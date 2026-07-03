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FARMACEVTI OPOZARJAJO

Teh zdravil nikoli ne jemljite skupaj s kavo. Posledice so lahko resne

Manj znano je, da kofein vpliva na delovanje številnih zdravil.
Tako boste zmanjšali možnost neželenih interakcij in poskrbeli, da bo zdravljenje čim bolj učinkovito. FOTO: Getty Images
Tako boste zmanjšali možnost neželenih interakcij in poskrbeli, da bo zdravljenje čim bolj učinkovito. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 3. 7. 2026 | 05:00
6:08
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Skodelica jutranje kave je za mnoge nepogrešljiv del dneva, vendar lahko v kombinaciji z nekaterimi zdravili zmanjša njihovo učinkovitost ali celo poveča tveganje za nevarne neželene učinke. Preverite, pri katerih zdravilih je potrebna posebna previdnost.

Kava velja za eno najbolj priljubljenih pijač na svetu. Številne raziskave kažejo, da lahko zmerno uživanje kave prispeva k manjšemu tveganju za nekatere bolezni, med drugim bolezni srca in ožilja ter nekatere vrste raka.

Manj znano pa je, da lahko kofein vpliva na delovanje številnih zdravil. Ne gre le za zdravila na recept, temveč tudi za zdravila brez recepta, ki jih mnogi uporabljajo ob prehladu, glavobolu ali bolečinah.

Kofein lahko spremeni način, kako telo zdravilo absorbira, presnavlja in izloča, zaradi česar je zdravljenje manj učinkovito ali pa se poveča tveganje za neželene učinke.

Zakaj je kombinacija kave in zdravil lahko problematična?

Večina interakcij nastane v jetrih, kjer se presnavljata tako kofein kot številna zdravila. Posledica je lahko hitrejša ali počasnejša razgradnja zdravila, kar vpliva na njegovo delovanje. Farmacevti zato svetujejo, da ljudje, ki redno jemljejo zdravila, preverijo navodila za uporabo in po potrebi med zaužitjem zdravila ter pitjem kave naredijo vsaj polurni ali enourni presledek.

1. Zdravila proti prehladu in gripi

Veliko zdravil za lajšanje simptomov prehlada vsebuje psevdoefedrin, ki zmanjšuje zamašenost nosu.

Ker sta tako psevdoefedrin kot kofein poživili, lahko njuna kombinacija povzroči:

  • tresenje,
  • nemir,
  • razbijanje srca,
  • zvišan krvni tlak,
  • pospešen srčni utrip.

Posebej previdni naj bodo ljudje z boleznimi srca in ožilja ali povišanim krvnim tlakom.

2. Protibolečinska zdravila

Tudi pogosto uporabljena zdravila, kot sta paracetamol in ibuprofen, je bolje zaužiti z vodo in ne s kavo.

Kofein namreč:

  • poveča izločanje želodčne kisline,
  • lahko okrepi draženje želodčne sluznice,
  • poveča tveganje za zgago,
  • pri dolgotrajni ali pretirani uporabi protibolečinskih zdravil dodatno obremeni želodec.

Zato zdravniki priporočajo, da zdravila vedno zaužijete z navadno vodo.

3. Zdravila za visok krvni tlak

V Sloveniji ima visok krvni tlak velik delež odraslih prebivalcev in predstavlja enega glavnih dejavnikov tveganja za srčni infarkt ter možgansko kap. Pri nekaterih zdravilih za zdravljenje hipertenzije lahko kofein zmanjša absorpcijo učinkovine, zaradi česar zdravljenje ni optimalno. Poleg tega kofein sam po sebi pri nekaterih ljudeh začasno zviša krvni tlak, zato je priporočljiva dodatna previdnost.

Kava lahko zmanjša učinkovitost nekaterih zdravil ali poveča tveganje za neželene učinke. Preverite, katerih zdravil nikoli ne smete jemati skupaj s kavo in zakaj strokovnjaki svetujejo previdnost.

4. Zdravila za ščitnico

Bolniki, ki jemljejo levotiroksin zaradi zmanjšanega delovanja ščitnice, morajo biti pri jutranji kavi še posebej pozorni. Raziskave kažejo, da lahko pitje kave kmalu po zaužitju zdravila zmanjša njegovo absorpcijo tudi do 50 odstotkov. Posledično se lahko znova pojavijo simptomi, kot so: utrujenost, pridobivanje telesne teže, zaprtje, občutek mraza. Strokovnjaki priporočajo, da po zaužitju levotiroksina počakate najmanj 30 do 60 minut, preden spijete prvo kavo.

5. Antidepresivi

Kofein lahko vpliva tudi na presnovo nekaterih antidepresivov, predvsem iz skupine selektivnih zaviralcev ponovnega privzema serotonina (SSRI).

Možne posledice so:

  • nemir,
  • nespečnost,
  • pospešen srčni utrip,
  • okrepljeni neželeni učinki zdravila.

V redkih primerih lahko ob večjih količinah kofeina pride tudi do serotoninskega sindroma, ki zahteva takojšnjo zdravniško pomoč.

6. Zdravila za osteoporozo

Zdravila za zdravljenje osteoporoze, kot so bisfosfonati, je treba jemati na prazen želodec in z navadno vodo. Če kmalu zatem spijete kavo, se lahko absorpcija zdravila bistveno zmanjša. Priporočljivo je, da po zaužitju zdravila počakate vsaj 30 minut, še bolje eno uro.

Ali kofein vpliva tudi na zdravje kosti?

Raziskave za zdaj ne potrjujejo, da bi zmerno uživanje kave povzročalo osteoporozo. Kljub temu lahko večje količine kofeina nekoliko zmanjšajo absorpcijo kalcija in vitamina D, ki sta ključna za zdrave kosti. Zato strokovnjaki svetujejo zmernost, zlasti pri starejših in osebah z večjim tveganjem za osteoporozo.

Kako pravilno jemati zdravila?

Če redno jemljete zdravila, upoštevajte nekaj preprostih pravil:

  • zdravila vedno zaužijte z navadno vodo,
  • natančno preberite navodilo za uporabo,
  • pri zdravilih za ščitnico in osteoporozo počakajte najmanj 30 do 60 minut, preden popijete kavo,
  • če jemljete zdravila za srce, krvni tlak ali duševne motnje, se o pitju kave posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom,
  • ob morebitnih neželenih učinkih ali dvomih nikoli ne spreminjajte zdravljenja na lastno pest.

Kdaj je potrebna dodatna previdnost?

Za večino zdravih ljudi ena ali dve skodelici kave na dan ne predstavljata težave. Če pa redno jemljete zdravila, lahko že manjša sprememba v času pitja kave pomembno vpliva na njihovo učinkovitost.

Najvarnejša izbira je, da zdravila vedno zaužijete z vodo, kavo pa spijete nekoliko pozneje. Tako boste zmanjšali možnost neželenih interakcij in poskrbeli, da bo zdravljenje čim bolj učinkovito.

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