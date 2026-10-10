Tihi azijski stampedo na dveh kolesih. Ali kolesarski trg doživlja usodo avtomobilskega?

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Dostavljavci po Evropi se večinoma prevažajo z električnimi kolesi kitajske proizvodnje. V Sloveniji še niso zelo razširjeni. FOTO: Shutterstock 

Dostavljavci po Evropi se večinoma prevažajo z električnimi kolesi kitajske proizvodnje. V Sloveniji še niso zelo razširjeni. FOTO: Shutterstock 

Zložljivo kitajsko električno kolo. Hit med mestnimi kolesarji. FOTO: Shutterstock

Zložljivo kitajsko električno kolo. Hit med mestnimi kolesarji. FOTO: Shutterstock

Kitajska specialka? Če je dobra za kolesarje svetovne serije, je tudi za rekreativce. Za pol cene! FOTO: Getty Images 

Kitajska specialka? Če je dobra za kolesarje svetovne serije, je tudi za rekreativce. Za pol cene! FOTO: Getty Images 

Dostavljavci po Evropi se večinoma prevažajo z električnimi kolesi kitajske proizvodnje. V Sloveniji še niso zelo razširjeni. FOTO: Shutterstock 
Zložljivo kitajsko električno kolo. Hit med mestnimi kolesarji. FOTO: Shutterstock
Kitajska specialka? Če je dobra za kolesarje svetovne serije, je tudi za rekreativce. Za pol cene! FOTO: Getty Images 
Miroslav Cvjetičanin
 10. 10. 2026 | 10:29
5:06
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Medtem ko so žarometi svetovne javnosti in ekonomskih analitikov uperjeni v geopolitični boj na področju avtomobilske industrije, se v ozadju odvija skoraj identična bitka za prevlado nad prihodnostjo mikromobilnosti.

Evropski kolesarski trg se sooča z agresivnim pritiskom kitajskih proizvajalcev, ki kljub strogim zaščitnim ukrepom Bruslja bliskovito povečujejo svoj tržni delež. Vzporednice z avtomobilskim sektorjem so neizogibne: od cenovnega pritiska do protekcionističnih carin.

Eksplozivna rast uvoza in osvajanje masovnega trga

Podatki Eurostata za leto 2026 razkrivajo radikalen premik v oskrbovalnih verigah. Uvoz električnih koles iz Kitajske v Evropsko unijo se je v prvi polovici leta medletno povečal za kar 36 odstotkov. S tem skokom je Kitajska zasedla položaj dominantnega dobavitelja e-koles v EU, saj obvladuje že 41 odstotkov celotnega uvoznega trga, v prvem četrtletju leta pa se je ta delež za kratek čas približal celo polovici. Za primerjavo: še pred dvema letoma je ta delež znašal skromnih 17 odstotkov.

Ta dinamika močno spominja na prodor kitajskih avtomobilskih znamk, kot so MG, BYD, Omoda in Geely, ki z dostopnimi električnimi vozili pospešeno režejo tržni delež tradicionalnim evropskim avtomobilskim koncernom. Tisto, kar je BYD v avtomobilizmu, v kolesarskem svetu postajajo blagovne znamke, osredotočene na proračunski segment urbane mobilnosti.

Cenovna polarizacija: Masovna dostopnost proti športnemu prestižu

Strategija kitajskih proizvajalcev temelji na ponudbi, ki ji evropska industrija stroškovno preprosto ne more parirati. Statistični podatki o povprečni uvozni vrednosti koles ob vstopu na trg EU jasno zarisujejo ločnico med masovnim in premium segmentom:

Kitajska e-kolesa: Povprečna uvozna vrednost znaša zgolj 329 evrov. Ta cenovni razred ne omogoča proizvodnje tehnološko naprednih športnih ali cestnih dirkalnih koles, temveč nakazuje usmerjenost v masovno proizvodnjo mestnih, zložljivih in funkcionalnih koles za vsakodnevno rabo ter dostavljavce hrane.

