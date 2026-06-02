UPOŠTEVAJMO NASVETE

To je osem navad, ki vam lahko podaljšajo življenje

Želja po dolgem, zdravem in aktivnem življenju je stara toliko kot človeštvo.
Hoja, delo na vrtu, gospodinjska opravila in uporaba stopnic pogosto prispevajo več k zdravju kot ena intenzivna vadba, ki ji sledi celodnevno sedenje. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 2. 6. 2026 | 11:00
5:35
A+A-

Dolgo in zdravo življenje ni nujno povezano z dragimi prehranskimi dodatki ali zapletenimi metodami. Strokovnjaki poudarjajo, da največ naredimo z vsakodnevnimi navadami, ki jih lahko uvede skoraj vsak.

Želja po dolgem, zdravem in aktivnem življenju je stara toliko kot človeštvo. Danes je tema dolgoživosti ena najbolj priljubljenih na področju zdravja, vendar strokovnjaki opozarjajo, da skrivnost ni v čudežnih rešitvah, temveč v doslednem upoštevanju preprostih življenjskih navad.

To potrjujejo tudi območja po svetu, kjer ljudje pogosto dočakajo visoko starost. Njihov življenjski slog temelji na vsakodnevnem gibanju, kakovostni prehrani, močnih socialnih vezeh in učinkovitem obvladovanju stresa.

Ključno sporočilo raziskav je jasno: pri zdravem staranju je pomembnejša doslednost kot občasni ekstremni napori.

1. Jejte več rastlinske hrane

Sadje, zelenjava, stročnice, polnozrnata žita, oreščki in semena sodijo med živila, ki jih večina ljudi še vedno zaužije premalo. Rastlinska živila vsebujejo veliko vlaknin, antioksidantov in drugih koristnih snovi, ki zmanjšujejo vnetja v telesu, podpirajo zdravje srca in ožilja ter ugodno vplivajo na prebavo.

Posebej koristne so stročnice, kot so fižol, leča in čičerika. Redno uživanje teh živil je povezano z manjšim tveganjem za kronične bolezni in daljšo življenjsko dobo.

2. Gibajte se vsak dan

Redna telesna dejavnost ostaja eden najpomembnejših dejavnikov za dolgo in zdravo življenje. Strokovnjaki priporočajo vsaj 150 minut zmerne aerobne aktivnosti tedensko, kot so hitra hoja, kolesarjenje ali plavanje. Pomembno pa je tudi gibanje med vsakodnevnimi opravili.

Hoja, delo na vrtu, gospodinjska opravila in uporaba stopnic pogosto prispevajo več k zdravju kot ena intenzivna vadba, ki ji sledi celodnevno sedenje.

3. Ohranjajte mišično moč

Po približno 35. letu starosti začne telo postopoma izgubljati mišično maso. Ta proces je naraven, vendar ga lahko pomembno upočasnimo.

Mišice niso pomembne le za gibanje, temveč tudi za uravnavanje krvnega sladkorja in presnove. Redna vadba za moč zmanjšuje tveganje za sladkorno bolezen tipa 2, padce in telesno oslabelost v starosti.

Za večino ljudi zadostujeta že dva treninga za moč na teden.

4. Omejite alkohol

Vse več raziskav kaže, da za alkohol ni mogoče določiti popolnoma varne količine. Redno pitje alkoholnih pijač povečuje tveganje za številne bolezni, med drugim za bolezni jeter, srca in ožilja ter nekatere vrste raka. Poleg tega lahko alkohol poslabša kakovost spanja in pospeši staranje možganov.

Če se alkoholu ne želite popolnoma odpovedati, ga strokovnjaki priporočajo uživati čim redkeje in v zmernih količinah.

5. Obvladujte stres

Dolgotrajen stres vpliva na skoraj vse organe v telesu. Povezan je z večjim tveganjem za bolezni srca in ožilja, oslabljenim imunskim sistemom ter hitrejšim staranjem organizma.

Stresa ni mogoče popolnoma odpraviti, lahko pa ga uspešno obvladujemo. Pri tem pomagajo telesna dejavnost, sprostitvene tehnike, preživljanje časa v naravi, ustvarjalni hobiji in kakovosten počitek.

6. Negujte prijateljske in družinske odnose

Ljudje smo družabna bitja. Raziskave kažejo, da imajo posamezniki z močnimi socialnimi vezmi več možnosti za dolgo in kakovostno življenje.

Osamljenost in družbena izolacija sta povezani z večjim tveganjem za prezgodnjo smrt, depresijo in slabše telesno zdravje. Redni stiki s prijatelji, družino in lokalno skupnostjo pozitivno vplivajo tako na duševno kot telesno zdravje.

7. Izogibajte se ultra predelani hrani

Industrijsko predelana živila pogosto vsebujejo velike količine sladkorja, soli, nezdravih maščob in različnih dodatkov.

Takšna prehrana je povezana z večjim tveganjem za debelost, sladkorno bolezen tipa 2, bolezni srca in ožilja ter prezgodnjo smrt.

Strokovnjaki priporočajo, da na jedilniku prevladujejo čim manj predelana živila, pripravljena iz osnovnih sestavin. Prednost naj imajo sezonska živila, lokalno pridelana hrana in doma pripravljeni obroki.

8. Poskrbite za kakovosten spanec

Spanec je eden od temeljev dobrega zdravja. Odrasli naj bi spali najmanj sedem ur na noč. Med spanjem telo obnavlja tkiva, uravnava hormone in odstranjuje presnovne odpadke iz možganov. Pomanjkanje spanja je povezano z večjim tveganjem za bolezni srca, sladkorno bolezen, depresijo in kognitivni upad. Reden spalni ritem je zato eden najpomembnejših korakov za ohranjanje zdravja.

Ključ do dolgoživosti ni skrivnost

Čeprav se pogosto zdi, da dolgo življenje zahteva posebne metode in drage rešitve, raziskave kažejo drugače. Največji vpliv imajo vsakodnevne navade: uravnotežena prehrana, redno gibanje, dovolj spanja, obvladovanje stresa ter kakovostni odnosi z ljudmi.

Prav doslednost pri teh preprostih odločitvah lahko čez leta pomembno vpliva na zdravje, kakovost življenja in dolgoživost.

