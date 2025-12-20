Tihi ubijalec razkriva svoje sledi na nogah! Ta sprememba na nogah lahko pomeni nevarno visok holesterol

Povišan holesterol običajno ne povzroča očitnih simptomov, zato ga pogosto odkrijemo šele ob rutinskem pregledu krvi. V redkih primerih pa se lahko pojavijo opozorilni znaki, tudi tam, kjer jih ne bi pričakovali. Eden takšnih je kopičenje holesterola v Ahilovi tetivi. Kako se to pokaže in zakaj je pomembno?

Kaj je holesterol in zakaj je lahko nevaren?

Holesterol je voskasta snov v krvi, ki je nujna za gradnjo zdravih celic. Težava nastane, ko so njegove vrednosti previsoke. Zlasti »slabi« holesterol (LDL) se lahko odlaga na stenah arterij, kar povečuje tveganje za zoženje in zamašitev žil. Ta proces, ateroskleroza, pogosto poteka tiho in brez simptomov, a lahko vodi do srčnega infarkta ali možganske kapi.

Nepričakovano mesto: Ahilova tetiva

Znaki povišanega holesterola se lahko pojavijo tudi zunaj žilnega sistema. Ena od možnosti so tetivni ksantomi, počasi rastoče zatrdline ali bunčice pod kožo, ki nastanejo zaradi nalaganja holesterola v tetivah. Najpogosteje se pojavijo prav v Ahilovi tetivi.

Raziskave so pokazale, da je zadebelitev Ahilove tetive zgodnja in značilna lastnost tetivnih ksantomov. Debelina tetive je bila večja pri ljudeh z mejno povišanimi vrednostmi LDL holesterola, še izraziteje pa pri osebah z izrazito povišanim holesterolom. To kaže na povezavo med kopičenjem holesterola v tetivi in povišanimi vrednostmi holesterola v krvi.

Posebno tveganje predstavlja dedna oblika povišanega holesterola, pri kateri so vrednosti holesterola v krvi zelo visoke že v mlajših letih. V takih primerih se lahko spremembe na tetivah pojavijo prej in so bolj izrazite.

Kako se povišan holesterol odkrije?

Ker povišan holesterol večinoma ne povzroča vidnih znakov, je krvni test ključnega pomena za diagnozo. Testiranje je priporočljivo predvsem: po 40. letu starosti, ob čezmerni telesni teži, pri povišanem krvnem tlaku ali sladkorni bolezni, če imate v družini pogoste srčno-žilne bolezni ali povišan holesterol.

Če še niste bili testirani, je smiselno, da se o tem pogovorite z osebnim zdravnikom.

Kaj storiti po diagnozi?

Po ugotovljenem povišanem holesterolu so prvi korak spremembe življenjskega sloga. Strokovnjaki svetujejo prehrano, bogato z: zelenjavo, stročnicami (grah, fižol, leča), sadjem, oreščki in semeni, polnozrnatimi žiti.

Takšna prehrana podpira zdrave vrednosti holesterola in varuje srce. Pomembna sta tudi redna telesna dejavnost ter opustitev kajenja.