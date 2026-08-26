Telo si vse zapomni. Ko telo ne potrebuje popravljanja, ampak poslušanje

Kaj, če naše telo ni nekaj, kar moramo nenehno popravljati, ampak nekaj, kar se moramo najprej naučiti poslušati? Prav to vprašanje je po šestih mesecih vsakodnevne prakse fascialnih manevrov Human Garage postalo izhodišče za drugačen pogled na telo, gibanje in samozdravljenje.

Pisala sem o kronični napetosti, ki je po dolgih letih popustila, o spremembah pri gibanju in dihanju ter predvsem o občutku, da se je spremenil moj odnos do lastnega telesa.

Tokrat želim stopiti korak nazaj. Ne želim govoriti samo o tehniki, temveč predvsem o načinu razmišljanja, ki je v ozadju te prakse in ki mi je sčasoma postal pomembnejši od samih vaj.

Ko telo ni več problem, ki ga je treba popraviti

Ko nas nekaj boli, je naš prvi odziv pogosto preprost: nekaj je narobe in to moramo popraviti. Tudi sama sem večino svojega športnega življenja razmišljala na ta način. Kot gorska tekačica sem bila vajena svoje telo poslušati, vendar tudi premagovati. Ko je bilo težko, sem stisnila zobe. Ko je bolelo, sem iskala način, kako nadaljevati. Ko nekaj ni delovalo optimalno, sem iskala rešitev. Toda telo ni stroj. Ne moremo ga vedno samo nastaviti, popraviti in poslati nazaj na delo. Včasih ne potrebuje več discipline. Potrebuje našo pozornost.

Prav tukaj se začne zgodba Human Garage. Njihova filozofija temelji na ideji, da človek ni le pasivni prejemnik pomoči, ampak lahko postane aktiven udeleženec v procesu skrbi za svoje telo. Fascialni manevri so zasnovani kot praksa, pri kateri posameznik uporablja gibanje, dihanje in pozornost ter se uči bolje zaznavati svoje telo. To ne pomeni zavračanja medicine ali strokovne pomoči. Pomeni predvsem vprašanje: Kaj lahko naredim jaz? Kaj lahko naredim vsak dan, ne glede na to, ali sem doma, v službi, na potovanju ali v naravi?

Od »popravi me« do »nauči me«

Ena od stvari, ki me je pri Human Garage najbolj pritegnila, je premik od ideje, da mora nekdo drug »popraviti« naše telo, k temu, da se sami naučimo z njim sodelovati. Ko nas nekaj boli, pogosto iščemo nekoga, ki bo našel problem in ga odpravil. Strokovna pomoč je seveda pomembna. Toda, če se po terapiji vedno vrnemo v iste gibalne, življenjske ali vedenjske vzorce, se lahko hitro vrnemo tudi k istim težavam. Zato se mi zdi pomembno vprašanje: Ali se ob pomoči tudi učim razumeti svoje telo?

Human Garage je svojo prakso razvil prav okoli te ideje, človeku dati preprosta orodja, s katerimi lahko tudi sam raziskuje gibanje, napetost in telesne vzorce. In to je bilo blizu tudi meni. Ne želim biti odvisna od tega, da nekdo drug nekaj naredi z mojim telesom. Želim ga razumeti, čutiti in vedeti, kaj lahko naredim sama.

Telo ni sestavljeno iz ločenih delov

V ospredju Human Garage je fascija, vezivno tkivo, ki povezuje in obdaja različne strukture telesa. Toda zame je pomembnejša ideja, ki iz tega izhaja: telo je povezana celota. Ni samo koleno. Ni samo hrbet. Ni samo vrat. Način, kako stojimo, vpliva na način, kako se gibljemo. Dihanje je povezano z gibanjem. Stres se ne dogaja samo v glavi. Napetost, ki jo čutimo na enem mestu, ni nujno zgodba samo tega mesta.

Zato fascialni manevri zame niso postali še ena oblika raztezanja. Bolj kot doseganje večjega obsega gibanja me je začelo zanimati, kaj se zgodi, ko telo najprej začutimo. Ne silimo. Poslušamo. Dihamo. Premaknemo. In ponovimo.

Telo si zapomni način, kako živimo

Naše telo skozi življenje ustvarja različne vzorce. Nanj vplivajo poškodbe, šport, dolgotrajno sedenje, stres, ponavljajoči se gibi in način, kako se vsakodnevno odzivamo na okolje. Če določen način delovanja ponavljamo dovolj dolgo, lahko postane naš »normalen« način, tudi če ni najboljši za nas. To sem dobro poznala iz lastne izkušnje. Dolga leta športa so mi dala ogromno: moč, vztrajnost, disciplino in sposobnost, da zdržim, ko postane težko. Hkrati pa je telo ustvarilo tudi svoje kompenzacije. Nekatere sem opazila šele veliko kasneje.

Fascialni manevri so mi ponudili drugačen način raziskovanja. Ne kako telo prisiliti, da se spremeni, ampak kako mu dati možnost, da se začne gibati drugače.

