  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OMEJITEV VELJA

To je najbolj škodljivo meso

Tudi domači izdelki lahko postanejo bolj tvegani.
Če je rok trajanja kratek in so sestavine osnovne, gre običajno za kakovosten tradicionalni izdelek, ki je ob zmernem uživanju povsem sprejemljiv. FOTO: Oste Bakal
Če je rok trajanja kratek in so sestavine osnovne, gre običajno za kakovosten tradicionalni izdelek, ki je ob zmernem uživanju povsem sprejemljiv. FOTO: Oste Bakal
Miroslav Cvjetičanin
 21. 1. 2026 | 09:00
A+A-

Niso vse vrste mesa enako obremenjujoče za prebavni sistem. Strokovnjaki za zdravje prebavil opozarjajo, da ena skupina mesnih izdelkov še posebej škoduje črevesju, saj vsebuje snovi, ki lahko sprožijo vnetja in dolgoročno poslabšajo delovanje prebavnega sistema.

Zakaj je zdravje črevesja ključno za celotno telo

Zdravje črevesja ne vpliva zgolj na prebavo. Tesno je povezano z imunskim sistemom, zdravjem možganov, srca ter s preprečevanjem kroničnih bolezni. Prehrana ima pri tem odločilno vlogo, saj skoraj vsako živilo bodisi podpira bodisi obremenjuje črevesje.

Čeprav na stanje črevesja vplivajo tudi drugi dejavniki, genetika, kakovost spanja, telesna dejavnost in stres, ima prehranski vzorec največji dolgoročni učinek. Prehrana, ki podpira črevesje, koristi celotnemu organizmu.

Predelano meso - največji sovražnik črevesja

Veliko smo pisali že o tem, zdaj nas je podprla tudi stroka. Strokovnjaki opozarjajo, da so za zdravje črevesja najbolj problematični ultra predelani mesni izdelki. Mednje sodijo različni industrijsko predelani mesni proizvodi, ki pogosto vsebujejo nitrate in druge dodatke.

Te snovi lahko povzročajo vnetja in povečano prepustnost črevesne stene, kar negativno vpliva na ravnovesje v prebavnem sistemu. Raziskave kažejo tudi, da je predelano meso še posebej škodljivo, kadar je pripravljeno pri zelo visokih temperaturah.

Poleg tega takšna živila zmanjšujejo število koristnih črevesnih bakterij, kar dodatno oslabi črevesni mikrobiom in poveča tveganje za prebavne ter presnovne težave.

Katere vrste mesa so boljša izbira

Če se mesu ne želite povsem odpovedati, strokovnjaki svetujejo izbiro manj mastnih in nepredelanih vrst mesa. Takšna živila so za črevesje bistveno manj obremenjujoča.

Posebno ugodno vpliva tudi riba, zlasti tista, ki vsebuje veliko omega-3 maščobnih kislin. Te imajo protivnetne lastnosti, podpirajo črevesni mikrobiom in pomagajo pri preprečevanju kroničnih vnetij v prebavilih.

Raziskave potrjujejo, da redno uživanje rib pozitivno vpliva na zdravje črevesja in splošno presnovo.

Močno predelano meso oziroma ultra predelano meso so mesni izdelki, ki so industrijsko obdelani z namenom daljšega roka trajanja, izboljšanja okusa, teksture ali videza. Pri tem vsebujejo številne dodatke, ki jih v domači kuhinji običajno ne uporabljamo.

Najpogostejši primeri močno oziroma ultra predelanega mesa

  • Hrenovke 
  • Klobase (trajna salama, hrenovka, hot dog klobase)
  • Salame in mortadele
  • Paštete
  • Šunka iz industrijske predelave
  • Slanina in panceta
  • Hamburgerji in mesni polpeti iz industrijske proizvodnje
  • Narezki iz rekonstituiranega mesa
  • Konzervirano meso
  • Mesni izdelki za hitro pripravo (npr. panirani mesni izdelki)

Zakaj se štejejo za ultra predelana?

Takšni izdelki pogosto vsebujejo: Nitrate in nitrite (za konzerviranje in barvo), fosfate, ojačevalce okusa (npr. mononatrijev glutamat), emulgatorje, stabilizatorje in zgoščevalce, dodane sladkorje in veliko soli, arome in barvila.

Meso je pogosto mehansko obdelano, zmleto, preoblikovano in kombinirano z dodatki, kar bistveno spremeni njegovo prvotno strukturo.

Manj mesa, več rastlinskih živil

Dolgoživi prebivalci določenih delov sveta dokazujejo, da mesa ni treba izločiti, temveč ga je smiselno obravnavati kot dodatek k obroku, ne kot njegovo središče. Prehrana, ki temelji predvsem na rastlinskih živilih, je povezana z boljšim zdravjem in daljšo življenjsko dobo.

