  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVO O HOLESTEROLU

Te zmote o holesterolu povečujejo tveganje za infarkt in možgansko kap

Povišan holesterol lahko leta ne povzroča nobenih simptomov – posledice pa se pogosto pokažejo šele ob srčnem infarktu ali možganski kapi.
Človeški organizem brez holesterola ne more delovati, če ga je preveč, pa lahko vodi v srčno-žilne bolezni. FOTO: Getty Images/istockphoto
Človeški organizem brez holesterola ne more delovati, če ga je preveč, pa lahko vodi v srčno-žilne bolezni. FOTO: Getty Images/istockphoto
Miroslav Cvjetičanin
 25. 2. 2026 | 15:13
2:49
A+A-

O holesterolu in zdravju srca se veliko govori, a med ljudmi še vedno krožijo nevarne zmote. Prav zato so v združenju, ki združuje bolnike po srčnem infarktu ali možganski kapi, opozorili na najpogostejše mite in dejstva, ki jih moramo poznati za pravočasno zaščito srca in ožilja. 

Zdravniki poudarjajo, da je pravočasno ukrepanje ključno, še preden pride do usodnih zapletov.

Mit 1: Težave s holesterolom imajo le starejši

Dejstvo: Povišan holesterol se lahko pojavi tudi pri mlajših. Pomembno vlogo imajo dednost, prehrana, premalo gibanja in stres. V Sloveniji zdravniki zato priporočajo preventivne laboratorijske preiskave tudi pri mlajših odraslih, zlasti če so srčno-žilne bolezni prisotne v družini.

Mit 2: Če se dobro počutim, je moj holesterol v redu

Dejstvo: Povišan holesterol pogosto ne povzroča nobenih simptomov. Človek se lahko počuti popolnoma zdravega, medtem ko se v žilah že nalagajo maščobne obloge. Redne krvne preiskave so zato ključnega pomena, tudi če nimamo nobenih težav.

Mit 3: Holesterol zvišuje le mastna hrana

Dejstvo: Na vrednosti holesterola ne vplivajo le nasičene maščobe. Težavo lahko predstavljajo tudi sladkor, visoko procesirana hrana, prekomeren vnos kalorij in kronični stres. Sodobna prehrana z veliko predelanih živil je eden glavnih dejavnikov tveganja.

Mit 4: Če jemljem zdravila, lahko jem, kar želim

Dejstvo: Zdravila za zniževanje holesterola so pomembna, vendar niso čudežna rešitev. Zdrava prehrana, redna telesna dejavnost, vzdrževanje primerne telesne teže in opustitev kajenja ostajajo temelj nadzora nad holesterolom.

Mit 5: Vadba ne vpliva na holesterol

Dejstvo: Redna telesna aktivnost zvišuje raven HDL (t. i. dobrega holesterola) in pomaga zniževati LDL (slabega holesterola). Že hitra hoja 30 minut na dan lahko pomembno prispeva k boljšim vrednostim maščob v krvi.

Zakaj je povišan holesterol tako nevaren?

Presežek LDL-holesterola se nalaga na stene krvnih žil, kjer tvori obloge (aterosklerozo) in postopno zožuje arterije. Ta proces lahko traja več let brez očitnih znakov, nato pa nenadoma povzroči srčni infarkt ali možgansko kap.

Prav zato strokovnjaki opozarjajo, da je treba ukrepati pravočasno, še preden pride do zapletov. Sporočilo je jasno: preventiva rešuje življenja.

Več iz teme

holesterolzdravjezdravje srca in ožiljasrčno-žilne boleznibolezni srca in ožilja
ZADNJE NOVICE
17:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
EZOTERIKA

Gabor Maté, strokovnjak za travmo in odvisnosti: Odprto srce je ključ do zdravljenja (Suzy)

Gabor se je nedavno pridružil platformi MentorShow, ki nas prek aplikacije povezuje z uglednimi strokovnjaki ter nam nudi njihovo znanje in podporo za srečnejše in bolj zdravo življenje.
25. 2. 2026 | 17:00
16:52
Novice  |  Svet
ZAOSTROVANJE

Huda eskalacija spora sredi Evrope, Orban že razporeja vojsko!

Madžarski premier ocenjuje, da Ukrajina načrtuje motenje energetskega sistema.
25. 2. 2026 | 16:52
16:28
Novice  |  Svet
ŠKANDAL

Mestna svetnica ujeta v sramotnem izpadu: »Pi**a ti materina neotesana. Ta še nikoli ni je**l« (VIDEO)

To naj bi se zgodilo med razpravo o vzdrževanju dvorišč mestnih vrtcev in osnovnih šol.
25. 2. 2026 | 16:28
16:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
16:10
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA

Tragedija na Hrvaškem: prevrnjen čoln z migranti, en mrtev, več pogrešanih

Med poskusom nezakonitega prečkanja meje med BiH in Hrvaško so reševalci našli truplo moškega in dva preživela, enega sumijo tihotapljenja ljudi, preostale pogrešane še iščejo.
25. 2. 2026 | 16:10
16:10
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Merkur se obrača nazaj

Prihaja zmeda, a tudi dragoceni premor, ko naredimo red. Če bomo potrpežljivi, natančni, lahko iz obdobja zmede izstopimo močnejši.
25. 2. 2026 | 16:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki