To je 6 ključnih življenjskih sprememb, če imate visok krvni tlak

Visok krvni tlak oziroma hipertenzija je ena najpogostejših zdravstvenih težav sodobnega časa. Pogosto se razvija počasi in brez očitnih znakov, zato ga mnogi dolgo ne opazijo. Človek se lahko počuti povsem zdravega, medtem ko so krvne žile že pod povečanim pritiskom.

Dolgotrajno povišan krvni tlak lahko poveča tveganje za srčno-žilne bolezni, možgansko kap, okvaro ledvic in druge resne zaplete. Ker simptomi pogosto niso izraziti, številni podcenjujejo vpliv vsakodnevnih navad na zdravje srca in ožilja.

Če vam je zdravnik diagnosticiral hipertenzijo ali če so meritve krvnega tlaka vse višje, je lahko del zdravljenja tudi jemanje zdravil. A strokovnjaki poudarjajo, da imajo življenjski slog, prehrana, gibanje, spanec in obvladovanje stresa ključno vlogo pri zniževanju krvnega tlaka.

Namesto drastičnih ukrepov so za dolgoročno zdravje veliko učinkovitejše majhne, a dosledne spremembe življenjskih navad. Prav te lahko pomagajo ohranjati stabilen krvni tlak in zaščititi srce ter krvne žile.

1. Redno merite krvni tlak tudi doma

Meritev krvnega tlaka pri zdravniku je pomembna, vendar predstavlja le trenutni vpogled v stanje. Z domačim merilnikom krvnega tlaka lahko spremljate vrednosti skozi daljše obdobje in v različnih situacijah.

Redno spremljanje pomaga:

prepoznati spremembe krvnega tlaka,

ugotoviti vpliv prehrane, stresa ali gibanja,

pravočasno ukrepati ob večjih odstopanjih.

Pri meritvi doma je pomembno, da nekaj minut mirno sedite, imate hrbet naslonjen, stopala na tleh, manšeta pa mora biti nameščena v višini srca. Rezultate si zapišite skupaj z datumom in uro ter jih pokažite zdravniku na rednih pregledih.

2. Izboljšajte prehrano za zdravo srce

Eden najpomembnejših dejavnikov pri uravnavanju krvnega tlaka je prehrana. V sodobnem načinu življenja pogosto posegamo po predelanih obrokih, slanih prigrizkih in hitri hrani.

Takšna živila pogosto vsebujejo:

veliko soli (natrija),

nezdrave nasičene maščobe,

rafinirane ogljikove hidrate.

Dolgotrajno uživanje takšne hrane lahko povzroči otrdelost arterij in zvišanje krvnega tlaka.

Strokovnjaki priporočajo prehrano, ki vključuje:

veliko zelenjave in sadja,

polnozrnata žita,

puste beljakovine (ribe, stročnice, pusto meso),

manj mastne mlečne izdelke.

Ni treba, da vse spremenite čez noč. Že majhne spremembe, kot so dodatna porcija zelenjave ali zamenjava belega kruha s polnozrnatim, lahko dolgoročno pomembno izboljšajo zdravje.

3. Redna telesna aktivnost znižuje krvni tlak

Srce je mišica, ki postane z redno telesno aktivnostjo močnejša in učinkovitejša. Ko se gibamo, srce za črpanje krvi potrebuje manj napora, kar zmanjša pritisk na žile.

Za koristi ni potrebna intenzivna vadba. Zdravniki priporočajo:

vsaj 30 minut zmerne aktivnosti,

5 do 6 dni na teden.

Med najbolj priporočljivimi aktivnostmi so:

hitra hoja,

kolesarjenje,

plavanje,

ples ali lahkotna rekreacija.

Dodatno je priporočljivo dvakrat ali trikrat tedensko izvajati tudi vadbo za moč, ki izboljša presnovo in krvni obtok.

4. Omejite alkohol

Občasna pijača ob večerji se morda zdi nepomembna, vendar lahko količina alkohola sčasoma hitro naraste. Alkohol vpliva na krvni tlak na več načinov med drugim spodbuja živčni sistem in spreminja ravnovesje tekočin v telesu.

Poleg zvišanja krvnega tlaka lahko prekomerno pitje tudi zmanjša učinkovitost nekaterih zdravil za hipertenzijo.

Strokovnjaki priporočajo zmernost:

do ena alkoholna pijača na dan za ženske,

do dve pijači na dan za moške.

V nekaterih primerih zdravniki priporočajo tudi popolno opustitev alkohola.

5. Naučite se obvladovati stres

Dolgotrajen stres lahko pomembno vpliva na zdravje srca. Ko smo pod stresom, telo sprošča hormone, ki povečajo srčni utrip in zožijo krvne žile.

Če takšno stanje traja dlje časa, lahko pride do trajno povišanega krvnega tlaka.

Pri obvladovanju stresa pomagajo:

dihalne in sprostitvene vaje,

meditacija ali čuječnost,

redna telesna aktivnost,

dovolj časa za počitek.

Če je stres zelo intenziven ali dolgotrajen, je priporočljiv tudi pogovor s strokovnjakom za duševno zdravje.

6. Poskrbite za kakovosten spanec

Kakovosten spanec ima pomembno vlogo pri uravnavanju krvnega tlaka. Med spanjem se srčni utrip upočasni, krvni tlak pa se naravno zniža, kar omogoča regeneracijo srčno-žilnega sistema.

Slabe spalne navade, na primer premalo spanja ali pogosta prebujanja, lahko dolgoročno prispevajo k razvoju hipertenzije.

Priporočila za zdrav spanec:

7 do 9 ur spanja na noč,

reden čas odhoda v posteljo,

temna in tiha spalnica,

omejitev ekranov pred spanjem.

Če glasno smrčite ali se pogosto zbujate utrujeni, se je smiselno posvetovati z zdravnikom o morebitni spalni apneji.

Zdrav krvni tlak je rezultat vsakodnevnih navad

Visokega krvnega tlaka običajno ne znižamo z eno samo veliko spremembo. Ključ je v doslednih vsakodnevnih navadah, ki dolgoročno izboljšujejo zdravje srca in krvnih žil.

Bolj zdrava prehrana, redno gibanje, kakovosten spanec in obvladovanje stresa lahko pomembno vplivajo na krvni tlak, pogosto bolj, kot si mislimo.

Navade, ki jih uvedete danes, lahko odločilno vplivajo na zdravje vašega srca v prihodnjih letih.