov. Pogostejše nočno uriniranje je pri starejših moških pogosto povezano z benigno povečano prostato, vendar ga ni smiselno preprosto pripisati staranju. Če se potreba po uriniranju ponoči nenadoma poveča, je curek urina šibkejši, uriniranje oteženo ali se pojavijo druge nenavadne spremembe, je priporočljiv pogovor z zdravnikom. Pomembno je vedeti, da zgodnji rak prostate pogosto sploh ne povzroča značilnih simptomov. Prav zato so pri moških z večjim tveganjem pomembni pravočasno prepoznavanje tveganja, ustrezni pregledi in pogovor z zdravnikom.

Majhne navade, pomemben del zdravega življenjskega sloga

Pred rakom prostate se ni mogoče stoodstotno zaščititi. Na nekatere dejavnike, predvsem starost in dednost, ne moremo vplivati. Lahko pa vplivamo na številne vidike življenjskega sloga. Uravnotežena prehrana, redna telesna dejavnost, dovolj spanja, manj kroničnega stresa, vzdrževanje primerne telesne teže in pravočasno spremljanje zdravstvenega stanja so zato smiselni koraki za dolgoročno ohranjanje zdravja. Najpomembnejše pa je, da posamezna živila ali prehranska dopolnila ne postanejo nadomestilo za zdrav življenjski slog ali zdravniški pregled. Pri sumljivih simptomih oziroma povečanem tveganju je najboljša pot pogovor z zdravnikom.