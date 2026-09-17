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Težko zaspite? Ta živila in navade vam ponoči rušijo spanec, ne da bi se tega zavedali

Če težko zaspite večino večerov ali ste zaradi slabega spanja čez dan izrazito utrujeni, se posvetujte z zdravnikom. Dolgotrajne težave s spanjem zahtevajo ustrezno obravnavo.
Za lažje uspavanje je smiselno upoštevati nekaj preprostih priporočil: FOTO: Getty Images
Za lažje uspavanje je smiselno upoštevati nekaj preprostih priporočil: FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 17. 9. 2026 | 07:22
4:28
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Težko zaspite, čeprav ste utrujeni? Na kakovost nočnega počitka vplivajo tudi večerne prehranske navade. Banana in kozarec mleka sta pogosto povezana z boljšim spanjem, vendar nista nujno primerna za vsakogar. Pomembno je tudi, kdaj in kaj pojemo pred odhodom v posteljo.

Za boljši spanec je priporočljivo vzdrževati redno spalno rutino, omejiti uporabo elektronskih naprav pred spanjem ter poskrbeti za temno in mirno spalnico. Toda pozornost si zasluži tudi večerni jedilnik.

Banana pred spanjem ni najboljša izbira

Banane vsebujejo kalij in magnezij, zato jih pogosto povezujemo s sproščanjem mišic in boljšim spanjem. Vendar pa to še ne pomeni, da so idealen prigrizek tik pred odhodom v posteljo. Vsebujejo tudi naravno prisotne sladkorje, ki so vir energije. Kljub temu ni dovolj dokazov, da bi banana pred spanjem pri večini ljudi povzročala nespečnost ali jih ohranjala budne. Njeno uživanje zato ni splošno prepovedano, pomembna pa sta količina in individualni odziv. Če po večernem prigrizku težje zaspite, je smiselno spremljati, katera živila vam ustrezajo in katera ne.

Mleko pred spanjem lahko povzroči težave

Kozarec toplega mleka je za marsikoga del večerne rutine že od otroštva. Takšna navada je lahko prijetna in pomirjujoča, vendar mleko ni primerno za vsakogar. Ljudje z laktozno intoleranco po zaužitju mleka lahko občutijo napenjanje, vetrove, bolečine v trebuhu ali drisko. Težave lahko otežijo uspavanje in motijo nočni počitek. Če mleko dobro prenašate, ga ni treba samodejno izločiti iz večerne prehrane. Če pa vam povzroča prebavne težave, je smiselno poiskati ustrezno alternativo.

Spalna maska pomaga omejiti svetlobo

Za kakovosten spanec je pomembno primerno okolje. Spalna maska je preprost pripomoček, ki lahko pomaga zmanjšati izpostavljenost svetlobi in ustvariti temnejše razmere za počitek. To je lahko koristno predvsem za ljudi, ki spijo v prostorih, kamor prihaja svetloba z ulice ali iz drugih virov. Maska ne odpravi vseh vzrokov za težave s spanjem, lahko pa izboljša razmere za uspavanje. Pomembno je tudi, da je spalnica mirna, udobna in primerno hladna.

Antihistaminiki niso dolgoročna rešitev za nespečnost

Nekateri antihistaminiki imajo pomirjevalni učinek in lahko povzročijo zaspanost. Zato se določene učinkovine uporabljajo tudi v zdravilih za kratkotrajno pomoč pri spanju. Vendar pa takšna zdravila niso primerna za redno samozdravljenje nespečnosti. Lahko povzročijo neželene učinke, med drugim zaspanost naslednji dan, omotico in slabšo zbranost. Primernost njihove uporabe je odvisna od učinkovine, starosti, zdravstvenega stanja in drugih zdravil, ki jih posameznik jemlje.

Pred uporabo se je zato priporočljivo posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom. Če težave s spanjem vztrajajo, je pomembno poiskati njihov vzrok, namesto da se zanašamo na uspavala.

Kaj jesti in česa se izogibati pred spanjem?

Za lažje uspavanje je smiselno upoštevati nekaj preprostih priporočil:

  • Izogibajte se obilnim obrokom tik pred spanjem.
  • Če ste lačni, izberite manjši prigrizek, ki vam ne povzroča prebavnih težav.
  • Zvečer omejite kofein, zlasti če ste nanj občutljivi.
  • Če vam mleko povzroča težave, ga pred spanjem raje izpustite.
  • Opazujte, kako se vaše telo odziva na posamezna živila.

Uživanje banan ne vpliva nujno negativno na spanec, prav tako pa mleko ni neustrezna izbira za vsakega posameznika. Pri večernem prehranjevanju je pomembno predvsem, da izberemo živila, ki jih dobro prenašamo, in se izognemo navadam, ki nam otežujejo počitek.

Če težko zaspite večino večerov ali ste zaradi slabega spanja čez dan izrazito utrujeni, se posvetujte z zdravnikom. Dolgotrajne težave s spanjem zahtevajo ustrezno obravnavo.

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