To je najbolj škodljivo meso

Niso vse vrste mesa enako obremenjujoče za prebavni sistem. Strokovnjaki za zdravje prebavil opozarjajo, da ena skupina mesnih izdelkov še posebej škoduje črevesju, saj vsebuje snovi, ki lahko sprožijo vnetja in dolgoročno poslabšajo delovanje prebavnega sistema.

Zakaj je zdravje črevesja ključno za celotno telo

Zdravje črevesja ne vpliva zgolj na prebavo. Tesno je povezano z imunskim sistemom, zdravjem možganov, srca ter s preprečevanjem kroničnih bolezni. Prehrana ima pri tem odločilno vlogo, saj skoraj vsako živilo bodisi podpira bodisi obremenjuje črevesje.

Čeprav na stanje črevesja vplivajo tudi drugi dejavniki, genetika, kakovost spanja, telesna dejavnost in stres, ima prehranski vzorec največji dolgoročni učinek. Prehrana, ki podpira črevesje, koristi celotnemu organizmu.

Predelano meso - največji sovražnik črevesja

Veliko smo pisali že o tem, zdaj nas je podprla tudi stroka. Strokovnjaki opozarjajo, da so za zdravje črevesja najbolj problematični ultra predelani mesni izdelki. Mednje sodijo različni industrijsko predelani mesni proizvodi, ki pogosto vsebujejo nitrate in druge dodatke.

Te snovi lahko povzročajo vnetja in povečano prepustnost črevesne stene, kar negativno vpliva na ravnovesje v prebavnem sistemu. Raziskave kažejo tudi, da je predelano meso še posebej škodljivo, kadar je pripravljeno pri zelo visokih temperaturah.

Poleg tega takšna živila zmanjšujejo število koristnih črevesnih bakterij, kar dodatno oslabi črevesni mikrobiom in poveča tveganje za prebavne ter presnovne težave.

Katere vrste mesa so boljša izbira

Če se mesu ne želite povsem odpovedati, strokovnjaki svetujejo izbiro manj mastnih in nepredelanih vrst mesa. Takšna živila so za črevesje bistveno manj obremenjujoča.

Posebno ugodno vpliva tudi riba, zlasti tista, ki vsebuje veliko omega-3 maščobnih kislin. Te imajo protivnetne lastnosti, podpirajo črevesni mikrobiom in pomagajo pri preprečevanju kroničnih vnetij v prebavilih.

Raziskave potrjujejo, da redno uživanje rib pozitivno vpliva na zdravje črevesja in splošno presnovo.

Močno predelano meso oziroma ultra predelano meso so mesni izdelki, ki so industrijsko obdelani z namenom daljšega roka trajanja, izboljšanja okusa, teksture ali videza. Pri tem vsebujejo številne dodatke, ki jih v domači kuhinji običajno ne uporabljamo. Najpogostejši primeri močno oziroma ultra predelanega mesa Hrenovke

Klobase (trajna salama, hrenovka, hot dog klobase)

Salame in mortadele

Paštete

Šunka iz industrijske predelave

Slanina in panceta

Hamburgerji in mesni polpeti iz industrijske proizvodnje

Narezki iz rekonstituiranega mesa

Konzervirano meso

Mesni izdelki za hitro pripravo (npr. panirani mesni izdelki) Zakaj se štejejo za ultra predelana? Takšni izdelki pogosto vsebujejo: Nitrate in nitrite (za konzerviranje in barvo), fosfate, ojačevalce okusa (npr. mononatrijev glutamat), emulgatorje, stabilizatorje in zgoščevalce, dodane sladkorje in veliko soli, arome in barvila. Meso je pogosto mehansko obdelano, zmleto, preoblikovano in kombinirano z dodatki, kar bistveno spremeni njegovo prvotno strukturo.

Manj mesa, več rastlinskih živil

Dolgoživi prebivalci določenih delov sveta dokazujejo, da mesa ni treba izločiti, temveč ga je smiselno obravnavati kot dodatek k obroku, ne kot njegovo središče. Prehrana, ki temelji predvsem na rastlinskih živilih, je povezana z boljšim zdravjem in daljšo življenjsko dobo.

Z vključevanjem rastlinskih virov beljakovin, kot so stročnice in oreščki, se prehrana hitro obogati. Takšna živila so vsestranska, hranljiva in prijazna do črevesja, koristi pa ima celotno telo.

Ali so domače salame in klobase ultra predelano meso?

Domače salame in klobase s kmetije praviloma niso ultra predelano meso v najožjem pomenu, kot ga opredeljujejo prehranske smernice (npr. industrijski izdelki z veliko dodatki). Vendar pa še vedno sodijo med predelano meso, ker niso sveže meso, temveč so soljene, sušene ali toplotno obdelane.

Kaj jih loči od industrijskih izdelkov?

Domači izdelki imajo običajno kratek seznam sestavin (meso, sol, česen, poper), brez umetnih arom, barvil in ojačevalcev okusa, pogosto brez fosfatov in emulgatorjev, tradicionalne postopke (sušenje, dimljenje). To pomeni, da so manj obremenjujoči za zdravje kot industrijske salame in klobase.

Kdaj domača salama ali klobasa postane problematična?

Tudi domači izdelki lahko postanejo bolj tvegani, če: vsebujejo nitritno sol (E250) ali nitrate, so močno dimljeni (nastajajo škodljive snovi), vsebujejo zelo veliko soli, se uživajo pogosto in v večjih količinah.

Ključni dejavnik ni samo izvor, ampak sestava in pogostost uživanja.

Kako jih pravilno uvrstiti?

Industrijske salame/klobase - ultra predelano meso

Domače salame/klobase brez dodatkov - predelano, a manj predelano meso

Sveže meso - nepredelano meso

Praktičen nasvet za kupca

Pri nakupu na kmetiji vprašajte:

Ali uporabljajo nitritno sol?

Kakšen je delež soli?

Kako je izdelek dimljen?

Kakšen je rok trajanja?

Če je rok trajanja kratek in so sestavine osnovne, gre običajno za kakovosten tradicionalni izdelek, ki je ob zmernem uživanju povsem sprejemljiv.

Domače salame in klobase niso enake industrijskim in jih ni smiselno avtomatično uvrščati med ultra predelano meso. Kljub temu jih je najbolje uživati zmerno in kot dodatek obroku, ne vsakodnevno osnovo prehrane.

Ključni sklep

Redno uživanje močno predelanega mesa predstavlja tveganje za zdravje črevesja. Z zmernimi količinami nepredelanega mesa, več rib in več rastlinskih živil pa lahko bistveno izboljšate prebavo, okrepite črevesni mikrobiom in dolgoročno zaščitite svoje zdravje.