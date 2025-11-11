Teh živil nikar ne jejte pozno zvečer! Strokovnjaki razkrivajo, kaj vam najbolj krade spanec

Galerija
Kakovosten spanec je ključen za zdravje, počutje in regeneracijo telesa. Odrasli za optimalno delovanje potrebujejo od šest do osem ur spanja, a na to, kako dobro spimo, ne vplivajo le udobna postelja, tišina in redna vadba, pomembno vlogo ima tudi hrana, ki jo zaužijemo pred spanjem.
Veliko živil vsebuje skrite sladkorje, nasičene maščobe in kofein, ki lahko povzročijo nemir, prebavne težave in motnje spanja.
Strokovnjaki opozarjajo, da se nekaterim živilom v poznih urah raje izognemo.
Klasični mlečni sladoled vsebuje veliko nasičenih maščob in umetnih sladkorjev, kar povzroča nelagodje v želodcu in dvig ravni sladkorja v krvi. Boljša izbira so rastlinski ali jogurtovi sladoledi brez dodanega sladkorja.
Kombinacija masla, sladkorja in čokolade povzroča energijske izbruhe in poznejše »padce«, kar otežuje uspavanje. Če si res želite nekaj sladkega, posezite po ovseni ploščici brez čokolade.
Večina vsebuje kofein in umetna sladila, ki delujejo poživljajoče. Poleg tega ogljikov dioksid povzroča napihnjenost in zgago, zato se jih pred spanjem raje izogibajte.
Čeprav vsebuje antioksidante, vsebuje tudi tiramin, aminokislino, ki spodbuja delovanje možganov in moti naravni cikel spanja.
So polne kofeina in sladkorja, kar lahko zmoti spanec še več ur po zaužitju. Strokovnjaki svetujejo, da se jih izogibate po 14. uri.
Pogost vzrok za zgago in refluks, ki lahko povzroči pekoč občutek v grlu in prsih ter moti spanec.
Živila z veliko nasičenih maščob, kot so maslo, slanina ali sir, se počasi prebavljajo in pogosto povzročajo neprijetno tiščanje v želodcu.
Naravna pokovka je lahko zdrav prigrizek, vendar različice z dodanimi sladkorji, čokolado ali slanimi prelivi povzročajo nihanje sladkorja v krvi in dehidracijo.
Oba vsebujeta tiramin, ki spodbuja delovanje živčnega sistema in povzroča nemiren spanec ter celo nočne more, opozarjajo raziskovalci.
Snov kapsaicin zvišuje telesno temperaturo in tako otežuje uspavanje, saj telo za miren spanec potrebuje rahlo ohlajeno okolje (okrog 20 °C).
Kofein lahko v telesu ostane tudi do šest ur, zato popoldanska kava ali sladica, kot je tiramisu, pogosto povzročita nespečnost.
Zelenjava z visokim deležem vode (zelena, kumare, lubenica) lahko povzroči pogoste obiske stranišča ponoči, medtem ko citrusi pogosto izzovejo zgago.
Čeprav zdrava in bogata z vlakninami, lahko pozno zaužita povzročita napihnjenost in vetrove, kar otežuje sproščanje med spanjem.
Če vas kljub vsemu zvečer muči lakota, strokovnjaki priporočajo:
Ta živila vsebujejo naravne pomirjevalne snovi (magnezij, triptofan, kalij), ki pomagajo telesu, da se sprosti in pripravi na spanec.
Zadnji obrok zaužijte vsaj dve uri pred spanjem, izogibajte se kofeinu in mastni hrani ter pijte dovolj vode čez dan. Z nekaj spremembami v prehrani lahko hitro opazite razliko – manj prebavnih težav, manj nočnega prebujanja in bolj kakovosten spanec.