Z vključevanjem rastlinskih virov beljakovin, kot so stročnice in oreščki, se prehrana hitro obogati. Takšna živila so vsestranska, hranljiva in prijazna do črevesja, koristi pa ima celotno telo.

Ali so domače salame in klobase ultra predelano meso?

Domače salame in klobase s kmetije praviloma niso ultra predelano meso v najožjem pomenu, kot ga opredeljujejo prehranske smernice (npr. industrijski izdelki z veliko dodatki). Vendar pa še vedno sodijo med predelano meso, ker niso sveže meso, temveč so soljene, sušene ali toplotno obdelane.

Kaj jih loči od industrijskih izdelkov?

Domači izdelki imajo običajno kratek seznam sestavin (meso, sol, česen, poper), brez umetnih arom, barvil in ojačevalcev okusa, pogosto brez fosfatov in emulgatorjev, tradicionalne postopke (sušenje, dimljenje). To pomeni, da so manj obremenjujoči za zdravje kot industrijske salame in klobase.

Kdaj domača salama ali klobasa postane problematična?

Tudi domači izdelki lahko postanejo bolj tvegani, če: vsebujejo nitritno sol (E250) ali nitrate, so močno dimljeni (nastajajo škodljive snovi), vsebujejo zelo veliko soli, se uživajo pogosto in v večjih količinah.

Ključni dejavnik ni samo izvor, ampak sestava in pogostost uživanja.

Kako jih pravilno uvrstiti?

  • Industrijske salame/klobase - ultra predelano meso
  • Domače salame/klobase brez dodatkov - predelano, a manj predelano meso
  • Sveže meso - nepredelano meso

Praktičen nasvet za kupca

Pri nakupu na kmetiji vprašajte:

  • Ali uporabljajo nitritno sol?
  • Kakšen je delež soli?
  • Kako je izdelek dimljen?
  • Kakšen je rok trajanja?

Če je rok trajanja kratek in so sestavine osnovne, gre običajno za kakovosten tradicionalni izdelek, ki je ob zmernem uživanju povsem sprejemljiv.

Domače salame in klobase niso enake industrijskim in jih ni smiselno avtomatično uvrščati med ultra predelano meso. Kljub temu jih je najbolje uživati zmerno in kot dodatek obroku, ne vsakodnevno osnovo prehrane.

Ključni sklep

Redno uživanje močno predelanega mesa predstavlja tveganje za zdravje črevesja. Z zmernimi količinami nepredelanega mesa, več rib in več rastlinskih živil pa lahko bistveno izboljšate prebavo, okrepite črevesni mikrobiom in dolgoročno zaščitite svoje zdravje.

Več iz teme

mesočrevesjezdrava prehranazdravjemesna industrija
ZADNJE NOVICE
10:09
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V EVROPSKI UNIJI

Stroga pravila za kozmetiko: niso vse sestavine dovoljene

Varnost kozmetičnih izdelkov ni stvar naključja, urejata jo zakonodaja in stroka.
21. 1. 2026 | 10:09
09:59
Novice  |  Kronika  |  Doma
NENAVADNI INCIDENT

Škandal na brniškem letališču! Le kaj je počel moški, oblečen v policista?

Policist je moškemu priskrbel uniformo in dostope v enem najbolj varovanih objektov v državi. Za pomoč pri kaznivem dejanju pa je prejel le pisno opozorilo.
21. 1. 2026 | 09:59
09:47
Novice  |  Slovenija
ŽALOSTNA ZGODBA

Žalosten konec za delfinko! Več kot leto dni preživela zapletena v ribiško mrežo, nato pa šok

Mlada samica je več kot leto dni kljubovala mreži. Normalno se je gibala, potapljala, spremljala mamo in očitno uspešno lovila, a se je njeno življenje končalo, ko se je še drugič zapletla v mrežo.
Nina Čakarić21. 1. 2026 | 09:47
09:27
Novice  |  Slovenija
POSTOPKI ŠE POTEKAJO

Ormoška bioplinarna ostala brez dovoljenja, kršitev je bilo preveč

Ministrstvo je presodilo, da upravljavec ni izvedel odločb okoljskega inšpektorata.
21. 1. 2026 | 09:27
09:23
Novice  |  Slovenija
PRVA DAMA DZ

Klakočar Zupančičeva udarila po slovenskih oboževalcih Trumpa: »V razmislek vsem, ki so se mu udinjali ...«

Predsednica državnega zbora se je oglasila o zadnjih težnjah ameriškega predsednika glede Grenlandije.
21. 1. 2026 | 09:23
09:10
Bulvar  |  Domači trači
NIHČE MU NI KOS

Mali genij Edvard v napetem dvoboju porazil tega znanega igralca (FOTO)

Zmagovalec oddaje Slovenija ima talent se je pomeril že z mnogimi znanimi imeni.
Marko Pigac21. 1. 2026 | 09:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki