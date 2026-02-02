  • Delo d.o.o.
ZA BABICE IN DEDKE

To je eden najboljših mentalnih treningov v zrelih letih. Kako varstvo vnukov ohranja možgane

Skrb za vnuke krepi spomin, miselno prožnost in podpira zdravo staranje.
Strokovnjaki opozarjajo, da skrb za vnuke ni v vseh primerih koristna. FOTO: Getty Images
Strokovnjaki opozarjajo, da skrb za vnuke ni v vseh primerih koristna. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 2. 2. 2026 | 16:00
4:55
A+A-

Skrb za vnuke prinaša veliko več kot le veselje in občasni kaos. Raziskave kažejo, da ima aktivna vloga starih staršev pomembne koristi za zdravje možganov. Igra, učenje, priprava obrokov in raznolike vsakodnevne naloge namreč delujejo kot učinkovit mentalni trening, ki pomaga ohranjati miselno ostrino tudi v poznejših letih.

Vse več znanstvenih dognanj potrjuje, da vključevanje v življenje vnukov podpira zdravo staranje, saj združuje mentalno stimulacijo, občutek novosti in močno socialno povezanost. Prav kombinacija teh dejavnikov ima ključno vlogo pri ohranjanju kognitivnih sposobnosti.

Boljši spomin in miselna prožnost

Obsežna longitudinalna raziskava je pokazala, da starejši, ki skrbijo za vnuke, dosegajo boljše rezultate na testih spomina in verbalne tekočnosti v primerjavi z vrstniki, ki v varstvo niso vključeni. Pri ženskah je bila zaznana tudi počasnejša stopnja kognitivnega upada skozi čas.

Posebej zanimivo je, da za pozitivne učinke ni odločilno, kako pogosto ali koliko časa posamezniki skrbijo za vnuke. Pomembnejša se je izkazala sama vloga in raznolikost nalog, ki jih ta vključuje.

Raznolikost aktivnosti je ključna

Analiza podatkov več tisoč starejših oseb, vključenih v dolgotrajno raziskavo staranja, je pokazala, da so kognitivne koristi povezane predvsem z raznolikostjo dejavnosti. Mednje sodijo:

  • igranje z vnuki,
  • pomoč pri šolskih obveznostih,
  • priprava obrokov,
  • spremstvo na obšolske dejavnosti,
  • občasno varstvo ponoči.

Prav preplet različnih nalog ustvarja bogato mentalno in socialno stimulacijo, ki je ni mogoče nadomestiti z eno samo aktivnostjo.

Zakaj skrb za druge koristi možganom

Skrb za vnuke starejšim prinaša nove izzive, učenje in občutek smisla. Vloga vključuje reševanje vsakodnevnih situacij, prilagajanje potrebam otrok in stalno mentalno aktivnost. Hkrati spodbuja gibanje, krepi socialne vezi in ustvarja pozitivna čustva, ki so pomembna za dobro delovanje možganov.

Takšna kombinacija mentalne angažiranosti in čustvene izpolnitve predstavlja pomembno zaščito pred upadom kognitivnih sposobnosti, ki se pogosto pojavlja s staranjem.

Ne gre za ure, temveč za raznolikost

Čeprav bi lahko pričakovali, da več časa, preživetega z vnuki, prinaša več koristi, rezultati kažejo drugače. Število ur ali posamezna dejavnost nista bila odločilna dejavnika. Ključno vlogo ima pestrost opravil, ki vključujejo miselni napor, socialno interakcijo in čustveno vključenost. Različne dejavnosti skupaj ustvarjajo okolje, ki spodbuja spomin, pozornost in jezikovne sposobnosti.

Razlike med spoloma pri kognitivnih učinkih

Raziskave so pokazale, da imajo tako moški kot ženske kognitivne koristi od skrbi za vnuke, vendar je bil pri ženskah zaznan nekoliko počasnejši upad spomina in jezikovnih sposobnosti. Razlogi za to niso povsem pojasnjeni, lahko pa odražajo razlike v načinu in obsegu vključevanja v skrb ter vrsti nalog, ki jih posamezniki opravljajo. Kulturni vzorci in življenjske vloge lahko vplivajo na to, kako kognitivno zahtevna je sama izkušnja skrbi za vnuke.

Vloga zdravja in omejitve raziskav

Pomembno je poudariti, da raziskave ne dokazujejo neposredne vzročne povezave med skrbjo za vnuke in preprečevanjem kognitivnega upada. Možno je tudi, da so k varstvu pogosteje vključeni tisti starejši, ki so že sicer v boljšem telesnem in duševnem stanju.

Kljub temu primerjave med posamezniki podobne starosti, izobrazbe in zdravstvenega stanja kažejo na jasno povezavo med aktivno vlogo in boljšimi kognitivnimi rezultati.

Skrb za vnuke ni vedno pozitivna

Strokovnjaki opozarjajo, da skrb za vnuke ni v vseh primerih koristna. Če je izkušnja stresna, preobremenjujoča ali nezaželena, se pozitivni učinki lahko zmanjšajo ali celo izničijo. Pomembno je, da je vključenost prostovoljna in skladna z zmožnostmi ter željami starejših.

Koristi tudi za vnuke

Čeprav se raziskave osredotočajo predvsem na vpliv skrbi za vnuke na starejše, znanstveni podatki kažejo, da imajo od tega koristi tudi otroci. Aktivna vključenost starih staršev je povezana z boljšim razvojem kognitivnih in verbalnih sposobnosti otrok ter z boljšim čustvenim počutjem.

Skrb za vnuke je tako dvosmerna pot, bogati odnose, krepi družinske vezi in podpira zdravje vseh generacij.

