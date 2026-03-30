SAJ NI RES PA JE

Tiha revolucija: mladi opuščajo družbena omrežja in se vračajo k resničnemu življenju

Medtem ko je bilo nekoč kul imeti veliko sledilcev, danes vse več veljave pridobiva prav nasprotno - odsotnost z omrežij.
Eden ključnih razlogov za odmik od družbenih omrežij je občutek pritiska. FOTO: Roman Šipić
Miroslav Cvjetičanin
 30. 3. 2026 | 15:00
5:05
A+A-

V času, ko digitalni svet narekuje tempo vsakdana, se med mladimi odvija nepričakovan obrat. Vse več pripadnikov generacij Z in milenijcev se zavestno odloča za umik z družbenih omrežij ter vračanje k preprostejšim, bolj pristnim oblikam preživljanja časa.

Namesto neskončnega drsenja po zaslonih izbirajo kosila s prijatelji, vinilne plošče, ročno pisana pisma in celo stare, preproste mobilne telefone.

Od digitalne prenasičenosti do želje po ravnovesju

Mladi, ki so odraščali s pametnimi telefoni, vse pogosteje opažajo, da družbena omrežja niso več vir zabave, temveč postajajo prostor oglaševanja, umetno ustvarjenih vsebin in nenehnih primerjav z drugimi. Namesto pobega od realnosti prek zaslona se dogaja obrat: vse več ljudi si želi pobegniti od zaslona nazaj v resnično življenje. Ta sprememba prinaša tudi takojšnje pozitivne učinke, več osebnih stikov, boljšo samopodobo in več občutka nadzora nad lastnim časom.

Trend »offline življenja« dobiva zagon

Čeprav se zdi paradoksalno, trend zmanjševanja uporabe družbenih omrežij postaja viralen prav na teh platformah. Pojavlja se vse več objav, v katerih posamezniki napovedujejo digitalni odklop in več časa za aktivnosti v živo.

Mladi se vračajo k srečanjem iz oči v oči, analognim hobijem, kot so pletenje ali pisanje pisem, obiskom trgovin z glasbo in nakupu vinilnih plošč, uporabi preprostih mobilnih telefonov brez aplikacij ...

Raziskave potrjujejo spremembo navad

Raziskava podjetja Deloitte iz leta 2025, ki je zajela več kot 4.000 potrošnikov v Združenem kraljestvu, je pokazala, da je skoraj četrtina vprašanih v zadnjem letu izbrisala vsaj eno aplikacijo družbenega omrežja. Med mladimi je ta delež še višji.

Podatki časnika Financial Times in analitičnega podjetja GWI kažejo, da se uporaba družbenih omrežij po vrhuncu leta 2022 postopno zmanjšuje. Do konca leta 2024 so uporabniki v povprečju na teh platformah preživeli približno dve uri in 20 minut dnevno, kar je skoraj 10 odstotkov manj kot dve leti prej. Upad je še posebej izrazit med najstniki in mladimi odraslimi.

Družbena omrežja kot vir pritiska

Eden ključnih razlogov za odmik od družbenih omrežij je občutek pritiska. Platforme postajajo prostor, kjer so uporabniki nenehno izpostavljeni oglasom, idealiziranim podobam življenja in pričakovanjem po uspehu. Raziskave kažejo, da skoraj četrtina uporabnikov, ki so izbrisali aplikacije, meni, da so te negativno vplivale na njihovo duševno zdravje in jim vzele preveč časa. Poleg tega so mladi danes ena najbolj oglaševanju izpostavljenih generacij v zgodovini, kar dodatno zmanjšuje privlačnost digitalnih platform.

»Offline« postaja novo merilo prestiža

Zanimiv obrat se kaže tudi v družbeni percepciji. Medtem ko je bilo nekoč kul imeti veliko sledilcev, danes vse več veljave pridobiva prav nasprotno - odsotnost z omrežij. Posamezniki, ki niso stalno dosegljivi in ne iščejo potrditve v obliki všečkov, postajajo bolj zanimivi in avtentični.

Vrnitev k pristnim stikom

Ob tem, ko digitalna generacija vse težje navezuje osebne stike, se povečuje zanimanje za dogodke v živo, kot so hitri zmenki, družabna srečanja in poslovno mreženje. Osamljenost in občutek izolacije sta postala pomembna dejavnika, ki mlade spodbujata k iskanju pristnejših oblik druženja.

Analogni svet znova v ospredju

V ospredje se vračajo tudi analogne navade. Mladi posegajo po fizičnih medijih in dejavnostih, ki ne vključujejo zaslonov:

  • zbiranje vinilnih plošč
  • poslušanje glasbe na gramofonih
  • branje tiskanih časopisov
  • pisanje pisem

Ta premik nekateri opisujejo kot tiho revolucijo proti digitalni prenasičenosti.

Več kot le trend

Strokovnjaki poudarjajo, da ne gre zgolj za modno muho, temveč za širšo družbeno spremembo. Digitalni svet zahteva nenehno ustvarjanje podobe, kar je lahko izčrpavajoče. Zmanjševanje uporabe družbenih omrežij tako predstavlja način, kako ponovno vzpostaviti nadzor nad lastnim časom, pozornostjo in identiteto. Kljub temu pa družbena omrežja ostajajo pomemben del vsakdana, zlasti na področjih, kot so nakupovanje, informiranje in izobraževanje.

Iskanje ravnovesja v digitalni dobi

Trend umika z družbenih omrežij kaže, da mladi iščejo ravnovesje med digitalnim in resničnim svetom. Namesto popolnega odklopa gre pogosto za premišljeno uporabo tehnologije, manj časa na zaslonu in več kakovostnih trenutkov v resničnem življenju.

Več iz teme

družbena omrežjadigitalizacijamladiinternetprihodnost
ZADNJE NOVICE
15:24
Novice  |  Slovenija
PODRAŽITEV

Spet udar na denarnice! To so nove cene goriv

Najvišje dovoljene cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri, 31. marca 2026 do, zaradi velikonočnega ponedeljka, torka 7. aprila 2026 znašale 1,616 evra za liter bencina, 1,807 evra za liter dizelskega goriva in 1,456 evra za liter kurilnega olja.
30. 3. 2026 | 15:24
15:11
Šport  |  Odmevi
VELIKA GNEČA

Planica pokala po šivih: več kot 83.000 obiskovalcev in le malo kršitev, kako jim je uspelo

Policija in organizatorji poudarjajo pomen dobre priprave in sodelovanja.
30. 3. 2026 | 15:11
15:02
Novice  |  Kronika  |  Doma
OBALA

Zanimiva tatvina v ankaranskem kampu: iz šotora izginil kuhinjski štedilnik

V avtokampu v Ankaranu je neznani storilec sredi dneva iz šotora ukradel kuhinjski štedilnik in lastnika oškodoval za okoli 900 evrov. Policisti primer še preiskujejo in zbirajo dodatne informacije.
30. 3. 2026 | 15:02
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VELIKA RAZISKAVA

Alkoholne pijače: študija razkrila, katera je najnevarnejša in katera lahko zmanjša tveganje za smrt

Medtem ko nekatere študije opozarjajo, da je vsaka kapljica alkohola škodljiva, druge nakazujejo, da ima lahko zmerno uživanje alkoholnih pijač tudi določene koristi.
30. 3. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
SAJ NI RES PA JE

Tiha revolucija: mladi opuščajo družbena omrežja in se vračajo k resničnemu življenju

Medtem ko je bilo nekoč kul imeti veliko sledilcev, danes vse več veljave pridobiva prav nasprotno - odsotnost z omrežij.
Miroslav Cvjetičanin30. 3. 2026 | 15:00
14:25
Bulvar  |  Tuji trači
LJUBEZEN JE V ZRAKU

Znova zaljubljeni Thomas Markle: »Sovražniki bodo vedno sovražili.«

Oče Meghan Markle ponovno polni naslovnice, tokrat zaradi ljubezenske zgodbe, ki se je začela v najtežjem obdobju njegovega življenja.
30. 3. 2026 | 14:25

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINA V ZAPESTJU

Akutna poškodba ali kronična težava?

Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 10:09
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINA V ZAPESTJU

Akutna poškodba ali kronična težava?

Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 10:09
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŠOLA ZA PODČASTNIKE

Kako se v Novem mestu usposabljajo kadri za eno ključnih vlog v vojski?

V Slovenski vojski je 1714 podčastnikov, kar je nekaj več kot četrtina vseh pripadnikov. Številka sama po sebi ne pove veliko, dokler ne stopiš v učilnico ali na vadbišče, kjer se vsak dan posebej pokaže, kako pomembni so znanje, disciplina in sposobnost vodenja.
30. 3. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Tehnologija, ki aktivno čisti zrak, prinaša olajšanje

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Bolečine v hrbtu, ki ne minejo? Vzrok vas lahko preseneti

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Podatki kot skrito orožje: podjetja šele zdaj razkrivajo resnico

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
UREJANJE OKOLICE

Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Najbolj sočna pehtranova potica z bogatim skutnim nadevom (VIDEO)

Izboljšajte svoje pekovske veščine in odkrijte skrivnosti priprave pehtranove potice z jasnimi navodili, preverjenimi triki in praktičnim prikazom priprave.
Odprta kuhinja30. 3. 2026 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVENTIVA

Simptomi, ki ne izginejo: kdaj je čas za resen razmislek

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
