TEŽAVE Z URINIRANJEM

Težko zadržujete urin? Kdaj je skrb upravičena

Nenadno težko zadrževanje urina ob normalnem uriniranju je pogosto funkcionalna motnja mehurja, ki ni nevarna in se jo da nadzorovati z vedenjskimi ukrepi.
Večji vnos tekočine v kratkem času, kava, energijske pijače ali alkohol, hladen zrak ali stres, poln mehur v kombinaciji z gibanjem (npr. prihod domov ali odklepanje vrat).
Večji vnos tekočine v kratkem času, kava, energijske pijače ali alkohol, hladen zrak ali stres, poln mehur v kombinaciji z gibanjem (npr. prihod domov ali odklepanje vrat). FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 27. 1. 2026 | 06:00
2:48
A+A-

Veliko moških se po 50. letu sreča z različnimi težavami pri uriniranju. Pogosto je razlog povečana prostata, vendar ni vsako nenadno potrebo po uriniranju znak bolezni. Kaj pomeni, če težko zadržite urin, vendar so ostali parametri normalni, in kdaj je obisk urologa potreben?

Kdaj stanje ni nevarno

Če velja naslednje: ponoči ne hodite urinirat, curek urina je močan in neprekinjen, urin je normalen, pogostost uriniranja je približno 5-krat na dan, pogostejše uriniranje se pojavi le ob večjem vnosu tekočine, potem verjetno ni povezano s povečano prostato. Takšno stanje je pogosto rezultat prekomerno aktivnega mehurja, kjer mišica mehurja reagira prehitro ali premočno, še preden je mehur poln. Nagon se pojavi nenadoma, a pri normalnem uriniranju ne povzroča resnih težav.

Najpogostejši sprožilci nenadnega nagona

Večji vnos tekočine v kratkem času, kava, energijske pijače ali alkohol, hladen zrak ali stres, poln mehur v kombinaciji z gibanjem (npr. prihod domov ali odklepanje vrat).

Zakaj to ni tipična težava s prostato

Pri povečani prostati (benigna hiperplazija) se običajno pojavijo slab ali prekinjen curek urina, občutek nepopolnega izpraznjenja mehurja, pogostejše nočno uriniranje, daljši čas praznjenja mehurja. Če pri vas teh težav ni, je možnost bolezni prostate nizka.

Kdaj je obisk urologa nujen

Pregled pri strokovnjaku je priporočljiv, če se pojavijo uhajanje urina, hitro slabšanje nadzora nad mehurjem, bolečina ali pekoč občutek, sprememba curka urina, kri v urinu.

Kaj lahko storite sami

1. Trening mehurja

Ko začutite nagon, počakajte 1–2 minuti, preden greste na stranišče. Postopno podaljšujte čas med uriniranji, da se mišica mehurja nauči večje kontrole.

2. Pazite na dražilce

Omejite kavo in alkohol, pijte tekočino enakomerno čez dan, ne naenkrat.

 3. Zavestno dihanje

Ob nenadnem nagonu pomagajo počasni, globoki vdihi, umiritev telesa lahko zmanjša refleks mehurja in nagon po uriniranju.

Nenadno težko zadrževanje urina ob normalnem uriniranju je pogosto funkcionalna motnja mehurja, ki ni nevarna in se jo da nadzorovati z vedenjskimi ukrepi. Kljub temu je smiselno spremljati simptome in po potrebi opraviti preventivni pregled pri urologu, še posebej po 50. letu, saj lahko zgodnje odkrivanje resnejših težav bistveno izboljša kakovost življenja.

