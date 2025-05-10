  • Delo d.o.o.
ZA LEDVICE GRE

Te vsakdanje pijače skrivajo največje nevarnosti za ledvice

Vsi vemo, da hitra hrana škoduje zdravju, a morda vas bo presenetilo, da tudi nekatere pijače, ki se zdijo povsem nedolžne, lahko resno obremenijo ledvice.
Bolečine v hrbtu so eden od znakov ledvične bolezni, zlasti če so prisotne v ledvenem predelu, med rebri in boki. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 10. 5. 2025 | 13:09
5:41
A+A-

Kar pijemo vsak dan, lahko močno vpliva na zdravje naših ledvic, četudi tega sprva ne opazimo. Ledvice imajo ključno nalogo: čistijo kri, uravnavajo telesne tekočine in skrbijo za ravnovesje elektrolitov. Zato lahko izbira pijač bistveno vpliva na te življenjsko pomembne procese.

Na primer, dovolj vode spodbuja učinkovito filtracijo krvi, proces, kjer ledvice izločajo vodo, soli in druge odpadne snovi iz krvi v urin. Tako premalo kot preveč vode pa lahko poslabša stanje pri kronični ledvični bolezni.

Tudi če imate zdrave ledvice, lahko pogosto pomanjkanje tekočine povzroči poškodbe in poveča tveganje za ledvične kamne. Po drugi strani lahko prekomerno pitje vodi do hiponatremije (nizke ravni natrija v krvi), kar je lahko nevarno.

Poleg vode pa tudi sladke pijače in tiste z veliko fruktoze povečujejo nastajanje sečne kisline in oksidativni stres, kar obremenjuje ledvice.

Alkohol, sadni sokovi, energijske in športne pijače so še posebej problematični, če vas skrbi zdravje tega pomembnega organa.

Ko ledvična funkcija slabi, se telo težje znebi odvečne tekočine. Nekateri ljudje z napredovalo ledvično boleznijo morajo zato omejiti vnos tekočin, enako velja pri srčnem popuščanju.

Gazirane pijače

Gazirane pijače, med katere sodijo razne »sode«, pogosto vsebujejo prekomerno količino fruktoze, ki lahko ob rednem uživanju poškoduje filtracijsko funkcijo ledvic.

Običajna porcija gazirane pijače, denimo kole, znaša približno 237 ml, a pogosto jih kupimo v večjih pakiranjih, pločevinka Coca-Cole s 330 ml že velja za eno porcijo.

Raziskava na Japonskem, kjer so spremljali skoraj 8.000 zaposlenih z normalnim delovanjem ledvic, je pokazala zanimive rezultate: v treh letih so primerjali skupine, ki so pile eno gazirano pijačo dnevno, dve pijači, in tiste, ki teh pijač niso uživale.

Kar 10 odstotkov tistih, ki so dnevno popili dve gazirani pijači, je razvilo proteinurijo, stanje, pri katerem je v urinu preveč beljakovin, kar je lahko znak za razvoj končne ledvične odpovedi.

Redno pitje sladkanih pijač povečuje tudi tveganje za debelost in odpornost na inzulin, kar sta znana dejavnika za poslabšanje kronične ledvične bolezni.

Energijske pijače

Energijske pijače so pogosto izbira tistih, ki želijo povečati budnost in vzdržljivost, a energijski šok ima svojo ceno. Visoke količine kofeina, sladkorja in umetnih vitaminov predstavljajo veliko obremenitev za ledvice.

Po nekaterih podatkih spadajo energijske pijače med ultra-predelana živila, ki povečujejo tveganje za bolezni ledvic. Energijske pijače vsebujejo veliko kofeina, sladkorja in aditivov, kot sta fosfor in natrij.

Že kofein sam lahko povzroči dehidracijo, kar zmanjša pretok krvi skozi ledvice, še posebej, če take pijače pijete pogosto.

Alkohol

Znano je, da pretirano pitje alkohola škoduje jetrom, zvišuje krvni tlak in lahko poškoduje tudi ledvice.

Alkohol dehidrira telo in sili ledvice, da delajo še težje, zlasti če ga uživate pogosto in v večjih količinah. Priporočila glede alkohola za ljudi z ledvično boleznijo so enaka kot za splošno populacijo: največ 14 enot alkohola na teden (za moške in ženske).

Ker so alkoholne pijače različnih jakosti, so enote najboljši način za oceno moči vaše pijače, ni tako preprosto, kot ena pijača je ena enota.

Smernice navajajo, da je 14 enot enako šest vrčkom piva povprečne jakosti ali desetim manjšim kozarčkom nizkoalkoholnega vina.

Če tedensko popijete do 14 enot, jih je najbolje enakomerno razporediti čez tri ali več dni. Že ena ali dve »težki« pitji na teden povečata tveganje za smrt zaradi kroničnih bolezni in poškodb.

Športne pijače

Športne pijače so pogosto predstavljene kot idealen vir hidracije, bogat z elektroliti. A resnica je, da večina teh pijač vsebuje preveč natrija, sladkorja in umetnih barvil, redno pitje lahko škoduje ledvicam.

Presežki elektrolitov, kot so natrij, kalij, kalcij in magnezij, lahko zmotijo normalno delovanje ledvic in povzročijo težave.

Občasno pitje ne bo povzročilo večje škode, a za tiste, ki se ne ukvarjajo z zelo intenzivnim vsakodnevnim športom, te pijače prinašajo več škode kot koristi.

Če vadba traja manj kot 75 minut in ni zelo intenzivna, ni nobene potrebe po elektrolitih, povsem dovolj je navadna voda.

Sadni sokovi

Sadni sokovi imajo lahko tako pozitivne kot negativne učinke na ledvice. Medtem ko nekateri pomagajo pri hidraciji in ponujajo dragocena hranila, drugi vsebujejo veliko sladkorja in kalija, kar je za ljudi z ledvičnimi težavami lahko problematično.

Čeprav 100-odstotni sadni sok velja za zdravo izbiro, to ne velja za bolnike z ledvičnimi težavami, saj vsebuje več kot 200 mg kalija na porcijo. 

Veliko kupljenih sokov vsebuje tudi sladkorje in aditive, ki lahko dodatno škodijo ledvicam, zato za ledvice nutricionisti priporočajo izbiro nesladkanih sokov brez dodanega sladkorja. Brusnični sok brez dodanega sladkorja ima običajno nižjo vsebnost natrija in kalija kot grozdni ali jabolčni sok.

