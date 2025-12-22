Teh 5 živil nikoli ne pogrevajte v mikrovalovni pečici! Strokovnjaki svarijo pred tveganji

Mikrovalovna pečica nam vsak dan prihrani dragocene minute. A pri nekaterih živilih ta priročnost pride z visoko ceno, izgubo hranil, prebavnimi težavami in celo nastankom nezaželenih snovi. Strokovnjaki opozarjajo, da špinača, brokoli, gobe, krompir in celo med niso vedno varna izbira za pogrevanje v mikrovalovni pečici. V nadaljevanju razkrivamo, zakaj in kako lahko ravnate drugače.

Praktična naprava, a ne brez tveganj

Mikrovalovna pečica je stalnica sodobnih kuhinj. Hitro in učinkovito pogreje obrok, ko se nam mudi. Toda strokovnjaki za prehrano in varnost hrane opozarjajo, da lahko pogrevanje določenih živil v mikrovalovni pečici zmanjša njihovo hranilno vrednost ali celo spodbudi nastanek snovi, ki niso najbolj prijazne zdravju. Tukaj je pet živil, pri katerih je potrebna posebna previdnost.

Špinača in listnata zelenjava: previdno zaradi nitritov

Špinača in druga zelena listnata zelenjava vsebujejo nitrate, ki so v osnovi neškodljivi. Težava nastane pri dolgotrajnem shranjevanju ali večkratnem pogrevanju, takrat se lahko nitrati pretvorijo v nitrite, ki so za telo ob večjih količinah obremenjujoči.

Kako ravnati pravilno?

Zelenjavo pripravite v manjših količinah, jo hitro ohladite, shranite v hladilniku in pogrejte le enkrat. Večkratno segrevanje v mikrovalovni pečici ni priporočljivo.

Brokoli in zelje: vsako pogrevanje odnese vitamine

Brokoli, cvetača in zelje so občutljivi na toploto in vodo. Dolgotrajno segrevanje ali preveč tekočine v mikrovalovni pečici lahko drastično zmanjša vsebnost vitamina C in drugih koristnih snovi.

Boljša izbira: Kratko kuhanje na pari, zelo malo vode, posoda s pokrovom in čim krajši čas segrevanja.

Gobe: tveganje za prebavne težave

Gobe vsebujejo veliko vode in beljakovin, zato se ob neenakomernem pogrevanju hitro pokvarijo. Če niso bile pravilno shranjene, lahko pogrevanje v mikrovalovni pečici povzroči napihnjenost ali prebavne motnje.

Nasvet strokovnjakov: Če jih želite pogreti, raje uporabite ponev in jih segrevajte počasi. Po prvem kuhanju jih hitro ohladite in shranite v hladilniku.

Krompir: ne v mikrovalovno in ne na pult

Pri zelo vročem in suhem pečenju krompirja lahko nastaja akrilamid, snov, ki se ji je priporočljivo izogibati. Poleg tega kuhan krompir, ki se ohlaja na sobni temperaturi, predstavlja idealno okolje za razvoj bakterij.

Posebna pozornost velja tudi zelenemu ali kalečemu krompirju, kjer je več solanina, ta je skoncentriran predvsem v zelenih delih.

Varnejša izbira: Krompir pecite v pečici ali na ponvi in ga zaužijte čim prej po pripravi.

Med: sladek, a občutljiv na toploto

Pogrevanje medu v mikrovalovni pečici uniči njegove encime in antioksidante ter spodbuja nastanek HMF (hidroksimetilfurfurala), ki je v večjih količinah nezaželen.

Kako utekočiniti med?

Kozarec preprosto postavite v mlačno vodo za nekaj ur in poskrbite, da temperatura ne bo previsoka.

Spremenite navade za bolj zdravo kuhanje

Mikrovalovna pečica ni sovražnik, a zahteva premišljeno uporabo. Strokovnjaki svetujejo:

manjše porcije,

hitro ohlajanje po kuhanju,

samo eno pogrevanje,

čim manj vode,

kratke čase segrevanja,

uporabo ustrezne posode.

Z izbiro nežnejših načinov priprave, kot so kuhanje na pari, segrevanje v ponvi ali pečici, boste ohranili več hranil in zmanjšali morebitna tveganja za zdravje, brez odpovedi udobju sodobne kuhinje.