To je neozdravljiva bolezen, ki se razvija več let, ne da bi sploh opazili

Bolezen zamaščenih jeter je tiha presnovna motnja, ki se lahko razvija več let, ne da bi posameznik opazil resne težave. Prav zato jo pogosto odkrijejo šele naključno ob rutinskih laboratorijskih preiskavah ali ultrazvoku trebuha.

Jetra lahko dolgo delujejo na videz povsem normalno, tudi ko se v njih kopiči maščoba. To pomeni, da bolezen napreduje neopazno, brez izrazitih opozorilnih znakov.

Kaj so zamaščena jetra?

Zamaščena jetra (nealkoholna maščobna bolezen jeter) nastanejo, ko se v jetrnih celicah začne kopičiti maščoba. Najpogosteje so povezana s sodobnim načinom življenja, premalo gibanja, prekomerna telesna teža, inzulinska rezistenca in povišan holesterol.

V Sloveniji, podobno kot drugod po Evropi, število primerov narašča, predvsem zaradi vse pogostejšega pojava presnovnega sindroma.

4 zgodnji simptomi zamaščenih jeter

V začetnih fazah so znaki zelo blagi in jih zlahka pripišemo stresu ali utrujenosti. Prav zato jih mnogi spregledajo.

1. Dolgotrajna utrujenost in pomanjkanje energije

Blaga, a vztrajna utrujenost je eden najpogostejših zgodnjih znakov. Ljudje se počutijo brez energije, upočasnjeni ali »izčrpani«, čeprav nimajo jasnega razloga za to. Takšna utrujenost je pogosto posledica presnovnega stresa in blagega kroničnega vnetja v telesu.

2. Nejasno nelagodje v zgornjem desnem delu trebuha

Če se pojavi bolečina, je ta običajno blaga kot topa bolečina ali občutek polnosti pod desnim rebrnim lokom. Ker občutek pride in mine ter ne ovira vsakodnevnih aktivnosti, ga večina ljudi prezre.

3. Napihnjenost in prebavne težave

Vztrajna napihnjenost ali občutek teže v trebuhu lahko nakazujeta spremembe v presnovi maščob. Telo lahko zaradi presnovnih motenj težje učinkovito predeluje hranila, kar se kaže kot prebavno nelagodje.

4. Težave s koncentracijo in »možganska megla«

Pogosta pozabljivost, slabša zbranost ali občutek mentalne zamegljenosti so lahko povezani z vnetnimi procesi v telesu. Ti simptomi se lahko pojavijo tudi, kadar so jetrni testi še povsem v mejah normale.

Zakaj bolezen pogosto ostane neodkrita?

Bolečina ni zanesljiv zgodnji kazalnik. Ker so simptomi nespecifični in blagi, se številni primeri odkrijejo po naključju, med preiskavami, opravljenimi iz drugih razlogov. Težava je, da se lahko poškodbe jeter razvijajo postopoma in neopazno, dokler ne pride do resnejših zapletov.

Kdo je najbolj ogrožen?

Večje tveganje za razvoj zamaščenih jeter imajo osebe, ki imajo prekomerno telesno težo ali debelost, se soočajo z inzulinsko rezistenco ali sladkorno boleznijo tipa 2, imajo povišan holesterol ali trigliceride, živijo pretežno sedeč življenjski slog.

Pri teh skupinah je smiselno redno spremljanje jetrnih encimov in presnovnih kazalnikov.

Kdaj je čas za pregled jeter?

Če se utrujenost, napihnjenost in težave s koncentracijo pojavljajo dlje časa, še posebej ob prisotnosti presnovnih dejavnikov tveganja, je priporočljivo opraviti pogovor z zdravnikom in po potrebi laboratorijske preiskave ali ultrazvok trebuha.

Zgodnje odkrivanje omogoča pravočasne spremembe življenjskega sloga, kot so:

uravnotežena prehrana,

postopno zmanjšanje telesne teže,

redna telesna aktivnost,

omejitev vnosa alkohola in predelanih živil.

Ključno sporočilo

Zamaščena jetra so pogosto tiha bolezen, vendar telo kljub temu pošilja subtilne signale. Vztrajna utrujenost, napihnjenost in težave s koncentracijo niso vedno zgolj posledica stresa. Pravočasna skrb za zdravje jeter lahko prepreči napredovanje bolezni in resne zaplete v prihodnosti.