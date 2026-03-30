Tiha revolucija: mladi opuščajo družbena omrežja in se vračajo k resničnemu življenju

V času, ko digitalni svet narekuje tempo vsakdana, se med mladimi odvija nepričakovan obrat. Vse več pripadnikov generacij Z in milenijcev se zavestno odloča za umik z družbenih omrežij ter vračanje k preprostejšim, bolj pristnim oblikam preživljanja časa.

Namesto neskončnega drsenja po zaslonih izbirajo kosila s prijatelji, vinilne plošče, ročno pisana pisma in celo stare, preproste mobilne telefone.

Od digitalne prenasičenosti do želje po ravnovesju

Mladi, ki so odraščali s pametnimi telefoni, vse pogosteje opažajo, da družbena omrežja niso več vir zabave, temveč postajajo prostor oglaševanja, umetno ustvarjenih vsebin in nenehnih primerjav z drugimi. Namesto pobega od realnosti prek zaslona se dogaja obrat: vse več ljudi si želi pobegniti od zaslona nazaj v resnično življenje. Ta sprememba prinaša tudi takojšnje pozitivne učinke, več osebnih stikov, boljšo samopodobo in več občutka nadzora nad lastnim časom.

Trend »offline življenja« dobiva zagon

Čeprav se zdi paradoksalno, trend zmanjševanja uporabe družbenih omrežij postaja viralen prav na teh platformah. Pojavlja se vse več objav, v katerih posamezniki napovedujejo digitalni odklop in več časa za aktivnosti v živo.

Mladi se vračajo k srečanjem iz oči v oči, analognim hobijem, kot so pletenje ali pisanje pisem, obiskom trgovin z glasbo in nakupu vinilnih plošč, uporabi preprostih mobilnih telefonov brez aplikacij ...

Raziskave potrjujejo spremembo navad

Raziskava podjetja Deloitte iz leta 2025, ki je zajela več kot 4.000 potrošnikov v Združenem kraljestvu, je pokazala, da je skoraj četrtina vprašanih v zadnjem letu izbrisala vsaj eno aplikacijo družbenega omrežja. Med mladimi je ta delež še višji.

Podatki časnika Financial Times in analitičnega podjetja GWI kažejo, da se uporaba družbenih omrežij po vrhuncu leta 2022 postopno zmanjšuje. Do konca leta 2024 so uporabniki v povprečju na teh platformah preživeli približno dve uri in 20 minut dnevno, kar je skoraj 10 odstotkov manj kot dve leti prej. Upad je še posebej izrazit med najstniki in mladimi odraslimi.

Družbena omrežja kot vir pritiska

Eden ključnih razlogov za odmik od družbenih omrežij je občutek pritiska. Platforme postajajo prostor, kjer so uporabniki nenehno izpostavljeni oglasom, idealiziranim podobam življenja in pričakovanjem po uspehu. Raziskave kažejo, da skoraj četrtina uporabnikov, ki so izbrisali aplikacije, meni, da so te negativno vplivale na njihovo duševno zdravje in jim vzele preveč časa. Poleg tega so mladi danes ena najbolj oglaševanju izpostavljenih generacij v zgodovini, kar dodatno zmanjšuje privlačnost digitalnih platform.

»Offline« postaja novo merilo prestiža

Zanimiv obrat se kaže tudi v družbeni percepciji. Medtem ko je bilo nekoč kul imeti veliko sledilcev, danes vse več veljave pridobiva prav nasprotno - odsotnost z omrežij. Posamezniki, ki niso stalno dosegljivi in ne iščejo potrditve v obliki všečkov, postajajo bolj zanimivi in avtentični.

Vrnitev k pristnim stikom

Ob tem, ko digitalna generacija vse težje navezuje osebne stike, se povečuje zanimanje za dogodke v živo, kot so hitri zmenki, družabna srečanja in poslovno mreženje. Osamljenost in občutek izolacije sta postala pomembna dejavnika, ki mlade spodbujata k iskanju pristnejših oblik druženja.

Analogni svet znova v ospredju

V ospredje se vračajo tudi analogne navade. Mladi posegajo po fizičnih medijih in dejavnostih, ki ne vključujejo zaslonov:

zbiranje vinilnih plošč

poslušanje glasbe na gramofonih

branje tiskanih časopisov

pisanje pisem

Ta premik nekateri opisujejo kot tiho revolucijo proti digitalni prenasičenosti.

Več kot le trend

Strokovnjaki poudarjajo, da ne gre zgolj za modno muho, temveč za širšo družbeno spremembo. Digitalni svet zahteva nenehno ustvarjanje podobe, kar je lahko izčrpavajoče. Zmanjševanje uporabe družbenih omrežij tako predstavlja način, kako ponovno vzpostaviti nadzor nad lastnim časom, pozornostjo in identiteto. Kljub temu pa družbena omrežja ostajajo pomemben del vsakdana, zlasti na področjih, kot so nakupovanje, informiranje in izobraževanje.

Iskanje ravnovesja v digitalni dobi

Trend umika z družbenih omrežij kaže, da mladi iščejo ravnovesje med digitalnim in resničnim svetom. Namesto popolnega odklopa gre pogosto za premišljeno uporabo tehnologije, manj časa na zaslonu in več kakovostnih trenutkov v resničnem življenju.