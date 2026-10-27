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To je razlog, da bi morali vaditi tudi v starosti

Kakovost življenja ni odvisna le od starosti. Gibanje pomaga ohraniti zdravje in samostojnost.
Telesna aktivnost lahko krvni tlak zniža že po posamezni vadbeni enoti. FOTO: Shutterstock
Telesna aktivnost lahko krvni tlak zniža že po posamezni vadbeni enoti. FOTO: Shutterstock
Miroslav Cvjetičanin
 27. 10. 2026 | 15:00
8:48
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Redna telesna aktivnost ni pomembna le za preprečevanje kroničnih bolezni, temveč tudi za njihovo obvladovanje in ohranjanje samostojnosti v starosti. Kinezioterapija s strokovno načrtovano vadbo pomaga izboljševati delovanje telesa, zmanjševati tveganje za bolezni in podaljševati obdobje aktivnega življenja.

Pričakovana življenjska doba se podaljšuje, vendar število let samo po sebi še ne pove, kako kakovostno jih človek preživi. Pomembno je tudi, koliko časa lahko ostane telesno dejaven, samostojen, in sposoben opravljati vsakodnevne naloge. Pri tem ima redna telesna aktivnost eno najpomembnejših vlog.

Vadba je že dolgo uveljavljen preventivni dejavnik pri številnih kroničnih nenalezljivih boleznih. Vse več raziskav pa potrjuje, da lahko ustrezno načrtovana telesna dejavnost pomaga tudi pri obvladovanju že izraženih zdravstvenih težav. Med pomembnejšimi področji njene uporabe so bolezni srca in ožilja, presnovne motnje ter upad telesnih in gibalnih sposobnosti v starosti.

Visok krvni tlak je opozorilo, ki ga ne smemo prezreti

Srčno-žilne bolezni ostajajo velik zdravstveni izziv, visok krvni tlak oziroma arterijska hipertenzija pa je eden ključnih dejavnikov tveganja zanje. Če hipertenzije ne obravnavamo ustrezno, lahko sčasoma povzroči poškodbe organov in poveča tveganje za resne zaplete, med katerimi so srčni infarkt, možganska kap, srčno popuščanje in kronična ledvična bolezen.

Pri obvladovanju visokega krvnega tlaka sta pomembna sprememba življenjskega sloga in po potrebi tudi zdravljenje z zdravili. Med temeljnimi nefarmakološkimi ukrepi sta redna telesna aktivnost in zmanjšanje čezmerne telesne mase. Zdravljenje z zdravili je lahko potrebno že od začetka, odvisno od višine krvnega tlaka, skupnega srčno-žilnega tveganja in drugih zdravstvenih dejavnikov. Vadba zato ni nadomestilo za predpisano zdravljenje, temveč pomemben del celostne obravnave.

Telesna aktivnost lahko krvni tlak zniža že po posamezni vadbeni enoti. Ta učinek, znan kot povadbena hipotenzija, lahko traja več ur, v nekaterih primerih tudi do 24 ur. Redno gibanje je zato koristna strategija za dolgoročno obvladovanje krvnega tlaka.

Na odziv vplivajo vrsta vadbe, njena intenzivnost, trajanje in posameznikovo zdravstveno stanje. Raziskave kažejo, da je lahko učinkovita tudi intervalna vadba, vendar mora biti njena intenzivnost prilagojena posameznikovim sposobnostim in zdravstvenim omejitvam.

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Po vadbi se krvni tlak lahko zniža zaradi sprememb v delovanju krvnih žil, uravnavanju krvnega obtoka in aktivnosti avtonomnega živčnega sistema. Pomembno je tudi, da redna telesna aktivnost ne vpliva le na krvni tlak v mirovanju, temveč lahko zmanjša njegov pretirani odziv na telesni napor in psihični stres.

Koristna je lahko tudi vadba za moč. Zlasti obhodna vadba z zmernimi bremeni in večjim številom ponovitev lahko prispeva k znižanju krvnega tlaka. Pri tem je pomembna pravilna tehnika, nadzorovano dihanje in ustrezna izbira obremenitve. Ljudje z neurejenim krvnim tlakom ali drugimi srčno-žilnimi težavami naj se o primerni vadbi posvetujejo z zdravstvenim strokovnjakom.

Gibanje za zdravo in aktivno staranje

Daljša življenjska doba ne pomeni nujno tudi daljšega obdobja dobrega zdravja. Cilj zdravega staranja je zato ohraniti čim več telesnih in duševnih sposobnosti, ki omogočajo samostojno življenje.

Pri tem ima pomembno vlogo kinezioterapija, ki s strokovno načrtovano in posamezniku prilagojeno telesno vadbo pomaga ohranjati oziroma izboljševati gibalne sposobnosti. Njeni cilji so večja telesna zmogljivost, boljše ravnotežje, ohranjanje mišične moči in gibljivosti ter čim daljša funkcionalna neodvisnost.

Priporočila za telesno dejavnost starejših odraslih poudarjajo kombinacijo aerobne vadbe, vadbe za moč ter vaj za gibljivost in ravnotežje. Svetovna zdravstvena organizacija odraslim in starejšim priporoča od 150 do 300 minut zmerno intenzivne aerobne aktivnosti na teden oziroma od 75 do 150 minut intenzivne aktivnosti, če zdravstveno stanje to dopušča. Poleg tega naj bi vsaj dvakrat na teden izvajali vaje za krepitev večjih mišičnih skupin. Starejšim, pri katerih obstaja večje tveganje za padce, priporočajo tudi večkomponentno vadbo, ki vključuje ravnotežje in funkcionalno moč.

Priporočila so izhodišče, ne pa enaka obveznost za vse. Telesno dejavnost je treba prilagoditi trenutni telesni pripravljenosti, morebitnim kroničnim boleznim in gibalnim omejitvam. Za ljudi, ki so bili dlje časa neaktivni, je smiselno začeti postopoma in obremenitev povečevati glede na odziv telesa.

Redna vadba izboljšuje učinkovitost srčno-žilnega in dihalnega sistema ter pomaga uravnavati presnovo glukoze in občutljivost na inzulin. Prispeva lahko k ugodnejšemu profilu krvnih maščob, ohranjanju mišične in kostne mase ter povečanju mišične moči. Z vajami za ravnotežje in koordinacijo lahko izboljšamo tudi stabilnost pri hoji in zmanjšamo tveganje za padce.

Telesna dejavnost ima pomembno vlogo tudi pri duševnem zdravju. Povezana je z manjšim tveganjem za depresijo, pri starejših pa lahko pomaga ohranjati kognitivne sposobnosti. Dokazi kažejo, da lahko redno gibanje prispeva k počasnejšemu upadanju nekaterih miselnih funkcij, čeprav ne more v vseh primerih preprečiti demence ali drugih nevroloških bolezni.

Kaj je kinezioterapija in kako deluje?

Kinezioterapija uporablja znanstvena spoznanja o gibanju in odzivih telesa na telesno obremenitev za ohranjanje ali izboljšanje zdravja, telesne zmogljivosti in funkcionalnih sposobnosti. Izhaja tudi iz ugotovitev športne znanosti, ki že desetletja proučuje, kako se organizem odziva na napor in kako se zaradi ponavljajočih se obremenitev prilagaja.

Pri telesni aktivnosti lahko razlikujemo med akutnim odzivom in dolgoročnimi prilagoditvami. Akutni odziv se pojavi med vadbo ali neposredno po njej. Srčni utrip in dihanje se pospešita, mišice potrebujejo več energije, krvni obtok pa se prilagodi povečanim potrebam telesa. Če vadbo ponavljamo dovolj redno in z ustrezno obremenitvijo, se začnejo razvijati dolgotrajnejše prilagoditve. Srce in dihalni sistem lahko delujeta učinkoviteje, mišice postanejo močnejše, izboljša se presnova, telo pa se lažje spopada z vsakodnevnimi fizičnimi napori.

Podobna načela, ki jih športniki uporabljajo za izboljševanje rezultatov, je mogoče prilagoditi tudi ljudem, ki ne trenirajo tekmovalno. Razlika je predvsem v ciljih, intenzivnosti in načinu načrtovanja vadbe. Pri vrhunskem športniku je cilj pogosto doseganje največje zmogljivosti, pri starejšem človeku ali osebi s kronično boleznijo pa so lahko v ospredju varno gibanje, manj bolečin, boljše ravnotežje in večja samostojnost.

Pomembno je, da se obremenitev prilagaja posamezniku. Premajhna obremenitev morda ne bo sprožila zadostnih prilagoditev, pretirana pa lahko povzroči preutrujenost ali poveča tveganje za poškodbe. Strokovno načrtovanje zato vključuje izbiro vrste vadbe, njeno intenzivnost, trajanje, pogostost in čas za okrevanje.

Gibanje vpliva na delovanje celotnega organizma

Telesna aktivnost sproža številne odzive, ki presegajo delovanje mišic in sklepov. Vpliva na živčni, srčno-žilni in dihalni sistem, presnovo ter delovanje številnih drugih telesnih sistemov. Pri prilagajanju sodelujejo tudi hormoni in druge signalne snovi, ki pomagajo usklajevati odziv organizma na obremenitev.

Prav te prilagoditve pojasnjujejo, zakaj lahko redna vadba izboljša telesno zmogljivost in pomaga pri obvladovanju nekaterih dejavnikov tveganja za kronične bolezni. Vendar učinki niso enaki pri vseh ljudeh. Odvisni so od starosti, zdravstvenega stanja, začetne telesne pripravljenosti, vrste vadbe in rednosti izvajanja. Kinezioterapija zato ne temelji na eni univerzalni metodi, temveč na premišljenem povezovanju različnih oblik gibanja. Aerobna vadba, vaje za moč, gibljivost, koordinacijo in ravnotežje imajo vsaka svojo vlogo, njihova ustrezna kombinacija pa lahko prinese največ koristi.

Bistvo kinezioterapije je v tem, da gibanje postane premišljeno orodje za ohranjanje zdravja. Z redno, varno in posamezniku prilagojeno vadbo lahko dlje ohranjamo telesno zmogljivost, zmanjšujemo tveganje za številne bolezni ter povečujemo možnosti za samostojno in kakovostno življenje tudi v poznejših letih.

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