NE SHUJŠAM

To, da se redite, ni vedno kriva hrana? 5 skritih navad, ki sabotirajo hujšanje

Z odpravo teh navad lahko naredite ključen korak proti trajni izgubi telesne teže in boljšemu zdravju.
Čeprav se morda trudite z dieto in vadbo, lahko prav ti skriti dejavniki odločilno vplivajo na vaš napredek. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 9. 4. 2026 | 11:00
3:15
A+A-

Hujšanje je zahtevno tudi takrat, ko se zdi, da vse delate pravilno. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko prav nekatere manj očitne navade neopazno spodkopavajo vaše zdravstvene in fitnes cilje.

Predstavljamo pet ključnih dejavnikov, ki lahko tiho prispevajo k pridobivanju telesne teže, tudi če se trudite živeti zdravo.

Pomanjkanje spanja

Če redno hodite spat prepozno in spite manj kot sedem ur na noč, lahko postopoma začnete pridobivati telesno težo. Še posebej izrazito se maščoba nalaga v predelu trebuha.

Raziskave kažejo, da je tudi pri mladih, in sicer zdravih posameznikih, pomanjkanje spanja povezano z večjim vnosom kalorij, rahlim povečanjem telesne teže in občutnim nalaganjem maščobe v predelu trebuha. Ob tem se maščoba pogosteje kopiči v bolj nevarni, visceralni obliki.

Pojeste več kalorij, kot mislite

Eden najpogostejših razlogov za neuspešno hujšanje je nevede previsok kalorični vnos. Če ne spremljate, koliko zaužijete, obstaja velika verjetnost, da pojeste več, kot si predstavljate.

Kalorični primanjkljaj je ključni pogoj za izgubo telesne teže. Hrana, bogata z vlakninami in pustimi beljakovinami, nas bolj nasiti in olajša ustvarjanje kaloričnega primanjkljaja v primerjavi z ultra predelano hrano.

Post ni rešitev za vsakogar

Intermitentni post je lahko učinkovit pristop, vendar ne deluje, če v času prehranjevanja zaužijete preveč kalorij ali nezdravo hrano. Če preskočite zajtrk, nato pa čez dan nadomestite kalorije z obilnimi obroki, od posta ne boste imeli koristi. Ključno ostaja, kaj in koliko pojeste v obdobju, ko je prehranjevanje dovoljeno. Post je lahko le orodje za zmanjšanje vnosa kalorij, ne pa čudežna rešitev.

Premalo treninga za moč

Aerobna vadba je pomembna, vendar ima ključno vlogo tudi trening za moč. Ohranjanje in gradnja mišične mase namreč dolgoročno pospešujeta presnovo. Več mišične mase pomeni hitrejši metabolizem in učinkovitejše izgorevanje maščob. Tudi če telesna teža ostane enaka ali se rahlo poveča, je lahko telesna sestava bistveno bolj zdrava.

Kronični stres

Dolgotrajen stres lahko močno vpliva na povečanje telesne teže in oteži hujšanje. Povišana raven stresnega hormona kortizola upočasnjuje presnovo ter povečuje željo po sladki in mastni hrani. Posledično se poveča tveganje za prenajedanje in kopičenje odvečne maščobe.

Čeprav se morda trudite z dieto in vadbo, lahko prav ti skriti dejavniki odločilno vplivajo na vaš napredek. Za učinkovito hujšanje ni pomembno le, kaj jeste in koliko se gibate, temveč tudi kakovost spanja, obvladovanje stresa ter uravnotežen življenjski slog.

Z odpravo teh navad lahko naredite ključen korak proti trajni izgubi telesne teže in boljšemu zdravju.

Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
