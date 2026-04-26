NE POČNITE TEGA

To je del treninga, ki ga vsi preskočimo in nas največ stane

Ko govorimo o napredku pri vadbi, večina najprej pomisli na treninge, kilometre, intenzivnost in prehrano.
Če želimo boljše rezultate, moramo včasih narediti manj in predvsem bolje spati. FOTO: Getty Images
Če želimo boljše rezultate, moramo včasih narediti manj in predvsem bolje spati. FOTO: Getty Images
Janez Kušar
 26. 4. 2026 | 08:53
3:05
A+A-

Redko pa kdo zares pomisli na spanje. Prav tam se namreč skriva eden najpomembnejših dejavnikov za boljše počutje, več energije in dolgoročni napredek. Vadba je vidna. Regeneracija pa ne. In prav zato jo večina ljudi podcenjuje.

Med spanjem telo popravi tisto, kar smo čez dan obremenili. Obnavljajo se mišice, uravnavajo hormoni, umirja se živčni sistem in telo dobiva možnost, da se pripravi na nov napor. Brez tega preprosto ni pravega napredka.

Lahko treniramo vsak dan, se prehranjujemo zdravo in imamo popoln načrt vadbe, vendar telo brez kakovostnega spanca ne dohaja vseh obremenitev.

Utrujenost ni vedno lenoba

Posledice slabega spanca se pokažejo zelo hitro. Več utrujenosti, slabša koncentracija, počasnejša regeneracija in večja možnost poškodb so le nekatere od njih. Pogosto pade tudi motivacija za gibanje.

Veliko ljudi to pripiše lenobi ali pomanjkanju discipline, v resnici pa telo pogosto samo opozarja, da nima dovolj energije za normalno delovanje. Ko smo neprespani, je tudi vsak trening težji. Telo potrebuje več časa za obnovo, občutek napora je večji, rezultati pa slabši.

Spanec ni razkošje, ampak osnova

Spanec ni luksuz. Je temelj zdravja in dobre telesne pripravljenosti. Večina odraslih potrebuje med sedem in devet ur spanja na noč, vendar ni pomembna le količina, temveč tudi kakovost. Če se ponoči pogosto zbujamo, če pred spanjem dolgo gledamo v telefon ali televizijo ali če zaspimo pod stresom, telo ne počiva tako učinkovito, kot bi moralo.

Naslednji dan pa od njega pričakujemo stoodstotno delovanje. Tako preprosto ne gre.

Majhne spremembe, velika razlika

Veliko lahko naredimo že z nekaj preprostimi navadami.

Pomaga, če hodimo spat približno ob isti uri, če zvečer umirimo tempo dneva in zmanjšamo izpostavljenost močni svetlobi ter ekranom. Telo potrebuje jasen signal, da je čas za počitek.

Pomembni so tudi večerni rituali, kratek sprehod, branje ali mirnejši pogovor pogosto naredijo več kot še ena ura brskanja po telefonu.

Regeneracija je del treninga

Veliko ljudi še vedno misli, da je počitek izguba časa. A resnica je ravno nasprotna.

Regeneracija ni lenoba. Je sestavni del treninga.

Prav ta del pogosto naredi največjo razliko med napredkom in stagnacijo. Med boljšim počutjem in kronično utrujenostjo. Med vztrajnostjo in izgorelostjo.

Če želimo boljše rezultate, moramo včasih narediti manj in predvsem bolje spati.

počitekregeneracijazdravjeregeneracija športnikašportna rekreacija
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje v obdobju rasti je še posebej zahtevno

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
