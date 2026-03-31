ODLIČEN TEST

Test telesne pripravljenosti po 40. letu. Preverite, ali ste še vedno v formi

Ne veste, kje ste fizično po 40. letu? Ti testi pokažejo, ali zaostajate ali blestite.
Če ne dosežete vseh priporočenih vrednosti, to ni razlog za skrb. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 31. 3. 2026 | 15:00
5:07
A+A-

Po 40. letu zgolj občasni obiski fitnesa in rutinska vadba pogosto niso več dovolj. Telo se začne spreminjati: mišična moč postopoma upada, vzdržljivost se zmanjšuje hitreje, kot bi pričakovali, eksplozivnost in ravnotežje pa sta med prvimi sposobnostmi, ki začnejo pešati.

Strokovnjaki poudarjajo, da težava ni staranje samo po sebi, temveč pomanjkanje načrtnega treninga in spremljanja napredka. Obstajajo namreč jasni kazalniki telesne pripravljenosti, ki pokažejo, ali ste nad povprečjem, v povprečju ali zaostajate.

V nadaljevanju predstavljamo ključne teste za oceno fizične pripravljenosti po 40. letu, od moči in vzdržljivosti do ravnotežja in kondicije.

Največja moč: temelj zdravja po 40. letu

Mišična moč je eden najpomembnejših kazalnikov zdravja, dolgoživosti in kakovosti življenja. Ne gre za vrhunske športne dosežke, temveč za realne cilje, ki jih lahko doseže večina zdravih posameznikov z redno vadbo.

Kako prilagoditi rezultate glede na starost:

Z vsakim desetletjem po 40. letu priporočene vrednosti znižajte za približno 10 %.

Počepi

  • Cilj: 1,5-kratnik telesne teže za eno ponovitev
  • Različice: počep z drogom, varnostni počep
  • Na napravi: dodajte približno 10 % obremenitve

Počep preverja moč nog, gibljivost, koordinacijo in stabilnost trupa.

Potisk s prsi (Bench press)

  • Cilj: 1-kratnik telesne teže
  • Z ročkami: približno 90 % telesne teže skupaj
  • Na napravi: dodajte približno 10 %

Ta vaja meri moč zgornjega dela telesa in stabilnost ramen.

Mrtvi dvig (Deadlift)

  • Cilj: 1,75-kratnik telesne teže
  • Različica: dvig s trap drogom

Gre za enega najboljših testov moči zadnje verige mišic in pravilne tehnike dvigovanja.

Mišična vzdržljivost: ključ za vsakodnevno funkcionalnost

Mišična vzdržljivost kaže, kako dolgo lahko mišice delujejo brez utrujenosti, kar je ključno za zdravje sklepov in vsakodnevne aktivnosti.

Visenje na drogu 

  • Cilj: 60 sekund aktivnega visenja

Če ne zmorete v enem kosu, lahko čas razdelite na več krajših intervalov.

Sklece (test 2 minuti)

  • 55 ponovitev
  • Prilagoditev: minus 5 ponovitev na desetletje

Pomembna je pravilna izvedba, prsni koš do tal, brez povešanja bokov.

Sedenje ob steni 

  • 40–50 let: približno 2 minuti
  • 60–70 let: približno 90 sekund

Dober rezultat pomeni, da so noge v solidni formi.

Eksplozivna moč: sposobnost hitrega gibanja

Eksplozivnost z leti hitro upada, zato jo je pomembno ohranjati.

  • Cilj: 30 metrov hoje z lastno telesno težo (razdeljeno med obe roki)

Ta test preverja oprijem, stabilnost trupa, držo in koordinacijo.

Skok v daljino z mesta 

  • Cilj: razdalja vsaj v dolžini vaše telesne višine

Če to dosežete, ohranjate dobro eksplozivno moč.

Kardio pripravljenost: srce in vzdržljivost

Kardiovaskularna kondicija vpliva na vzdržljivost, regeneracijo in zdravje srca.

Tek na 1,6 km

  • Pod 8 minut
  • Prilagoditev: +30 sekund na desetletje

Dober čas pomeni učinkovito delovanje srčno-žilnega sistema.

Ravnotežje: pogosto spregledan, a ključen dejavnik

Ravnotežje se lahko poslabša neopazno, kar povečuje tveganje za padce in poškodbe.

Stoja na eni nogi (z zaprtimi očmi)

  • 20–25 sekund na nogo
  • Prilagoditev: minus 5 sekund na desetletje

Test izvajajte vzravnano, z rokami prekrižanimi. Vsak premik ali izguba ravnotežja pomeni konec merjenja.

Rezultati niso sodba, ampak smerokaz

Če ne dosežete vseh priporočenih vrednosti, to ni razlog za skrb. Ti testi niso namenjeni ocenjevanju uspeha ali neuspeha, temveč kot orientacija, kje ste in kje imate prostor za napredek.

Največja prednost teh meril je, da omogočajo ciljno vadbo. Z rednim, premišljenim treningom lahko izboljšate moč, vzdržljivost, ravnotežje in kondicijo, ne glede na starost.

Ključ do uspeha po 40. letu ostaja preprost: redno gibanje, spremljanje napredka in vztrajnost.

ZADNJE NOVICE
15:47
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NA HRVAŠKEM

22-letnica spila energijsko pijačo v fitnesu: zapeklo jo je v grlu, končala v bolnišnici

K sreči je utrpela le lažje poškodbe.
31. 3. 2026 | 15:47
15:25
Bulvar  |  Suzy
NAJBOLJ NORA TEKMA

20 let Luže: odbita tekma z olimpijsko žirijo (Suzy)

Na velikonočni ponedeljek bo po pravljičnih sedmih letih v Planici od 'mrtvih' vstala legendarna Luža.
31. 3. 2026 | 15:25
15:21
Novice  |  Slovenija
V SLOVENIJI

Šokantni prizori iz avtobusa: »To ni gostilna!« Voznik ogorčen nad packarijo potnikov (FOTO)

»Žal so nekateri ‘ljudje’ sposobni za seboj pustiti takšno nesnago.« Odslej bodo vsako osebo, ki bo smetila ali za seboj puščala nered, ustrezno sankcionirali.
Nina Čakarić31. 3. 2026 | 15:21
15:11
Bulvar  |  Domači trači
DELOVNA AKCIJA

Deset otrok v eni vlažni sobi, v šoli pa posmeh vrstnikov: »Ne vem, kaj narediti,« pravi mama

Družina šteje neverjetnih 12 članov.
31. 3. 2026 | 15:11
15:01
Novice  |  Svet
ENERGETSKA KRIZA

Tej državi zmanjkuje goriva, zaprte so šole, promet skoraj ustavljen, dostava ukinjena ...

Javni uslužbenci morajo v času dnevne svetlobe kolikor je mogoče omejiti uporabo elektrike.
31. 3. 2026 | 15:01
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REZULTATI RAZISKAVE

Ne facebook, to so z vidika duševnega zdravja najbolj problematična družbena omrežja

Aplikacije, kot sta instagram in tiktok, ki spodbujajo neskončno drsenje po vsebinah, slabše vplivajo na duševno zdravje kot platforme, kot sta facebook in whatsapp, ki poudarjajo družbeno povezanost.
31. 3. 2026 | 15:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEKSENŠUS

Jutranja bolečina v vratu ni nedolžna

Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
Promo Slovenske novice31. 3. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Tehnologija, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Najbolj sočna pehtranova potica z bogatim skutnim nadevom (VIDEO)

Izboljšajte svoje pekovske veščine in odkrijte skrivnosti priprave pehtranove potice z jasnimi navodili, preverjenimi triki in praktičnim prikazom priprave.
Odprta kuhinja30. 3. 2026 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVENTIVA

Simptomi, ki ne izginejo: kdaj je čas za resen razmislek

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINA V ZAPESTJU

Akutna poškodba ali kronična težava?

Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 10:09
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
