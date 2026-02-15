  • Delo d.o.o.
ZA NIŽJI SLADKOR

To je najtišji krivec za nihanje krvnega sladkorja

Enake sestavine, povsem drugačen vpliv na krvni sladkor? Odgovor vas bo presenetil.
Ključ do stabilne energije torej ni v odpovedovanju testeninam, temveč v pametni pripravi. FOTO: Getty Images
Ključ do stabilne energije torej ni v odpovedovanju testeninam, temveč v pametni pripravi. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 15. 2. 2026 | 08:35
4:23
A+A-

Testenine so bile zelo dolgo na slabem glasu. Preveč kalorične, pretežke, »prehitre«. A resnica je precej drugačna: testenine same po sebi niso težava. Ključno je, kako jih pripravimo in kako jih pojemo.

Vroče, hladne, pogrete v mikrovalovni pečici ali na hitro popražene v ponvi, na videz nepomembne podrobnosti lahko pomembno vplivajo na raven krvnega sladkorja in našo energijo čez dan.

Škrob: tihi krivec za nihanje krvnega sladkorja

Testenine so pretežno sestavljene iz škroba, kompleksnega ogljikovega hidrata. Ko so sveže kuhane in jih zaužijemo vroče, se škrob hitro prebavi. Posledično se hitro pretvori v glukozo, ki preide v krvni obtok. Rezultat?

  • hiter dvig krvnega sladkorja,
  • nato strm padec,
  • utrujenost,
  • želja po sladkem,
  • znani »energijski zlom«.

Ta učinek je še izrazitejši pri belih testeninah, ki vsebujejo malo vlaknin, ter kadar jih uživamo samostojno brez beljakovin ali maščob, ki bi upočasnile prebavo.

Zakaj lahko pogrevanje stanje celo poslabša

Mnogi menijo, da težavo rešimo tako, da testenine ohladimo. A pomembno je, kako jih nato pogrejemo. Če bele testenine segrejemo v mikrovalovni pečici, postanejo še lažje prebavljive. Hitro segrevanje dodatno spremeni strukturo škroba, ki postane za telo skoraj »predprebavljen«.

Glukoza zato še hitreje preide v krvni obtok, kar lahko povzroči celo višji glikemični vrh kot pri sveže kuhanih testeninah. Dolgotrajno uživanje tako pripravljenih obrokov lahko prispeva k presnovnim neravnovesjem, zlasti pri ljudeh z občutljivo regulacijo krvnega sladkorja.

Ohlajene testenine: nepričakovani zaveznik presnove

Dobra novica? Hlajenje popolnoma spremeni zgodbo. Ko testenine ohladimo v hladilniku, škrob doživi proces, imenovan retrogradacija. Del škroba se pretvori v rezistentni škrob. Kaj to pomeni?  tVankem črevesju se prebavlja počasneje, glukozo sprošča postopneje, deluje podobno kot prehranske vlaknine. Posledično se krvni sladkor dvigne manj in bolj postopno, energija pa ostane stabilnejša.

Raziskava iz leta 2014, ki so jo izvedli na University of Surrey v Združenem kraljestvu, je pokazala, da ohlajene testenine povzročijo občutno nižji glikemični odziv kot enake testenine, zaužite vroče. Podoben učinek so opazili tudi pri rižu, krompirju in celo kruhu.

Kako pravilno pripraviti testenine za nižji glikemični indeks

Če želite izkoristiti prednosti rezistentnega škroba, upoštevajte nekaj preprostih pravil:

  • Testenine kuhajte al dente (razkuhane imajo že same po sebi višji glikemični indeks).
  • Ohladite jih v hladilniku, po možnosti brez omake.
  • Uživajte jih hladne kot solato ali jih nežno pogrejte v ponvi na nizki temperaturi.
  • Mikrovalovno pečico uporabljajte zmerno, ne uniči povsem rezistentnega škroba, vendar zmanjša del njegovih koristi.

Shranjevanje: do dva dni v hladilniku, največ tri, v neprodušno zaprti posodi.

Idealna testeninska solata za stabilno energijo

Dobro sestavljena testeninska solata združuje vse ključne elemente za bolj stabilen krvni sladkor:

  • polnozrnate testenine (več vlaknin),
  • hrustljava zelenjava,
  • kakovostne maščobe (oljčno olje),
  • beljakovine (jajca, ribe, stročnice).

Rezultat? Nasiten obrok, bolj enakomerna raven energije in bistveno manj popoldanskih napadov lakote.

Sklep: testenine niso sovražnik, način priprave je ključen

Namesto da ostanke testenin zavržete ali jih na hitro pogrejete med sestanki, jim dajte novo priložnost. Hladna testeninska solata ni le praktična izbira, temveč tudi bolj prijazna do vašega krvnega sladkorja.

Ključ do stabilne energije torej ni v odpovedovanju testeninam, temveč v pametni pripravi.

Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Logo
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
