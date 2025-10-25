Tisočletni stražar nad dolino reke Reke: zgodba mogočnega gradu Prem

Med Postojno, Ilirsko Bistrico in naprej proti Reki na Hrvaškem poteka ena najpomembnejših slovenskih prometnic. Ta pot ni nova, po njej so ljudje potovali že tisočletja.

In ker je bilo treba to pomembno prometno žilo skozi zgodovino varovati, je na vzpetini nad dolino reke Reke zrasel grad Prem, mogočna utrdba z bogato preteklostjo.

Od rimske utrdbe do srednjeveškega gradu

Grad Prem stoji na mestu nekdanje rimske utrdbe Castra Prima. V pisnih virih se prvič omenja leta 1213, ko so na ruševinah rimskega objekta začeli graditi novo, srednjeveško zgradbo.

Sprva je bil grad v lasti devinskih gospodov, vazalov Oglejskega patriarhata. Kasneje so Devinski zamenjali svoje zavezništvo – najprej z goriškimi grofi, po njihovem izumrtju pa so postali vazali Habsburžanov.

V 14. stoletju so Devinski gospodje izumrli, grad pa je nato prešel skozi roke več plemiških rodbin. V tem času je Prem počasi rasel in v 17. stoletju dobil svojo današnjo podobo.

Rast skozi stoletja in turška nevarnost

Osrednje grajsko jedro stoji na vrhu vzpetine. V 14. stoletju so mu dodali nizko poslopje na severnem delu in obrambni stolp na vzhodu, v 15. stoletju pa še nov severni trakt, s katerim se je grajski kompleks občutno povečal.

Ko so postali pogosti turški vpadi, so okoli gradu postavili zunanje obzidje, ki je dodatno utrdilo obrambo. V tem obdobju je grad prešel v last plemiške družine Porcia iz Furlanije, ki ga je obdržala vse do prve svetovne vojne.

Grad Prem. Danes grad Prem spet sije v svoji mogočni podobi. Ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena. FOTO: Janez Mihovec

Od vojaške kasarne do kulturnega spomenika

Med prvo svetovno vojno je grad služil kot kasarna za vojake, ki so se odpravljali na fronto. Zaradi intenzivne rabe je bil precej poškodovan. Leta 1927, ko je območje že spadalo pod Italijo, je grad kupil tržaški zdravnik judovskega rodu Bruno Zuccolini, ljubitelj starin, ki je vanj vložil veliko sredstev in ga temeljito obnovil.

Med drugo svetovno vojno je bil grad znova poškodovan, saj je ležal na obmejnem območju. Po vojni je pripadel Sloveniji, nova oblast pa ga je nacionalizirala. Več kot 40 let je služil kot stanovanjski objekt, dokler se niso pred približno petnajstimi leti začela obnovitvena dela.

Danes grad Prem spet sije v svoji mogočni podobi. Ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena. V njem je muzej s stalno razstavo o gradiščih na Bistriškem ter prikazom stavbne zgodovine gradu. Grad pa je tudi priljubljen kraj za poroke in kulturne dogodke.

Vabljeni na razgled nad dolino

Ko se peljemo po cesti med Postojno in Ilirsko Bistrico, nam pogled skoraj ne more uiti – mogočna zgradba na grebenu nad dolino reke Reke kar kliče k obisku. Ustavite se, sprehodite se po poti na vzpetino in z grajskega obzidja uživajte v čudovitem razgledu na dolino Reke.