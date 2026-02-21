  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GREMO K ZDRAVNIKU

To je neozdravljiva bolezen, ki se razvija več let, ne da bi sploh opazili

Zamaščena jetra: 4 zgodnji simptomi, ki se pojavijo še pred resnimi poškodbami.
Vztrajna utrujenost, napihnjenost in težave s koncentracijo niso vedno zgolj posledica stresa. FOTO: Getty Images
Vztrajna utrujenost, napihnjenost in težave s koncentracijo niso vedno zgolj posledica stresa. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 21. 2. 2026 | 13:00
4:09
A+A-

Bolezen zamaščenih jeter je tiha presnovna motnja, ki se lahko razvija več let, ne da bi posameznik opazil resne težave. Prav zato jo pogosto odkrijejo šele naključno ob rutinskih laboratorijskih preiskavah ali ultrazvoku trebuha.

Jetra lahko dolgo delujejo na videz povsem normalno, tudi ko se v njih kopiči maščoba. To pomeni, da bolezen napreduje neopazno, brez izrazitih opozorilnih znakov.

Kaj so zamaščena jetra?

Zamaščena jetra (nealkoholna maščobna bolezen jeter) nastanejo, ko se v jetrnih celicah začne kopičiti maščoba. Najpogosteje so povezana s sodobnim načinom življenja, premalo gibanja, prekomerna telesna teža, inzulinska rezistenca in povišan holesterol.

V Sloveniji, podobno kot drugod po Evropi, število primerov narašča, predvsem zaradi vse pogostejšega pojava presnovnega sindroma.

4 zgodnji simptomi zamaščenih jeter

V začetnih fazah so znaki zelo blagi in jih zlahka pripišemo stresu ali utrujenosti. Prav zato jih mnogi spregledajo.

1. Dolgotrajna utrujenost in pomanjkanje energije

Blaga, a vztrajna utrujenost je eden najpogostejših zgodnjih znakov. Ljudje se počutijo brez energije, upočasnjeni ali »izčrpani«, čeprav nimajo jasnega razloga za to. Takšna utrujenost je pogosto posledica presnovnega stresa in blagega kroničnega vnetja v telesu.

2. Nejasno nelagodje v zgornjem desnem delu trebuha

Če se pojavi bolečina, je ta običajno blaga kot topa bolečina ali občutek polnosti pod desnim rebrnim lokom. Ker občutek pride in mine ter ne ovira vsakodnevnih aktivnosti, ga večina ljudi prezre.

3. Napihnjenost in prebavne težave

Vztrajna napihnjenost ali občutek teže v trebuhu lahko nakazujeta spremembe v presnovi maščob. Telo lahko zaradi presnovnih motenj težje učinkovito predeluje hranila, kar se kaže kot prebavno nelagodje.

4. Težave s koncentracijo in »možganska megla«

Pogosta pozabljivost, slabša zbranost ali občutek mentalne zamegljenosti so lahko povezani z vnetnimi procesi v telesu. Ti simptomi se lahko pojavijo tudi, kadar so jetrni testi še povsem v mejah normale.

Zakaj bolezen pogosto ostane neodkrita?

Bolečina ni zanesljiv zgodnji kazalnik. Ker so simptomi nespecifični in blagi, se številni primeri odkrijejo po naključju, med preiskavami, opravljenimi iz drugih razlogov. Težava je, da se lahko poškodbe jeter razvijajo postopoma in neopazno, dokler ne pride do resnejših zapletov.

Kdo je najbolj ogrožen?

Večje tveganje za razvoj zamaščenih jeter imajo osebe, ki imajo prekomerno telesno težo ali debelost, se soočajo z inzulinsko rezistenco ali sladkorno boleznijo tipa 2, imajo povišan holesterol ali trigliceride, živijo pretežno sedeč življenjski slog.

Pri teh skupinah je smiselno redno spremljanje jetrnih encimov in presnovnih kazalnikov.

Kdaj je čas za pregled jeter?

Če se utrujenost, napihnjenost in težave s koncentracijo pojavljajo dlje časa, še posebej ob prisotnosti presnovnih dejavnikov tveganja, je priporočljivo opraviti pogovor z zdravnikom in po potrebi laboratorijske preiskave ali ultrazvok trebuha.

Zgodnje odkrivanje omogoča pravočasne spremembe življenjskega sloga, kot so:

  • uravnotežena prehrana,
  • postopno zmanjšanje telesne teže,
  • redna telesna aktivnost,
  • omejitev vnosa alkohola in predelanih živil.

Ključno sporočilo

Zamaščena jetra so pogosto tiha bolezen, vendar telo kljub temu pošilja subtilne signale. Vztrajna utrujenost, napihnjenost in težave s koncentracijo niso vedno zgolj posledica stresa. Pravočasna skrb za zdravje jeter lahko prepreči napredovanje bolezni in resne zaplete v prihodnosti.

Več iz teme

zdravjejetraalkohol in športzdrava prehranadebelost
ZADNJE NOVICE
14:11
Bulvar  |  Tuji trači
DILEMA

Ne kaže dobro: kaj čaka hčerki nekdanjega princa Andrewa

Če bi se pojavili novi, konkretni dokazi o vpletenosti nekdanjega princa, se princesama Beatrice in Eugenie ne piše nič dobrega.
21. 2. 2026 | 14:11
13:39
Novice  |  Slovenija
HEKERSKI NAPAD

Ste slišali, kaj so naredili Gibanju Svoboda in Golobu? Poslanec Žavbi omenja »določeno klet, ki deluje tudi na izraelski pogon«

Stranka je dogodek že prijavila Nacionalnemu odzivnemu centru za kibernetsko varnost SI-CERT, policiji in podjetju Meta, ki upravlja družbeno omrežje Instagram.
21. 2. 2026 | 13:39
13:38
Novice  |  Slovenija
DIAMANTNA POROKA

Olga in Janez na poroko z avtobusom, grmenje je preglasilo muzikante (FOTO)

S svojim dolgoletnim zakonom sta lahko zgled mladim, ki si danes ustvarjajo družino.
Oste Bakal21. 2. 2026 | 13:38
13:33
Šport  |  Tekme
ZOI 2026

Jakov Fak ponovno najboljši med Slovenci

Slovenske biatlonske nastope na olimpijskih igrah v Anterselvi končal s 16. mestom na tekmi s skupinskim startom na 15 km.
21. 2. 2026 | 13:33
13:00
Bulvar  |  Suzy
EZOTERIKA

Kako nas najde kamen moči (Suzy)

Če želi kamen z nami, bomo to vedeli. In če ne želi, ga pustimo tam, kjer je, pravi šaman.
21. 2. 2026 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
GREMO K ZDRAVNIKU

To je neozdravljiva bolezen, ki se razvija več let, ne da bi sploh opazili

Zamaščena jetra: 4 zgodnji simptomi, ki se pojavijo še pred resnimi poškodbami.
Miroslav Cvjetičanin21. 2. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki