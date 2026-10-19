Tekli ste na Ljubljanskem maratonu? Mogoče vas je ujel naš fotograf (FOTO GALERIJA)

Trideseti Ljubljanski maraton je bil praznik teka, druženja in gibanja. Po ljubljanskih ulicah je v dveh dneh teklo rekordnih 28.618 udeležencev, od najmlajših šolarjev do izkušenih maratoncev. Poleg vrhunskih rezultatov so največji pečat dogodku tudi letos dali rekreativni tekači, ki so dokazali, da je tek veliko več kot lovljenje sekund.

Ljubljana je ob jubilejnem 30. NLB Ljubljanskem maratonu znova zaživela v znamenju teka. Ulice so napolnili tekači različnih generacij, navijači in prostovoljci, ki so soustvarili enega največjih športno-rekreativnih dogodkov v Sloveniji. Nekateri so se borili za osebne rekorde, drugi so želeli izboljšati svoj lanski čas, številnim pa je največ pomenilo, da so uspešno premagali izbrano razdaljo in uživali v nepozabnem vzdušju.

Po podatkih organizatorjev je v dveh dneh na različnih preizkušnjah sodelovalo 28.618 tekačev, kar je skoraj 3000 več kot lani, ko jih je bilo 25.668. Jubilejna izvedba je tako postregla z rekordno udeležbo in še enkrat pokazala, kako priljubljen je tek med Slovenci in tujimi obiskovalci.

Od šolskih tekov do maratonskih kilometrov

Tekaški konec tedna se je začel v soboto, ko so se v središču Ljubljane zbrali otroci, šolarji, dijaki in drugi mladi tekači. Na šolskih in srednješolskih tekih ter drugih mladinskih preizkušnjah je sodelovalo 9399 udeležencev. Osrednji sobotni dogodek je bil tek na deset kilometrov, na katerem se je preizkusilo 6287 tekačic in tekačev. Nedelja je bila namenjena polmaratonu in maratonu. Na start obeh razdalj se je podalo še 12.932 udeležencev, ki so ljubljanske ulice spremenili v dolgo, pisano kolono tekačev.

Prav v tem je čar Ljubljanskega maratona. Na isti prireditvi se srečajo vrhunski atleti, izkušeni rekreativci, tekači, ki se pripravljajo na svoj prvi polmaraton, in tisti, ki jim je pomembno predvsem gibanje v dobri družbi. Za mnoge je uspešen prihod v cilj nagrada za večmesečne priprave, zgodnje vstajanje, treninge v dežju in kilometre, pretečene po službi.

Dogodek je zato veliko več kot tekmovanje. Je tudi spodbuda k rednemu gibanju, premagovanju osebnih meja in druženju, ki se pogosto začne že med pripravami, na dan prireditve pa doseže vrhunec.

Deset kilometrov v znamenju rekordov

Na sobotnem teku na deset kilometrov sta pričakovano slavila Vid Botolin in Klara Lukan. Botolin je s časom 28 minut in 34 sekund postavil nov slovenski rekord v cestnem teku na tej razdalji.

Tudi Lukan, evropska rekorderka v cestnem teku na deset kilometrov, je pohvalila organizacijske spremembe. Najkrajšo odraslo razdaljo so namreč prvič na Ljubljanskem maratonu izvedli dan pred polmaratonom in maratonom, in ne v nedeljo zjutraj kot v preteklih letih.

»Pohvaliti moram organizatorje za zelo dobro strateško odločitev, da so prvič deset kilometrov pripravili dan pred teki na 21 in 42 kilometrov. Ni bilo gneče in hitenja kot v jutranjih urah v prejšnjih letih. Več je bilo tudi gledalcev na ljubljanskih ulicah, podpora je bila boljša,« je dejala Lukan.

Vodja maratona Barbara Železnik je pojasnila, da so tekmovanja razdelili na dva dneva predvsem zaradi varnosti. Ob naraščajočem številu udeležencev je namreč vse težje zagotoviti dovolj prostora na posameznih odsekih proge.

Sprememba je prinesla bolj umirjen začetek nedeljskega programa, ko so se tekači na 21 in 42 kilometrov lahko osredotočili na svoje cilje. Sobotni tek pa je dobil samostojno mesto v programu in dodatno priložnost, da desetkilometrsko preizkušnjo spremlja več gledalcev.

Rekorda maratona za Kenijo in Etiopijo

Nedeljski maraton je postregel z vrhunskima rezultatoma. Kenijec Enock Onchari je 42,195 kilometra pretekel v dveh urah, štirih minutah in 55 sekundah, Etiopijka Haftamnesh Tesfay Haylu pa je zmagala v ženski konkurenci s časom 2:19:17. Oba sta postavila nova rekorda proge.

Za zmago sta prejela po 50.000 dolarjev, kar je približno 44.500 evrov. Onchari je za rekord proge prejel še 12.000 dolarjev, Tesfay pa 8000 dolarjev.

Toda ob vrhunskih rezultatih je imel maraton tudi letos številne zgodbe, ki jih ne merijo štoparice. Za rekreativne tekače je lahko že uspešno opravljenih 21 kilometrov velik osebni dosežek, za druge pa je maraton cilj, ki ga dosežejo po mesecih načrtnega treninga. Nekateri tečejo zase, drugi s prijatelji, sodelavci ali družinskimi člani, mnoge pa skozi najtežje kilometre ženejo navijači ob progi.

Prav množičnost in raznolikost udeležencev sta razlog, da ima Ljubljanski maraton posebno mesto v slovenskem športnem koledarju.

Na startu tekači iz 84 držav

Jubilejni maraton je imel izrazito mednarodno razsežnost. Prijavljeni so bili tekači iz 84 držav, kar 35 odstotkov vseh udeležencev pa je prišlo iz tujine. Več kot sto tekačev je bilo iz 14 držav, največ tujih udeležencev pa je prišlo iz Hrvaške.

»Veliko smo naredili za promocijo v tujini in Ljubljanski maraton postaja vse bolj mednarodni fenomen ter pomemben del svetovnih maratonov,« je povedala Železnik.

Mednarodno vzdušje je bilo čutiti že pred startom. Organizatorji so predstavili najštevilčnejše skupine udeležencev iz posameznih držav, ob predstavitvi držav iz prve deseterice pa so zavrteli tudi njihove najbolj znane in aktualne pesmi.

Za dobro razpoloženje je oba dneva skrbela tolkalna skupina The StroyMachine. Predstavili so tudi navijaško himno, ki jo je ustvaril Anže Zavrl s skupino Gadi, pri pripravi pa so sodelovali še Rock Partyzani in mladi tolkalci Osnovne šole Livada. Zavrl je lani maraton pretekel s harmoniko in med celotno potjo tudi igral nanjo, s čimer je izpolnil enega od pogojev za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov.

Na Gospodarskem razstavišču je potekal sejem Tečem, ki so ga ob jubileju dopolnili z razstavo o tridesetletni zgodovini maratona. Ob tej priložnosti so izdali tudi posebne poštne znamke in priložnostne zlatnike s podobama Klare Lukan in Vida Botolina, rekorderjev na desetkilometrski razdalji.

Primož Kobe končal tekmovalno kariero

Na nedeljskem maratonu je potekalo tudi državno prvenstvo. Primož Kobe je v tej konkurenci osvojil drugo mesto, v skupnem seštevku maratona pa je bil šesti. Nekdanji olimpijec, ki ima drugi najboljši maratonski čas v slovenski zgodovini za Romanom Kejžarjem, je s tem nastopom sklenil tekmovalno kariero. Z atletiko bo ostal povezan kot trener.

»Tretji vikend v oktobru je bil znova tekaški praznik. Žal se Primož Kobe poslavlja, je pa to spodbuda za mlajše tekače. Obenem bo ostal vpet v atletiko kot trener, kar že počne. Vesel sem državnega rekorda Botolina,« je povedal predsednik Atletske zveze Slovenije Primož Feguš.

Dodal je, da se za prihodnje leto že pogovarjajo o možnosti, da bi Ljubljana gostila tudi balkansko prvenstvo v maratonu.

Organizatorji so ob jubileju znova dokazali, da je mogoče na enem dogodku povezati vrhunski šport in množično rekreacijo. Ob približno dveh milijonih evrov proračuna je priprava tako velike prireditve zahteven organizacijski projekt, ki vključuje številne sodelavce, prostovoljce, varnostne službe in prometne ureditve.

Maraton je tudi letos vplival na promet v Ljubljani. Zaprte so bile ceste v središču mesta in na širšem območju, med drugim na Ježici, v Bežigradu, na Viču, ob Dolenjski cesti, v Štepanjskem naselju, proti BTC in v Stožicah.

Za udeležence pa bodo v spominu najverjetneje ostali predvsem vzdušje ob progi, spodbude neznancev, srečanja s tekaškimi prijatelji in trenutek, ko so prečkali ciljno črto. Trideseti Ljubljanski maraton je znova pokazal, da je tek lahko osebni izziv, skupna izkušnja in predvsem praznik gibanja, ki povezuje ljudi ne glede na starost, pripravljenost ali tekaške cilje.

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