Tajvanska kolesa: Povprečna uvozna vrednost znaša kar 1.709 evrov. Tajvan ostaja trdnjava premium športnega kolesarstva, ki oskrbuje segment zahtevnejših rekreativcev in športnikov, kjer prevladujejo uveljavljene evropske in ameriške blagovne znamke.

Zložljivo kitajsko električno kolo. Hit med mestnimi kolesarji. FOTO: Shutterstock
Zložljivo kitajsko električno kolo. Hit med mestnimi kolesarji. FOTO: Shutterstock

Carinski zidovi in iskanje zakonodajnih lukenj

Bruselj je na tovrstno nesorazmerje odgovoril s protekcionističnimi ukrepi, ki zrcalijo dogajanje v avtomobilskem sektorju. Evropska komisija je na podlagi preiskav o neupravičenih državnih subvencijah uradno podaljšala veljavnost posebnih uvoznih dajatev na kitajska e-kolesa za nadaljnja štiri leta, vse do leta 2030.

Uvedene protidampinške dajatve (med 10,3 % in 70,1 %) ter izravnalne dajatve (med 3,9 % in 17,2 %) skupaj pomenijo znatno finančno obremenitev. Vendar pa azijski izvozniki izkazujejo visoko stopnjo prilagodljivosti. Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) opozarja na vse pogostejše primere izogibanja carinskim oviram oziroma carinskimi zidovi. To v praksi poteka prek pošiljanja koles v razstavljenih komponentah (tako imenovani CKD/SKD kompleti), ki se nato sestavljajo znotraj meja EU ali pa prek preusmerjanja logističnih poti skozi tretje države.

Slovenski kontekst: Subvencije in razcvet "Fatbike" kulture

Slovenija pri teh trendih ni izjema. Kot izrazito kolesarski narod, kjer prebivalci s kolesom opravijo 9 odstotkov vseh poti (kar je nad evropskim povprečjem, ki znaša 8 odstotkov), letno uvozimo skoraj 80.000 koles, od tega približno 15.000 električnih.

K povpraševanju po e-kolesih so dodatno prispevale državne subvencije (do 500 evrov za nakup mestnega ali tovornega e-kolesa). Vendar pa se kitajski val v Sloveniji ne izraža primarno v tradicionalnih specializiranih kolesarskih trgovinah, temveč prek alternativnih prodajnih kanalov: spletnih platform, velikih veleblagovnic in neposrednih nakupov iz evropskih distribucijskih skladišč. Na slovenskih ulicah je tako opaziti predvsem porast težkih, zložljivih e-koles z debelimi pnevmatikami (tako imenovanimi fatbikes), ki za marsikatero gospodinjstvo postajajo ekonomski nadomestek za drugi avtomobil in po Evropi skoraj že osnovno vozilo za dostavljavce vseh vrst.

Kitajska specialka? Če je dobra za kolesarje svetovne serije, je tudi za rekreativce. Za pol cene! FOTO: Getty Images 
Kitajska specialka? Če je dobra za kolesarje svetovne serije, je tudi za rekreativce. Za pol cene! FOTO: Getty Images 

Kdo bo zmagovalec zelene tranzicije?

Zeleni prehod in elektrifikacija mobilnosti sta neizogibna procesa, ki spreminjata tako avtomobilsko kot kolesarsko industrijo. Kljub temu pa visoke carinske ovire, ki jih postavlja Evropa, delujejo predvsem kot začasen ščit, ne pa kot dolgoročna rešitev. Če evropska kolesarska industrija ne bo našla načina za optimizacijo stroškov in ohranitev konkurenčnosti v dostopnem cenovnem razredu, tvega, da bo boj za masovni trg mestne mobilnosti dokončno izgubila v korist Pekinga, natanko tako, kot se v tem trenutku dogaja na trgu električnih avtomobilov.

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