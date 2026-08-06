To je največja napaka pri pitju vode v vročini, ki lahko ogrozi zdravje

Poletna vročina močno obremeni telo, zato je pravilna hidracija ključnega pomena. Toda koliko vode je dovolj, kako prepoznati dehidracijo in zakaj je lahko tudi pretirano pitje nevarno?

V poletnih mesecih telo izgublja precej več tekočine kot običajno. Poleg dihanja in delovanja ledvic se močno poveča tudi znojenje, zato je izgubljeno tekočino nujno nadomeščati.

Vsak človek že v običajnih razmerah dnevno izgubi najmanj liter tekočine, v vročini pa so te izgube še precej večje. Če jih ne nadomestimo, začne v krvi naraščati koncentracija natrija, kar lahko povzroči resne zdravstvene zaplete in v skrajnih primerih tudi ogrozi življenje.

Starejši so med najbolj ogroženimi

Pravilna hidracija je pomembna za vse, vendar so starejši bistveno bolj izpostavljeni nevarnosti dehidracije. S staranjem se namreč oslabi občutek žeje, hkrati pa ledvice postopno izgubljajo sposobnost učinkovitega varčevanja z vodo.

Zato starejši hitreje postanejo dehidrirani, zlasti ob driski, bruhanju, slabšem apetitu ali drugih boleznih, zaradi katerih zaužijejo manj hrane in tekočine.

Koliko vode je dovolj?

Na vprašanje, koliko tekočine bi morali popiti vsak dan, ni enotnega odgovora. Potrebe so odvisne od posameznika, temperature, telesne dejavnosti in zdravstvenega stanja.

Človek mora nadomestiti približno toliko tekočine, kot je izgubi. Zato univerzalna priporočila o dveh ali treh litrih vode na dan niso primerna za vsakogar. Nekdo, ki ves dan dela na soncu ali v vročem okolju, potrebuje bistveno več tekočine kot oseba, ki dela v klimatiziranih prostorih.

Kako prepoznati dehidracijo?

Prvi opozorilni znak je običajno žeja. Če se dehidracija stopnjuje, se lahko pojavijo:

utrujenost,

suha usta,

mišični krči,

nizek krvni tlak,

pospešen srčni utrip,

zaspanost in motnje zavesti.

V najhujših primerih lahko dehidracija povzroči izgubo zavesti in komo.

Tudi preveč vode ni vedno dobro

Marsikdo misli, da več vode pomeni boljšo hidracijo, vendar to ne drži vedno. Pri zdravih ljudeh ledvice presežek tekočine običajno brez težav izločijo z urinom. Težave pa lahko nastanejo pri bolnikih z boleznimi ledvic, srčnim popuščanjem ali jetrno cirozo.

Če telo odvečne tekočine ne more izločiti, se začne ta kopičiti. Najpogostejši znak so otekli gležnji in noge, pri hujših primerih pa se lahko pojavijo resnejši zapleti. Takšnim bolnikom zdravniki priporočajo tudi redno spremljanje telesne mase, saj hitro povečanje teže pogosto pomeni zastajanje tekočine.

Kdaj je potrebna zdravniška pomoč?

Če človek zaradi bolezni, driske, bruhanja ali motene zavesti ne more zaužiti dovolj tekočine, je lahko potrebno nadomeščanje tekočine z infuzijo. O tem vedno odloči zdravnik.

Kaj jesti v vročini?

V poletnih mesecih je priporočljivo uživati več sadja in zelenjave, saj vsebujeta veliko vode in pomagata pri hidraciji. Kljub temu pa živila ne morejo v celoti nadomestiti pitja tekočine.

Najboljša zaščita pred dehidracijo

Starejšim in kroničnim bolnikom strokovnjaki priporočajo predvsem izogibanje največji vročini, redno pitje tekočine ter spremljanje morebitnih znakov dehidracije. Ob pojavu izrazite žeje, omotice, zmedenosti ali drugih opozorilnih znakov je treba čim prej povečati vnos tekočine, če to ni mogoče ali se stanje poslabša, pa poiskati zdravniško pomoč.

Pretirano pitje vode ni priporočljivo, še posebej pri ljudeh z boleznimi srca ali ledvic. Najboljša hidracija je vedno prilagojena posamezniku, njegovemu zdravstvenemu stanju in količini tekočine, ki jo telo dejansko izgubi.