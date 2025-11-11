  • Delo d.o.o.
POZOR

Teh živil nikar ne jejte pozno zvečer! Strokovnjaki razkrivajo, kaj vam najbolj krade spanec

Z nekaj spremembami v prehrani lahko hitro opazite razliko.
Zadnji obrok zaužijte vsaj dve uri pred spanjem, izogibajte se kofeinu in mastni hrani ter pijte dovolj vode čez dan. FOTO: Getty Images
Zadnji obrok zaužijte vsaj dve uri pred spanjem, izogibajte se kofeinu in mastni hrani ter pijte dovolj vode čez dan. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 11. 11. 2025 | 11:00
4:10
A+A-

Kakovosten spanec je ključen za zdravje, počutje in regeneracijo telesa. Odrasli za optimalno delovanje potrebujejo od šest do osem ur spanja, a na to, kako dobro spimo, ne vplivajo le udobna postelja, tišina in redna vadba, pomembno vlogo ima tudi hrana, ki jo zaužijemo pred spanjem.

Veliko živil vsebuje skrite sladkorje, nasičene maščobe in kofein, ki lahko povzročijo nemir, prebavne težave in motnje spanja.

Strokovnjaki opozarjajo, da se nekaterim živilom v poznih urah raje izognemo.

Najslabša živila za spanje
 

1. Sladoled

Klasični mlečni sladoled vsebuje veliko nasičenih maščob in umetnih sladkorjev, kar povzroča nelagodje v želodcu in dvig ravni sladkorja v krvi. Boljša izbira so rastlinski ali jogurtovi sladoledi brez dodanega sladkorja.

2. Piškoti in peciva

Kombinacija masla, sladkorja in čokolade povzroča energijske izbruhe in poznejše »padce«, kar otežuje uspavanje. Če si res želite nekaj sladkega, posezite po ovseni ploščici brez čokolade.

3. Gazirane pijače

Večina vsebuje kofein in umetna sladila, ki delujejo poživljajoče. Poleg tega ogljikov dioksid povzroča napihnjenost in zgago, zato se jih pred spanjem raje izogibajte.

4. Rdeče vino

Čeprav vsebuje antioksidante, vsebuje tudi tiramin, aminokislino, ki spodbuja delovanje možganov in moti naravni cikel spanja.

5. Energijske pijače

So polne kofeina in sladkorja, kar lahko zmoti spanec še več ur po zaužitju. Strokovnjaki svetujejo, da se jih izogibate po 14. uri.

6. Surova čebula

Pogost vzrok za zgago in refluks, ki lahko povzroči pekoč občutek v grlu in prsih ter moti spanec.

7. Maslo in mastna hrana

Živila z veliko nasičenih maščob, kot so maslo, slanina ali sir, se počasi prebavljajo in pogosto povzročajo neprijetno tiščanje v želodcu.

8. Pokovka z dodatki

Naravna pokovka je lahko zdrav prigrizek, vendar različice z dodanimi sladkorji, čokolado ali slanimi prelivi povzročajo nihanje sladkorja v krvi in dehidracijo.

9. Sir in paradižnik

Oba vsebujeta tiramin, ki spodbuja delovanje živčnega sistema in povzroča nemiren spanec ter celo nočne more, opozarjajo raziskovalci.

10. Pekoča hrana in čili

Snov kapsaicin zvišuje telesno temperaturo in tako otežuje uspavanje, saj telo za miren spanec potrebuje rahlo ohlajeno okolje (okrog 20 °C).

11. Kava in kavne sladice

Kofein lahko v telesu ostane tudi do šest ur, zato popoldanska kava ali sladica, kot je tiramisu, pogosto povzročita nespečnost.

12. Zelena, kumare in citrusi

Zelenjava z visokim deležem vode (zelena, kumare, lubenica) lahko povzroči pogoste obiske stranišča ponoči, medtem ko citrusi pogosto izzovejo zgago.

13. Cvetača in brokoli

Čeprav zdrava in bogata z vlakninami, lahko pozno zaužita povzročita napihnjenost in vetrove, kar otežuje sproščanje med spanjem.

Kaj pa jesti namesto tega?

Če vas kljub vsemu zvečer muči lakota, strokovnjaki priporočajo:

  • banano z žlico jogurta,
  • polnozrnati toast z avokadom,
  • ali toplo mleko brez dodanega sladkorja (če ga dobro prenašate).

Ta živila vsebujejo naravne pomirjevalne snovi (magnezij, triptofan, kalij), ki pomagajo telesu, da se sprosti in pripravi na spanec.

Ključ do mirnega spanca

Zadnji obrok zaužijte vsaj dve uri pred spanjem, izogibajte se kofeinu in mastni hrani ter pijte dovolj vode čez dan. Z nekaj spremembami v prehrani lahko hitro opazite razliko – manj prebavnih težav, manj nočnega prebujanja in bolj kakovosten spanec.

Več iz teme

spanjezdrava prehranazdravjenespečnostkofeinnezdrava hranaslab spanec
