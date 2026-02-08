To je najlepši primorski grad

Grad Rihemberk, eden najlepših in najimpozantnejših primorskih gradov, se mogočno dviga nad dolino reke Branice, na pobočju hriba Golec nad vasjo Branik. Njegova silhueta, kot kompleks masivnih kamnitih zgradb že stoletja zaznamuje pokrajino in daje prepoznaven pečat celotni dolini.

Srednjeveški izvor in burna zgodovina

Po zgodovinskih virih je bil grad Rihemberk zgrajen okoli leta 1230. Sprva so ga upravljali vitezi Rihemberški, fevdniki goriških grofov. Ko je rodbina v 15. stoletju izumrla, so Goriški grofje grad oddajali v fevd različnim plemiškim družinam.

Zaradi svoje lege je bil grad pogosto na udaru zgodovine. Kot obmejna utrdba med Avstrijo in Beneško republiko je bil večkrat prizorišče spopadov. Leta 1508 so ga Benečani ob prodoru skozi Braniško dolino za kratek čas tudi zasedli.

V 17. stoletju je grad prešel v last plemiške družine Lanthieri, ki ga je obdržala vse do konca druge svetovne vojne. Prav vojne 20. stoletja so gradu povzročile največ škode. Med prvo svetovno vojno je v njem delovala zasilna bolnišnica, premraženi vojaki pa so za kurjavo uničili dragocen grajski arhiv. Leta 1944 je bil grad med drugo svetovno vojno požgan ob napadu na vojaško posadko, nastanjeno v njegovih prostorih.

Kljub temu so zaradi izjemne arhitekturne in kulturne vrednosti Rihemberk kmalu po vojni začeli obnavljati. Danes grad znova kaže svojo nekdanjo veličino in velja za enega najbolje ohranjenih gradov na Primorskem.

Vse grajske stavbe pa zasenči osrednji arhitekturni dragulj, ogromen okrogel bergfrid, renesančni obrambni stolp, ki se iz grajskega jedra dviga, kar 28 metrov visoko. FOTO: Janez Mihovec

Arhitektura, ki jemlje dih

Grad Rihemberk stoji na pomolu hriba Golec, do njega pa vodi krajša dovozna pot. Že utrjen vhod v grad je izjemen arhitekturni poudarek, z leve strani ga varuje mogočen obrambni stolp, z desne pa masivno obzidje.

V poznem srednjem veku so na gradu pozidali dvojni palacij, bivalni del ter trojno obzidje v renesančnem slogu. Pomemben del grajskega kompleksa je tudi kapela iz leta 1533, v kateri je marmorni oltar s sliko iz 17. stoletja.

Bergfrid - simbol mogočnosti gradu Rihemberk

Vse grajske stavbe pa zasenči osrednji arhitekturni dragulj, ogromen okrogel bergfrid, renesančni obrambni stolp, ki se iz grajskega jedra dviga, kar 28 metrov visoko. Stolp stoji samostojno, ločen od drugih stavb, na sredi grajskega kompleksa.

Notranje etaže so danes porušene, kar omogoča pogled na mogočen obokan strop. Stene stolpa so debele do tri metre, v njih pa je vzidano izredno strmo in zavito stopnišče, ki vodi na vrhnjo razgledno ploščad. Tam obiskovalca pričakata izhodni stolpič in nazobčano obzidje.

Razgled z vrha je osupljiv, odpira se pogled na grajski kompleks, dolino Branice in Vipave ter mogočno severno ostenje Trnovskega gozda.