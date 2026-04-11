PAZIMO SE

Telo se ne upira - samo nepripravljeno je

Zakaj nas začne boleti križ ob povečani telesni aktivnosti?
Rešitev ni v tem, da delate manj, ampak da delate pametneje. FOTO: Getty Images
Janez Kušar
 11. 4. 2026 | 07:04
Ste že doživeli ta scenarij? Končno se odločite za več gibanja, več hoje, morda celo tek ali vadbo, potem pa se pojavi bolečina v križu. Prva misel: nekaj delam narobe. Druga: gibanje očitno ni zame.

Pa to res drži?

Resnica je precej bolj preprosta in tudi spodbudna. Bolečine v križu so zelo redko znak, da je z vašim telesom nekaj narobe. V večini primerov gre za to, da telo ni pripravljeno na povečano obremenitev. Zakaj pride do bolečin v križu? Bolečina v križu se pogosto pojavi zaradi šibkih stabilizacijskih mišic, predvsem:

  • trebušnih mišic
  • mišic zadnjice
  • globokih mišic trupa

Te mišice imajo ključno vlogo pri stabilizaciji telesa. Če ne opravljajo svojega dela učinkovito, mora breme prevzeti drug del telesa in to je pogosto prav križ.

Ko nenadoma povečamo telesno aktivnost:

  • se obremenitev hitro poveča
  • telo še ni prilagojeno
  • mišice ne delujejo usklajeno

Rezultat? Preobremenjen križ in bolečina.

Telo se ne upira gibanju, upira se tempu

Pomembno je razumeti:

  • telo ne zavrača gibanja
  • telo zavrača prehiter napredek

Veliko ljudi naredi klasično napako:

  • začnejo z vadbo
  • pojavi se bolečina
  • popolnoma prenehajo

Ko se bolečina umiri, poskusijo znova in težava se ponovi. Zakaj? Ker vzrok ni bil odpravljen.

Kako preprečiti bolečine v križu?

Rešitev ni v tem, da delate manj, ampak da delate pametneje.

1. Okrepite jedro (core)

Že nekaj osnovnih vaj lahko naredi veliko razliko:

  • plank (deska)
  • most (glute bridge)
  • aktivacija trebušnih mišic

2. Vključite zadnjico

Močne zadnjične mišice razbremenijo križ in izboljšajo gibanje.

3. Pazite na vsakodnevne gibe

Na bolečine v križu vplivajo tudi:

  • način sedenja
  • drža pri hoji
  • pravilno sklanjanje

4. Postopno stopnjujte aktivnost

Največ napak nastane zaradi prehitrega začetka:

  • preveč intenzivno
  • preveč naenkrat
  • brez priprave

Kdaj je gibanje še vedno priporočljivo?

Če bolečina:

  • ni ostra
  • ni nenadna
  • ni posledica poškodbe
  • je gibanje običajno še vedno najboljša izbira, le bolj nadzorovano in postopno.

Največja napaka: popolna neaktivnost

Dve skrajnosti sta problematični:

  • ignoriranje bolečine
  • popolna prekinitev gibanja

Obe lahko vodita v še večje težave.

Križ ni sovražnik, je signal

Bolečine v križu niso kazen, ampak opozorilo.

Telo vam sporoča, da potrebuje:

  • več stabilnosti
  • boljšo pripravo
  • postopnost

Če ta signal pravočasno razumete, lahko preprečite resnejše težave in dolgoročno izboljšate kakovost gibanja.

Ključna misel

Telo se ne upira gibanju. Upira se nepremišljenemu tempu. Poslušajte ga in delajte v njegovo korist.

Več iz teme

bolečine v križušportne poškodbeboleč hrbethrbtenicaišiastelovadba
Logo
