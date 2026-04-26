To je del treninga, ki ga vsi preskočimo in nas največ stane

Redko pa kdo zares pomisli na spanje. Prav tam se namreč skriva eden najpomembnejših dejavnikov za boljše počutje, več energije in dolgoročni napredek. Vadba je vidna. Regeneracija pa ne. In prav zato jo večina ljudi podcenjuje.

Med spanjem telo popravi tisto, kar smo čez dan obremenili. Obnavljajo se mišice, uravnavajo hormoni, umirja se živčni sistem in telo dobiva možnost, da se pripravi na nov napor. Brez tega preprosto ni pravega napredka.

Lahko treniramo vsak dan, se prehranjujemo zdravo in imamo popoln načrt vadbe, vendar telo brez kakovostnega spanca ne dohaja vseh obremenitev.

Utrujenost ni vedno lenoba

Posledice slabega spanca se pokažejo zelo hitro. Več utrujenosti, slabša koncentracija, počasnejša regeneracija in večja možnost poškodb so le nekatere od njih. Pogosto pade tudi motivacija za gibanje.

Veliko ljudi to pripiše lenobi ali pomanjkanju discipline, v resnici pa telo pogosto samo opozarja, da nima dovolj energije za normalno delovanje. Ko smo neprespani, je tudi vsak trening težji. Telo potrebuje več časa za obnovo, občutek napora je večji, rezultati pa slabši.

Spanec ni razkošje, ampak osnova

Spanec ni luksuz. Je temelj zdravja in dobre telesne pripravljenosti. Večina odraslih potrebuje med sedem in devet ur spanja na noč, vendar ni pomembna le količina, temveč tudi kakovost. Če se ponoči pogosto zbujamo, če pred spanjem dolgo gledamo v telefon ali televizijo ali če zaspimo pod stresom, telo ne počiva tako učinkovito, kot bi moralo.

Naslednji dan pa od njega pričakujemo stoodstotno delovanje. Tako preprosto ne gre.

Majhne spremembe, velika razlika

Veliko lahko naredimo že z nekaj preprostimi navadami.

Pomaga, če hodimo spat približno ob isti uri, če zvečer umirimo tempo dneva in zmanjšamo izpostavljenost močni svetlobi ter ekranom. Telo potrebuje jasen signal, da je čas za počitek.

Pomembni so tudi večerni rituali, kratek sprehod, branje ali mirnejši pogovor pogosto naredijo več kot še ena ura brskanja po telefonu.

Regeneracija je del treninga

Veliko ljudi še vedno misli, da je počitek izguba časa. A resnica je ravno nasprotna.

Regeneracija ni lenoba. Je sestavni del treninga.

Prav ta del pogosto naredi največjo razliko med napredkom in stagnacijo. Med boljšim počutjem in kronično utrujenostjo. Med vztrajnostjo in izgorelostjo.

Če želimo boljše rezultate, moramo včasih narediti manj in predvsem bolje spati.