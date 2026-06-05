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To je preprosta 10-minutna jutranja navada, ki zelo spremeni vaš dan

Majhne spremembe z velikim učinkom: strokovnjaki poudarjajo pomen prvih minut po prebujanju.
Majhni koraki, ki jih izvajamo vsak dan, pogosto prinesejo največje spremembe na dolgi rok. FOTO: Getty Images
Majhni koraki, ki jih izvajamo vsak dan, pogosto prinesejo največje spremembe na dolgi rok. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 5. 6. 2026 | 05:00
4:16
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Način, kako začnemo jutro, lahko pomembno vpliva na naše počutje, produktivnost in raven stresa čez ves dan. Strokovnjaki za dobro počutje opozarjajo, da za boljše duševno in telesno zdravje ni vedno potrebna velika življenjska sprememba.

Dovolj je že deset minut premišljene jutranje rutine.

Začnite dan v tišini

Prvih nekaj minut po prebujanju namenite miru in tišini. Takšen začetek dneva možganom omogoča postopni prehod iz stanja spanja v polno delovanje, brez takojšnjega vpliva digitalnih motenj. Kratko obdobje umirjenosti lahko pomaga zmanjšati raven stresnih hormonov in izboljša zbranost pri zahtevnejših nalogah pozneje čez dan.

Določite glavni cilj dneva

Namesto dolgega seznama opravil si izberite en najpomembnejši cilj. Jasna usmeritev pomaga ohraniti energijo za naloge, ki imajo največji pomen, in zmanjšuje občutek preobremenjenosti zaradi številnih manjših obveznosti. Tak pristop poenostavi sprejemanje odločitev in poveča občutek nadzora nad dnevom.

Nekaj minut namenite dihanju

Globoko in umirjeno dihanje je ena najpreprostejših tehnik za boljše počutje. Že nekaj minut ritmičnega dihanja izboljša oskrbo telesa s kisikom, pomaga uravnavati srčni utrip ter zmanjšuje napetost. S tem telesu in umu sporočimo, da smo pripravljeni na izzive dneva.

Po prebujanju popijte kozarec vode

Med spanjem telo izgublja tekočino, zato je hidracija takoj po prebujanju izjemno pomembna. Kozarec vode pomaga spodbuditi presnovo in prispeva k boljšemu delovanju možganov. Tudi blaga dehidracija lahko povzroči utrujenost, slabšo koncentracijo in občutek miselne meglenosti.

Razgibajte telo

Kratko raztezanje ali nekajminutni sprehod aktivira mišice in izboljša prekrvavitev. Telesna dejavnost spodbuja sproščanje hormonov dobrega počutja, ki pozitivno vplivajo na razpoloženje in pomagajo pri soočanju z vsakodnevnimi obveznostmi.

Preglejte načrt dneva

Kratek pregled dnevnega urnika omogoča boljšo organizacijo časa. Če vnaprej predvidimo morebitne izzive in obremenitve, lažje razporedimo energijo ter zmanjšamo stres. Tako postanemo bolj učinkoviti in manj podvrženi nepričakovanim motnjam.

Usmerite misli v pozitivno smer

Jutro je idealen čas za oblikovanje pozitivne miselnosti. Namesto da dan začnete z negativnimi informacijami ali neskončnim pregledovanjem družbenih omrežij, pozornost namenite ciljem, idejam in dejavnostim, ki vas motivirajo. Takšna naravnanost povečuje odpornost na stres in izboljšuje sposobnost prilagajanja spremembam.

Pospravite svojo okolico

Le nekaj minut urejanja delovnega ali bivalnega prostora lahko naredi veliko razliko. Urejeno okolje zmanjšuje občutek kaosa in omogoča boljšo osredotočenost. Ko je prostor organiziran, se lažje lotimo pomembnih nalog brez nepotrebnih motenj.

Ne segajte takoj po telefonu

Mnogi dan začnejo d preverjanjem sporočil, elektronske pošte ali novic. Strokovnjaki opozarjajo, da takšna navada lahko hitro sproži občutek naglice in stresa. Če uporabo zaslonov odložimo za nekaj minut, ohranimo jutranjo zbranost za dejavnosti, ki so zares pomembne.

Ocenite svoje dosežke

Preden se podate v nov dan, se spomnite vsaj ene stvari, ki vam je uspela prejšnji dan. Prepoznavanje tudi najmanjših uspehov krepi samozavest in ustvarja občutek napredka. Prav ta občutek pa je pogosto ključ do dolgoročne motivacije in zadovoljstva.

Deset minut, ki lahko naredijo razliko

Čeprav se deset minut morda zdi nepomemben del dneva, lahko redna jutranja rutina pomembno vpliva na počutje, storilnost in obvladovanje stresa. Majhni koraki, ki jih izvajamo vsak dan, pogosto prinesejo največje spremembe na dolgi rok.

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