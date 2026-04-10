KOLESARJI, POZOR

To je največja napaka rekreativnih kolesarjev

Hrana je gorivo, gradnik in pomemben del užitka v kolesarjenju.
Hitenje v kolesarski bife ni zdrava odločitev. FOTO: Getty Images
Hitenje v kolesarski bife ni zdrava odločitev. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 10. 4. 2026 | 11:00
5:03
A+A-

Kolesarji pogosto uporabljajo izraz »bife« kot sinonim za sproščen kotiček po vožnji, prostor, kjer ob pivu in pogovoru »regenerirajo« telo in duha. No, nekateri mlajši to zdaj imenujejo »kofirajd« in spijejo kavo s pivom že med vožnjo. A resnica je precej drugačna: pravi kolesarski bife nima skoraj nič skupnega s tem, kar si predstavlja večina rekreativcev.

Prehrana v kolesarstvu ni le dodatek, temveč ključni del zmogljivosti, regeneracije in dolgoročnega zdravja.

Kolesarjenje ni le šport, je način življenja

Kolesarjenje že dolgo presega okvirje rekreacije. Gre za življenjski slog, kjer imata prehrana in regeneracija enako težo kot trening. Medtem ko rekreativci pogosto zanemarjajo ta vidik, profesionalni kolesarji vedo, da brez pravega goriva ni rezultatov.

image_alt
Pivo po rekreaciji da ali ne?

Kako se prehranjujejo profesionalni kolesarji?

Pri profesionalcih regeneracija poteka praktično ves čas. Njihova prehrana je skrbno načrtovana in prilagojena obremenitvam, ki jih prinašajo treningi in dirke. Zelo hitro se naučijo prepoznati trenutke, ko telesu zmanjka energije. Vsak klanec, sprint ali kronometer razkrije, ali so zaloge glikogena zadostne. Zato prehrane ne prepuščajo naključju.

Hrana za profesionalnega kolesarja pomeni:

  • vir energije za napor,
  • podporo regeneraciji,
  • orodje za izboljšanje zmogljivosti.

Ni naključje, da mnogi priznavajo, da velike dirke niso kulinarično razvajanje. Prehrana je funkcionalna, pogosto monotona, a učinkovita.

Posladkani bencinovod: gorivo za vrhunske zmogljivosti

Profesionalni kolesarji vedo, da telo med naporom potrebuje hitro dostopno energijo, predvsem ogljikove hidrate. Riž, energijski geli in športni napitki so stalnica. Sodobne raziskave so pokazale, da lahko športnik med vzdržljivostnim naporom porabi tudi do 100 gramov glukoze na uro, kar je bistveno več, kot so menili v preteklosti. To je tudi eden od razlogov za izjemne hitrosti na največjih dirkah. Brez ustreznega vnosa energije telo preprosto ne zmore.

Če vas med vožnjo odreže ali vam zmanjka moči v klancu, si zastavite preprosto vprašanje: Koliko energije ste dejansko zaužili med vožnjo?

image_alt
Zakaj hujšanje ni vedno pot do hitrejšega kolesarjenja v klanec

Rekreativci: največja napaka je ignoriranje prehrane

Rekreativni kolesarji pogosto trenirajo po službi ali ob koncu tedna. Kolo jim pomeni sprostitev, terapijo in druženje. A prav tu se skriva največja napaka. Mnogi verjamejo, da lahko odpeljejo turo na zrak, na svežino, na kruh in marmelado ali pa računajo na obrok, ki so ga pojedli nekaj ur prej. Ko zmanjka energije, krivdo pripišejo utrujenosti, letom ali slabemu dnevu.

Posledice:

  • hitra utrujenost,
  • slabša regeneracija,
  • bolečine v mišicah in sklepih,
  • večje tveganje za poškodbe.

Namesto da bi prilagodili prehrano, pogosto iščejo rešitve v dodatkih ali čudežnih dietah.

Pivo po turi ni rešitev

Za mnoge rekreativce je kolesarski bife povezan predvsem s pivom po vožnji. Čeprav ima družabni vidik svoj čar, to nima resne povezave s fiziološkimi potrebami telesa. Tak pristop ne podpira regeneracije in ne nadomešča izgubljene energije.

Kako si pravilno sestaviti kolesarski bife?

Osnova vsake prehranske strategije so kakovostni, uravnoteženi obroki:

  • polnovredna živila,
  • dovolj beljakovin,
  • ustrezen vnos ogljikovih hidratov,
  • zdrave maščobe.

Na to osnovo nato nadgradimo prehrano glede na obremenitve, tako pri rekreativcih kot profesionalcih.

Ključno je:

  • prilagoditi energijski vnos,
  • zagotoviti dovolj goriva med vožnjo,
  • podpreti regeneracijo po treningu.

Razlika med povprečnim in naprednim kolesarjem pogosto ni le v treningu, ampak prav v prehrani.

image_alt
Kako profesionalni kolesarji uporabljajo prehranske dodatke in kaj lahko od tega koristi rekreativcu

Prehrana je umetnost in orodje za napredek

Pravilno načrtovana prehrana ni dieta, temveč individualno prilagojen sistem, ki podpira vaše cilje in življenjski slog. Zato strokovnjaki priporočajo, da se resni kolesarji posvetujejo z usposobljenim strokovnjakom za prehrano, ne z guruj ali prodajalci prehranskih dopolnil.

Kolesarski bife ni pivo po turi, temveč premišljena strategija vnosa energije. Hrana je gorivo, gradnik in pomemben del užitka v kolesarjenju. Če želite več moči, boljšo regeneracijo in več užitka na kolesu, začnite tam, kjer večina dela napake, pri prehrani.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