Šest mesecev je bil šele začetek

Ko sem decembra 2025 začela redno izvajati fascialne manevre, nisem vedela, kam me bo ta pot pripeljala. Vedela sem samo, da me moti kronična zategnjenost po zadnji strani desne noge in da želim svoje telo bolje razumeti. Po šestih mesecih je bila sprememba dovolj velika, da sem jo zapisala. Takrat sem ugotovila, da je rezultat veliko več kot samo zmanjšanje določene napetosti. Spremenil se je moj občutek telesa in s tem tudi moj odnos do njega. Danes na tistih šest mesecev gledam kot na začetek, ne na zaključek. Največja vrednost prakse namreč ni bila v tem, da sem dosegla določen rezultat. Bila je v tem, da sem se začela spraševati, kaj mi telo govori, še preden postane problem.

Samozdravljenje ne pomeni, da vse naredimo sami

Beseda samozdravljenje je lahko hitro zavajajoča. Ne pomeni, da zdravnika ne potrebujemo. Ne pomeni, da moramo vse zdravstvene težave rešiti sami. In ne pomeni, da bo ena metoda delovala za vse. Zame pomeni predvsem aktivno sodelovanje s svojim telesom. Da nisem samo pasivna prejemnica rešitev, ampak se učim opaziti spremembe, razumeti svoje vzorce in uporabljati preprosta orodja, ki lahko podprejo boljši odnos do telesa. Včasih je to gibanje. Včasih počitek. Včasih zavesten dih. Včasih narava. In včasih tudi strokovna pomoč.

Pomembno je, da znam razlikovati med tem, kar lahko naredim sama, in tem, pri čemer potrebujem drugega. To je zame prava oblika opolnomočenja.

Ko začneš telo poslušati, ga začneš tudi drugače živeti

Morda je največja sprememba prav tukaj. Prej sem se pogosto spraševala: Koliko še zmorem? Danes se pogosteje vprašam: Kaj moje telo danes potrebuje? Na videz majhna sprememba. V resnici pa velika. Prvo vprašanje prihaja iz potrebe po doseganju cilja. Drugo iz odnosa do sebe. In odgovor ni vedno enak. Včasih potrebujem gibanje. Drugič počitek. Včasih več energije, drugič manj. Včasih trening, drugič sprehod v naravi in nekaj globokih vdihov. Ko telo začnemo zares poslušati, ga težje ignoriramo.

Telo ne govori proti nam

Morda smo se preveč navadili, da telo razumemo kot oviro. Boli - ustavlja nas. Utrudi se - moti naše načrte. Postane napeto - nekaj je narobe.

Toda kaj, če lahko na vse to pogledamo tudi drugače? Kaj če je telo hkrati tudi naš informacijski sistem? To seveda ne pomeni, da moramo vsak simptom razlagati sami ali zanemariti zdravstvene težave. Pomeni pa, da se lahko naučimo biti bolj pozorni. Telo ves čas komunicira. Vprašanje je samo: Ali ga slišimo?

Zakaj želim svojo izkušnjo predajati naprej

Ko nekaj preizkusiš na lastnem telesu in vidiš, da ti spremeni način razmišljanja, se skoraj naravno pojavi vprašanje: Kaj pa, če lahko to izkušnjo ponudim tudi drugim? Ne zato, da bi obljubljala rezultate. Ne zato, da bi nadomeščala strokovno pomoč. In ne zato, da bi ustvarjala še eno metodo, od katere bi ljudje postali odvisni. Ravno nasprotno. Želim ljudem ponuditi prostor, kjer se lahko ustavijo, začutijo svoje telo, se naučijo nekaj preprostih gibov in predvsem dobijo občutek: »Tudi jaz lahko nekaj naredim zase.« To je zame bistvo Human Garage. In morda tudi bistvo gibanja, kot ga danes razumem. Ne gre več samo za to, koliko zmoremo. Gre za to, kako dobro se znamo slišati.

Od popravljanja k poslušanju

Če bi morala svojo izkušnjo s Human Garage strniti v eno samo misel, bi bila ta: nehala sem razmišljati, kako naj svoje telo popravim, in začela razmišljati, kako naj ga bolje razumem. Telo ni projekt. Ni nekaj, kar mora biti ves čas močnejše, hitrejše, bolj gibljivo ali bolj učinkovito. Je naš dom. In bolj, ko ga poslušamo, več možnosti imamo, da razumemo, kaj potrebuje. Morda samozdravljenje zato ni vprašanje: »Kako bom sama odpravila svojo težavo?« Ampak: »Kako lahko danes bolje sodelujem s svojim telesom?« To je vprašanje, ki ga lahko postavimo vsak dan. In odgovor je lahko vsak dan drugačen.

Morda je prvi korak samo to, da se za trenutek ustavimo. Zadihamo. Začutimo. In poslušamo. Kaj mi moje telo danes govori?

Začni pri sebi

Če te je moja izkušnja s fascialnimi manevri nagovorila, lahko začneš zelo preprosto. Ne potrebuješ posebne opreme. Ne potrebuješ popolne telesne pripravljenosti. In ni ti treba biti športnik.

Potrebuješ le nekaj časa, odprtost in pripravljenost, da svoje telo začneš doživljati drugače. Pri tem te lahko podprem tudi z delavnicami in vadbami fascialnih manevrov na spletni strani run-a-way.si/dogodki.