  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ODKRIVAMO

To je formula za izgubo telesne maščobe

Tak je idealni trening za topljenje maščob.
Vaje z utežmi, najhitrejša pot do vitke postave. FOTO:  Getty Images
Vaje z utežmi, najhitrejša pot do vitke postave. FOTO:  Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 29. 10. 2025 | 09:02
3:31
A+A-

Ali iščete »najboljše vaje za kurjenje maščob«? Ali res obstajajo univerzalne vaje, ki delujejo pri vsakomer?

Strokovnjaki opozarjajo, da na izgubo maščobe vpliva veliko dejavnikov, od genetike, starosti in ravni stresa do življenjskega sloga.

Kljub temu obstaja preverjena formula, ki jo znanost priporoča vsem, ki želijo učinkovito zmanjšati telesno maščobo.

Zakaj sama vadba ni dovolj

Vadba ima številne koristi, od krepitve srca in kosti do izboljšanega razpoloženja, a za izgubo maščobe je ključna predvsem pravilna kombinacija gibanja in življenjskih navad.

Številni še vedno verjamejo, da je kardio vadba najboljša za hujšanje, saj med tekom ali kolesarjenjem v kratkem času pokurimo več kalorij.

Res pa je, da načrtovana vadba predstavlja le 15 do 30 odstotkov celotne dnevne porabe energije. Preostalih 70 do 85 odstotkov pa je odvisnih od osnovnega metabolizma, gibanja čez dan in mišične mase.

Ključ do uspeha: vadba za moč

Tu nastopi trening za moč. Dokazano je, da vadba z uporom gradi mišično maso, ta pa tudi v mirovanju porablja kalorije, kar dolgoročno pomaga pri izgubi maščobe.

Raziskava je pokazala, da je trening moči trikrat na teden učinkovitejši za izgubo telesne maščobe kot enako pogost kardio trening ali kombinacija obeh. Razlog? Večja mišična masa deluje kot »goba«, ki vsrka odvečni krvni sladkor in izboljša presnovo.

Ko je v krvi preveč sladkorja in inzulina, telo presežek shranjuje v obliki maščob. Z rednim treningom za moč se ta proces uravna, kar pripomore k postopni in trajni izgubi telesne teže.

Kombinacija moči in kardio vadbe prinaša najboljše rezultate

To pa ne pomeni, da bi morali kardio vadbo povsem opustiti. Kombinacija treninga za moč in ene ure zmernega kardio treninga na teden dokazano izboljšuje zdravje srca in ožilja ter zmanjšuje tveganje za prezgodnjo smrt.

Raziskave prav tako kažejo, da vadba za moč preprečuje izgubo mišic, tudi če redno izvajamo zahtevnejše kardio treninge.

Idealni teden za izgubo telesne maščobe

Za optimalne rezultate pri izgubi maščobe strokovnjaki priporočajo naslednjo tedensko strukturo vadbe:

  • 3 treninge moči po 45–60 minut (en za spodnji del telesa, en za zgornji del in en celostni trening),
  • 1 kardio vadbo po 30–45 minut, kot je tek, kolesarjenje, plavanje ali veslanje – po želji jo menjajte iz tedna v teden.

Zadnji koščki sestavljanke: prehrana, spanec in regeneracija

Za podporo pri izgubi maščobe je priporočljivo, da vnos beljakovin predstavlja 25–30 odstotkov dnevnih kalorij, saj beljakovine pomagajo pri obnovi mišic in dalj časa ohranjajo občutek sitosti.

Pomemben je tudi kakovosten spanec (vsaj 7 ur na noč), saj pomanjkanje spanja povečuje hormon lakote grelin. Prav tako so nujni dnevi počitka, da se mišice po vadbi obnovijo in postanejo močnejše.

Najbolj učinkovita pot do izgube telesne maščobe ni v neskončnih urah teka, ampak v uravnoteženi kombinaciji treninga za moč, kardio vadbe, kakovostne prehrane in dovolj spanja. Telo se tako postopoma preoblikuje, ne le z manj maščobe, temveč tudi z več energije in vitalnosti.

Več iz teme

vadbahujšanješportna rekreacijamaščoba na trebuhufitneszdravjedebelost
ZADNJE NOVICE
14:39
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Če imate psa na verigi, vas čaka visoka kazen! Preverite, koliko boste plačali

Od 11. novembra 2025 bo v Sloveniji prepovedano trajno privezovanje psov. Lastniki morajo psom zagotoviti varno, ograjeno in humano bivališče.
29. 10. 2025 | 14:39
14:25
Lifestyle  |  Astro
POROČNI RITUAL

Za dodatno povezanost dveh duš poskrbi simbolični obred

Ko se zrna peska enkrat združijo, jih le stežka kaj spravi narazen.
29. 10. 2025 | 14:25
14:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Groza v Podlipi: zbil peško in odpeljal, ne da bi ji pomagal! Policija išče voznika

Po ugotovitvah policije je voznik vozil iz smeri Smednika proti Raki.
29. 10. 2025 | 14:00
13:43
Bulvar  |  Tuji trači
PRIHAJAJO PRAZNIKI

Tako je Melania Trump za noč čarovnic okrasila Belo hišo

Letošnja okrasitev je preprostejša v primerjavi s prejšnjimi leti, a usklajena z vzdušjem praznika.
29. 10. 2025 | 13:43
13:25
Novice  |  Slovenija
NA OBMOČJU CELJA

Neznano kam je odšla 49-letna Jolanda, ste jo videli?

Policija prosi vse, ki bi jo opazili ali vedeli karkoli o njenem izginotju, naj jih pokličejo.
29. 10. 2025 | 13:25
13:23
Novice  |  Svet
ORKAN MELISSA

Potem ko je na Jamajki povzročil razdejanje, zdaj pustoši Kubo (VIDEO)

Oblasti na Kubi so pred prihodom orkana evakuirale več kot 735.000 ljudi.
29. 10. 2025 | 13:23

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Se še vedno brijete z britvico? Prenehajte!

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Se še vedno brijete z britvico? Prenehajte!

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRILOŽNOST

Pri severnih sosedih se razvija prava Silicijeva dolina

Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
23. 10. 2025 | 12:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Utekočinjen naftni plin: je to tudi najboljša rešitev za vas?

Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ŽELEZNIŠKI MUZEJ

Prestolnica drugače: kje je ena najbolj nostalgičnih točk mesta?

Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
23. 10. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki