Majhna semena, ki jih najdemo v skoraj vsaki slovenski trgovini, vsebujejo vlaknine, magnezij in maščobne kisline omega-3. Raziskave kažejo, da lahko pomagajo znižati holesterol in krvni tlak.

Prehrana za zdravo srce in ožilje ni nujno zapletena ali draga. Za zmanjševanje tveganja za srčno-žilne bolezni ni treba kupovati dragih prehranskih dopolnil, eksotičnih superživil ali posebej pripravljenih obrokov. Včasih se najbolj koristna živila skrivajo na trgovskih policah, mimo katerih vsakodnevno hodimo.

Eno takšnih živil so lanena semena, ki jih prehranski strokovnjaki zaradi njihove izjemne hranilne sestave uvrščajo med najbolj koristna semena za zdravje srca in ožilja. Lanena semena so cenovno dostopna, preprosta za uporabo in na voljo v skoraj vseh bolje založenih slovenskih trgovinah. Vsebujejo številna hranila, ki lahko pomagajo pri obvladovanju povišanega holesterola, krvnega tlaka in drugih dejavnikov tveganja za nastanek srčno-žilnih bolezni.

Lanena semena pomagajo zniževati škodljivi holesterol

Lanena semena so bogata s topnimi prehranskimi vlakninami in magnezijem, hranili, ki pomembno prispevata k zdravju srca in ožilja. Topne vlaknine v prebavilih tvorijo gelu podobno snov, ki pomaga zmanjševati absorpcijo holesterola in spodbuja izločanje žolčnih kislin. Organizem za tvorbo novih žolčnih kislin porablja holesterol, kar lahko prispeva k znižanju njegove koncentracije v krvi. Pregled znanstvenih raziskav iz leta 2020 je pokazal, da lahko uživanje lanenih semen pomembno zniža raven skupnega holesterola in holesterola LDL, ki ga pogosto imenujemo slabi oziroma škodljivi holesterol.

Povišane vrednosti holesterola LDL so eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za aterosklerozo, pri kateri se v stenah arterij kopičijo maščobne obloge. Te lahko sčasoma povzročijo zoženje krvnih žil in povečajo tveganje za srčni infarkt ter možgansko kap.

Naravni vir maščobnih kislin omega-3

Posebna vrednost lanenih semen je tudi njihova visoka vsebnost alfa-linolenske kisline (ALA), esencialne maščobne kisline omega-3 rastlinskega izvora. Človeško telo te maščobne kisline ne more proizvajati samo, zato jo mora dobiti s prehrano. Raziskave večji vnos alfa-linolenske kisline povezujejo z manjšim tveganjem za razvoj srčno-žilnih bolezni, vključno s koronarno srčno boleznijo. Nekatere znanstvene raziskave kažejo, da lahko maščobne kisline omega-3 iz lanenih semen pomagajo blažiti vnetne procese v organizmu in ugodno vplivajo na procese, povezane z nastajanjem aterosklerotičnih oblog v arterijah. Pregled 34 raziskav, objavljen leta 2021, je večji vnos alfa-linolenske kisline povezal tudi z manjšim tveganjem za smrt zaradi bolezni srca.

Lanena semena so zato še posebno zanimiva za ljudi, ki redko uživajo ribe, čeprav rastlinske maščobne kisline omega-3 niso popolno nadomestilo za tiste, ki jih najdemo v mastnih morskih ribah.

Ena žlica vsebuje presenetljivo veliko hranil

Lanena semena so kljub svoji majhnosti izjemno hranilno bogato živilo. Ena jedilna žlica mletih lanenih semen, ki tehta približno sedem gramov, vsebuje okoli 37 kilokalorij, gram beljakovin, dva grama prehranskih vlaknin in približno sedem odstotkov priporočenega dnevnega vnosa magnezija. Poleg tega vsebujejo železo, fosfor, cink, vitamin B6 in lignane, naravne rastlinske spojine z antioksidativnimi lastnostmi.

Magnezij je pomemben za normalno delovanje mišic in živčevja, uravnavanje krvnega tlaka ter številne presnovne procese v organizmu. Prehranske vlaknine pa poleg ugodnega vpliva na holesterol prispevajo k boljši prebavi, daljšemu občutku sitosti in zdravju črevesja.

Pomagajo lahko tudi pri zniževanju krvnega tlaka in krvnega sladkorja

Koristi lanenih semen se ne končajo pri holesterolu. Nekatere raziskave kažejo, da lahko njihovo redno uživanje prispeva tudi k zmernemu znižanju sistoličnega in diastoličnega krvnega tlaka. To je še posebno pomembno po 50. letu, ko se povečuje tveganje za razvoj visokega krvnega tlaka in drugih srčno-žilnih bolezni. Zaradi visoke vsebnosti prehranskih vlaknin lahko lanena semena upočasnijo prebavo in absorpcijo ogljikovih hidratov ter tako pomagajo pri uravnavanju krvnega sladkorja. Nekatere raziskave nakazujejo tudi ugoden vpliv na občutljivost organizma za inzulin.

Lanena semena so lahko zato koristen del uravnotežene prehrane ljudi s povišanim holesterolom, visokim krvnim tlakom ali motnjami v presnovi krvnega sladkorja. Seveda pa niso nadomestilo za predpisana zdravila ali zdravniško obravnavo.

Cela ali mleta lanena semena?

Če želimo čim bolje izkoristiti hranilno vrednost lanenih semen, je praviloma bolje uživati mleta kot cela. Cela lanena semena lahko namreč skozi prebavila potujejo skoraj neprebavljena, zato organizem ne izkoristi vseh koristnih maščobnih kislin in drugih hranil, ki se skrivajo v njihovi notranjosti. Najbolje jih je zmleti tik pred uporabo, saj so njihove nenasičene maščobne kisline občutljive na oksidacijo. Že zmleta lanena semena je priporočljivo hraniti v dobro zaprti posodi v hladilniku. Laneno olje je prav tako bogat vir rastlinskih maščobnih kislin omega-3, vendar ne vsebuje prehranskih vlaknin, zato nima povsem enakih prehranskih koristi kot mleta lanena semena.

Koliko lanenih semen je priporočljivo zaužiti na dan?

Za večino zdravih odraslih je ena jedilna žlica mletih lanenih semen na dan razumna začetna količina. Dodamo jih lahko jogurtu, kefirju, ovseni kaši, skuti, solatam, juham ali doma pripravljenim namazom. Ker vsebujejo veliko prehranskih vlaknin, je pomembno, da ob njihovem uživanju popijemo dovolj tekočine. Prevelika količina lahko predvsem pri ljudeh, ki niso vajeni prehrane z veliko vlakninami, povzroči napenjanje, vetrove in druge prebavne težave.

Ljudje, ki redno jemljejo zdravila za zniževanje krvnega tlaka, uravnavanje krvnega sladkorja ali preprečevanje nastajanja krvnih strdkov, naj se pred večjim povečanjem vnosa lanenih semen posvetujejo z zdravnikom ali farmacevtom. Vlaknine lahko vplivajo tudi na absorpcijo nekaterih zdravil.

Za zdravo srce ni treba zapravljati veliko denarja

Lanena semena so dober primer živila, ki dokazuje, da zdrava prehrana ni nujno draga. So preprosto, cenovno dostopno in hranilno bogato živilo, ki ga lahko brez večjega truda vključimo v vsakodnevno prehrano. Največ koristi prinašajo kot del uravnotežene prehrane, bogate z zelenjavo, sadjem, stročnicami, polnozrnatimi žiti, ribami, oreščki in kakovostnimi rastlinskimi olji.

V kombinaciji z rednim gibanjem, vzdrževanjem zdrave telesne mase, opustitvijo kajenja in rednim spremljanjem krvnega tlaka ter holesterola so lahko majhen, vendar koristen korak k boljšemu zdravju srca in ožilja.

Včasih za bolj zdravo prehrano res ni treba spreminjati celotnega jedilnika. Za začetek je lahko dovolj že žlica mletih lanenih semen v jutranjem obroku.