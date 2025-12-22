  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TO MORATE VEDETI

Teh 5 živil nikoli ne pogrevajte v mikrovalovni pečici! Strokovnjaki svarijo pred tveganji

Strokovnjaki opozarjajo, da špinača, brokoli, gobe, krompir in celo med niso vedno varna izbira za pogrevanje v mikrovalovni pečici.
Mikrovalovna pečica ni sovražnik, a zahteva premišljeno uporabo. FOTO: Getty Images
Mikrovalovna pečica ni sovražnik, a zahteva premišljeno uporabo. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 22. 12. 2025 | 09:00
4:09
A+A-

Mikrovalovna pečica nam vsak dan prihrani dragocene minute. A pri nekaterih živilih ta priročnost pride z visoko ceno, izgubo hranil, prebavnimi težavami in celo nastankom nezaželenih snovi. Strokovnjaki opozarjajo, da špinača, brokoli, gobe, krompir in celo med niso vedno varna izbira za pogrevanje v mikrovalovni pečici. V nadaljevanju razkrivamo, zakaj in kako lahko ravnate drugače.

Praktična naprava, a ne brez tveganj

Mikrovalovna pečica je stalnica sodobnih kuhinj. Hitro in učinkovito pogreje obrok, ko se nam mudi. Toda strokovnjaki za prehrano in varnost hrane opozarjajo, da lahko pogrevanje določenih živil v mikrovalovni pečici zmanjša njihovo hranilno vrednost ali celo spodbudi nastanek snovi, ki niso najbolj prijazne zdravju. Tukaj je pet živil, pri katerih je potrebna posebna previdnost.

Špinača in listnata zelenjava: previdno zaradi nitritov

Špinača in druga zelena listnata zelenjava vsebujejo nitrate, ki so v osnovi neškodljivi. Težava nastane pri dolgotrajnem shranjevanju ali večkratnem pogrevanju, takrat se lahko nitrati pretvorijo v nitrite, ki so za telo ob večjih količinah obremenjujoči.

Kako ravnati pravilno?

Zelenjavo pripravite v manjših količinah, jo hitro ohladite, shranite v hladilniku in pogrejte le enkrat. Večkratno segrevanje v mikrovalovni pečici ni priporočljivo.

Brokoli in zelje: vsako pogrevanje odnese vitamine

Brokoli, cvetača in zelje so občutljivi na toploto in vodo. Dolgotrajno segrevanje ali preveč tekočine v mikrovalovni pečici lahko drastično zmanjša vsebnost vitamina C in drugih koristnih snovi.

Boljša izbira: Kratko kuhanje na pari, zelo malo vode, posoda s pokrovom in čim krajši čas segrevanja.

Gobe: tveganje za prebavne težave

Gobe vsebujejo veliko vode in beljakovin, zato se ob neenakomernem pogrevanju hitro pokvarijo. Če niso bile pravilno shranjene, lahko pogrevanje v mikrovalovni pečici povzroči napihnjenost ali prebavne motnje.

Nasvet strokovnjakov: Če jih želite pogreti, raje uporabite ponev in jih segrevajte počasi. Po prvem kuhanju jih hitro ohladite in shranite v hladilniku.

Krompir: ne v mikrovalovno in ne na pult

Pri zelo vročem in suhem pečenju krompirja lahko nastaja akrilamid, snov, ki se ji je priporočljivo izogibati. Poleg tega kuhan krompir, ki se ohlaja na sobni temperaturi, predstavlja idealno okolje za razvoj bakterij.

Posebna pozornost velja tudi zelenemu ali kalečemu krompirju, kjer je več solanina, ta je skoncentriran predvsem v zelenih delih.

Varnejša izbira: Krompir pecite v pečici ali na ponvi in ga zaužijte čim prej po pripravi.

Med: sladek, a občutljiv na toploto

Pogrevanje medu v mikrovalovni pečici uniči njegove encime in antioksidante ter spodbuja nastanek HMF (hidroksimetilfurfurala), ki je v večjih količinah nezaželen.

Kako utekočiniti med?

Kozarec preprosto postavite v mlačno vodo za nekaj ur in poskrbite, da temperatura ne bo previsoka.

Spremenite navade za bolj zdravo kuhanje

Mikrovalovna pečica ni sovražnik, a zahteva premišljeno uporabo. Strokovnjaki svetujejo:

  • manjše porcije,
  • hitro ohlajanje po kuhanju,
  • samo eno pogrevanje,
  • čim manj vode,
  • kratke čase segrevanja,
  • uporabo ustrezne posode.

Z izbiro nežnejših načinov priprave, kot so kuhanje na pari, segrevanje v ponvi ali pečici, boste ohranili več hranil in zmanjšali morebitna tveganja za zdravje, brez odpovedi udobju sodobne kuhinje.

Več iz teme

mikrovalovkapogrevanje v mikrovalovkinezdrava prehrana
ZADNJE NOVICE
08:45
Novice  |  Slovenija
PO HUDI UJMI

Teliček Gomzi je prinesel novo upanje (FOTO)

Marjeti in Daniju Faletu se je po brezupu, ki je sledil ujmi avgusta 2023, prižgala luč na koncu tunela. Sredi novembra so postavili še kozolec, za hlev in hišo morajo počakati na prostorski načrt.
Špela Kuralt22. 12. 2025 | 08:45
08:30
Premium
Novice  |  Nedeljske novice
ANIMAL RESORT

Pri družini Gyoha psom igra radio, mačkam televizija (FOTO)

Gostje živalskega hotela družine Gyoha v Kraščih na Goričkem imajo čudovit razgled na tri države.
Andrej Bedek22. 12. 2025 | 08:30
08:25
Bulvar  |  Domači trači
ZAROKA

Slovenska radijca sta se zaročila! Ona je bila povsem iz sebe (FOTO)

Radijska voditelja Jaka Peterka in Kaja Kovačič sta zaročena.
22. 12. 2025 | 08:25
08:20
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZA

Božič se je končal krvavo: ko kostum dobrega moža izkoristijo kriminalci

Oblačilo dobrega moža je lahko tudi krinka za slabe namene. Čez lužo je veliko primerov, ko v tovrstni opravi ropajo in kradejo.
22. 12. 2025 | 08:20
08:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NA PRIZORIŠČU

Po umoru se je Patrik vrnil v Stefanijino stanovanje

Slovenec znova na prizorišču smrti 31-letne avstrijske vplivnice.
22. 12. 2025 | 08:05
07:40
Novice  |  Slovenija
ZNANA TOLMINSKA SIRARKA

Rockerica z lastno sirarno

Marija Bončina kuha po receptih stare mame in vodi pevski zbor. Pri Prešernovih v Bohinju predelujejo mleko in mizarijo.
Mojca Marot22. 12. 2025 | 07:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Ali Evropa vstopa v novo fazo obrambnega razvoja

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Cene se spreminjajo iz ure v uro (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote z bistveno manjšo porabo energije

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Cene se spreminjajo iz ure v uro (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote z bistveno manjšo porabo energije

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Družinski praznični brunch: toplo, domače, brez kuhanja

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki