To je najbolj tihi sovražnik našega srca. Uživamo pa ga vsak dan

Nova raziskava, objavljena v ugledni medicinski reviji, je pokazala, da ima omejevanje sladkorja v najzgodnejšem obdobju življenja lahko dolgoročne koristi za zdravje srca.

Udeleženci, ki so imeli v otroštvu omejen dostop do sladkorja, so imeli kar 20 do 30 odstotkov manjše tveganje za srčne bolezni, srčne napade, možgansko kap in srčno popuščanje.

Rezultati jasno kažejo, da ima sladkor, tako v otroštvu kot v odrasli dobi, pomemben vpliv na srčno-žilni sistem.

Toda kako natančno sladkor škoduje srcu in kaj lahko storimo, da tveganje zmanjšamo?

Sladkor kratkoročno vpliva na srčni utrip in krvni tlak

Ko zaužijemo veliko sladkorja naenkrat, telo doživi hiter porast krvnega sladkorja, kar povzroči povečan srčni utrip in višji krvni tlak.

To je razlog, zakaj nekateri občutijo razbijanje srca ali palpitacije po zaužitju sladkih jedi ali pijač, telo se preprosto trudi uravnavati presežek glukoze v krvi.

Dolgoročno vodi v kronična vnetja

Prekomeren vnos sladkorja spodbuja nizkointenzivna vnetja, ki počasi, a vztrajno obremenjujejo srce in ožilje.

Takšna vnetja so pogosto povezana s povišanim krvnim tlakom, poškodbo žilnih sten in postopnim razvojem srčno-žilnih bolezni.

Sladkor dviguje »slab« holesterol (LDL)

Redno uživanje sladkorja, zlasti rafiniranega sladkorja v sladkih pijačah, slaščicah in industrijsko predelani hrani, lahko povzroči povečanje LDL holesterola in hkrati znižanje »dobrega« HDL holesterola.

Visoke vrednosti LDL sčasoma otrdijo arterije in povečajo tveganje za srčni infarkt ali možgansko kap.

Sladkor spodbuja pridobivanje telesne teže in diabetes

Dolgotrajno uživanje sladkorja pogosto vodi v povečanje telesne mase in inzulinsko odpornost, kar lahko vodi v sladkorno bolezen tipa 2.

Debelost in diabetes pa sta med glavnimi dejavniki tveganja za srčno-žilne bolezni, saj povzročata dodatno obremenitev srca in ožilja.

Gre za začarani krog: več sladkorja pomeni več maščob, več vnetij in večje tveganje za bolezni.

Več sladkorja – večja nevarnost za infarkt in možgansko kap

Presežek sladkorja poveča tudi trigliceride, vrsto maščobe v krvi, ki dodatno prispeva k zoženju in otrdevanju arterij.

Posledično se tveganje za infarkt ali možgansko kap povečuje, še posebej pri osebah z že obstoječimi težavami s krvnim tlakom, holesterolom ali sladkorjem.

Starost poveča učinke sladkorja

Z leti se učinki nezdrave prehrane kopičijo. Po desetletjih uživanja sladkih živil in pijač se poveča tveganje za poškodbe žil, povišan krvni tlak, oslabljen srčni utrip in srčno popuščanje.

Zato je omejevanje sladkorja koristno v vsakem življenjskem obdobju, nikoli ni prepozno za spremembe.

Kako zmanjšati vpliv sladkorja na srce

Prehrana

Zmanjšajte vnos sladkih pijač, peciva in industrijsko predelanih izdelkov. Sladite z naravnimi nadomestki, kot sta med ali sveže sadje.

Upoštevajte priporočilo: odrasli naj zaužijejo največ 30 g prostih sladkorjev na dan (približno 7 kock sladkorja).

Gibanje

Redna telesna dejavnost (vsaj 150 minut na teden) krepi srce, znižuje krvni tlak in pomaga uravnavati raven sladkorja v krvi.

Hoja, kolesarjenje, plavanje ali zmerno dvigovanje uteži so preprosti načini, kako izboljšati srčno-žilno kondicijo.

Redni preventivni pregledi

Merjenje krvnega tlaka in holesterola enkrat letno pomaga pravočasno zaznati morebitne težave. Če obstajajo dodatni dejavniki tveganja (npr. kajenje, dednost, sladkorna bolezen), so pogostejši pregledi priporočljivi.

Manj sladkorja, močnejše srce

Sladkor ni le težava za zobe ali prekomerno telesno težo, je tihi dejavnik tveganja za bolezni srca in ožilja.

Z omejevanjem sladkorja, redno vadbo in uravnoteženo prehrano lahko znatno zmanjšamo tveganje za srčne bolezni in ohranimo zdravo, močno srce tudi v poznejših letih.