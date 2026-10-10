Te preproste telesne dejavnosti zmanjšajo tveganje, da se rak ponovi

Redna telesna dejavnost po zdravljenju raka bi lahko izboljšala možnosti za daljše življenje in zmanjšala tveganje za ponovitev bolezni. Obsežen pregled raziskav je pokazal, da imajo pomembno vlogo predvsem aerobna vadba in nekatere vaje za krepitev mišic.

Telesna dejavnost ni pomembna le za preprečevanje številnih kroničnih bolezni, temveč bi lahko pomagala tudi ljudem, ki so že preboleli raka. Obsežen znanstveni pregled je pokazal, da je bila pri bolnikih, ki so po zdravljenju redno telovadili, verjetnost ponovitve bolezni in smrti manjša kot pri tistih, ki niso bili telesno dejavni v okviru nadaljnje oskrbe.

V pregled je bilo vključenih približno 8500 udeležencev iz 123 raziskav in 21 kliničnih preskušanj. Rezultati kažejo, da je bila pri telesno dejavnih bolnikih verjetnost smrti za 23 odstotkov manjša, tveganje za ponovitev raka pred smrtjo pa za 17 odstotkov manjše. Verjetnost smrti zaradi katerega koli vzroka je bila manjša za 18 odstotkov, verjetnost smrti zaradi raka pa za 26 odstotkov.

Ugotovitve kažejo, da bi lahko bila telesna dejavnost pomemben del okrevanja po zdravljenju raka. Vendar to ne pomeni, da vadba zagotavlja, da se bolezen ne bo ponovila, niti da lahko nadomesti predpisano zdravljenje in zdravniško spremljanje.

Rak se lahko ponovi tudi po uspešnem zdravljenju

Pri približno 20 do 40 odstotkih bolnikov se rak ponovi tudi po zdravljenju s kemoterapijo in kirurški odstranitvi tumorja. Tveganje je odvisno od vrste raka, njegovega stadija, značilnosti tumorja in drugih dejavnikov. Okrevanje po zdravljenju je lahko dolgotrajno. Operacija, kemoterapija in druge oblike zdravljenja lahko povzročijo utrujenost, zmanjšano mišično moč ter slabšo telesno zmogljivost. Zato se nekateri bolniki bojijo, da bi jih telesni napor še dodatno izčrpal ali jim škodil.

Telesna dejavnost se v onkološki oskrbi že uporablja za zmanjševanje utrujenosti, izboljšanje gibljivosti in ohranjanje telesne pripravljenosti. Vprašanje, ali lahko vpliva tudi na ponovitev raka in preživetje, pa je predmet znanstvenih raziskav. Pregled, objavljen v strokovni reviji British Journal of Sports Medicine, podpira vključevanje prilagojene telesne vadbe v nadaljnjo oskrbo bolnikov po zdravljenju raka.

Katere telesne dejavnosti so lahko koristne?

Raziskovalci so posebno pozornost namenili aerobni vadbi in vajam za krepitev mišic. Obe obliki telesne dejavnosti lahko pomagata ohranjati telesno zmogljivost, vendar je treba intenzivnost prilagoditi posameznikovemu zdravstvenemu stanju in sposobnostim.

Med aerobne dejavnosti spadajo:

Hitra hoja in lahkoten tek: intenzivnost je mogoče postopoma prilagajati telesni pripravljenosti.

Kolesarjenje: primerno je lahko tudi sobno kolesarjenje, zlasti kadar je treba obremenitev natančno nadzorovati.

Plavanje: omogoča gibanje z manjšo obremenitvijo sklepov, če zdravstveno stanje to dopušča.

Ples: združuje aerobno vadbo, koordinacijo in gibanje ob glasbi.

Med vaje za krepitev mišic sodijo počepi, izpadni koraki, sklece, trebušnjaki, dvigi telesa in vadba z utežmi. Pri posameznikih, ki so po zdravljenju oslabeli, je mogoče začeti z lažjimi različicami vaj, manjšim številom ponovitev ali vajami z lastno telesno težo. Pomembno je, da se vadba začne postopoma. Cilj ni čim večja obremenitev, temveč redno in varno gibanje, ki ga telo dobro prenaša.

Kako bi lahko vadba vplivala na rakave celice?

Raziskovalci domnevajo, da bi lahko telesna dejavnost vplivala na več procesov, povezanih z razvojem in širjenjem raka. Aerobna vadba izboljšuje delovanje srca in ožilja ter spodbuja prekrvitev tkiv. Vpliva lahko tudi na delovanje imunskega sistema in mobilizacijo imunskih celic, ki sodelujejo pri prepoznavanju in odstranjevanju nenormalnih celic.

Poleg tega lahko telesna dejavnost vpliva na presnovo in hormonsko ravnovesje. Raziskovalci med možnimi mehanizmi omenjajo spremembe ravni spolnih hormonov, kot sta estrogen in testosteron, ter povečano porabo glukoze v mišicah. Tako bi se lahko spremenile presnovne razmere, ki vplivajo na rast nekaterih rakavih celic. Preučujejo tudi možnost, da bi redno gibanje pomagalo pri popravljanju poškodb DNK v celicah. Vendar teh mehanizmov še ni mogoče obravnavati kot dokončno dokazanih razlag za manjše tveganje ponovitve raka.

V raziskavah so bili najpogosteje obravnavani bolniki z rakom dojke, sledili pa so bolniki z rakom debelega črevesa in trebušne slinavke. To je pomembno, saj se učinki telesne dejavnosti lahko razlikujejo glede na vrsto raka in uporabljeno zdravljenje.

Vadbo je treba prilagoditi posamezniku

Vsak bolnik se na zdravljenje odziva drugače. Nekateri lahko kmalu po koncu zdravljenja začnejo z daljšimi sprehodi ali kolesarjenjem, drugi pa potrebujejo več časa za povrnitev moči in vzdržljivosti. Pred začetkom ali povečanjem telesne dejavnosti je zato priporočljiv posvet z zdravnikom oziroma zdravstvenim strokovnjakom, ki pozna bolnikovo zdravstveno stanje. Pri načrtovanju vadbe je treba upoštevati vrsto in stadij raka, posledice zdravljenja, morebitne druge bolezni ter trenutno telesno zmogljivost.

Če se med vadbo pojavijo nenavadna bolečina, izrazita zadihanost, omotica ali drugi skrb vzbujajoči simptomi, je treba obremenitev prekiniti in poiskati ustrezen zdravstveni nasvet.

Glavno sporočilo raziskav je spodbudno: ustrezno prilagojena telesna dejavnost bi lahko bila pomemben del življenja po zdravljenju raka. Redno gibanje pomaga ohranjati moč, vzdržljivost in samostojnost, nove ugotovitve pa kažejo tudi na možnost, da bi lahko prispevalo k boljšemu dolgoročnemu izidu zdravljenja. Vedno pa mora dopolnjevati, ne pa nadomeščati onkološkega zdravljenja in rednih kontrolnih pregledov.