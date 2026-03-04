To je resnica o debelosti, trebušni maščobi in nevarnostih hitrih diet

Galerija
Z maščobo se ne da opraviti na hitro. Še več, nepremišljeni in agresivni shujševalni posegi so lahko tudi zdravstveno škodljivi. Oglasi za hitre diete in »čudežne« metode pogosto celo opozarjajo, da niso primerni za ljudi z visokim krvnim tlakom, motnjami srčnega ritma ali drugimi boleznimi srca in ožilja. Takšna opozorila niso naključna.
Debelost ni le estetska težava, temveč resna presnovna motnja, ki zahteva strokoven in dolgoročen pristop.
Pretirano kopičenje maščobe v telesu je glavna značilnost čezmerne prehranjenosti, ki lahko napreduje v debelost. Maščoba ni zgolj dodatna masa, predstavlja pomembno tveganje za zdravje.
Posebej problematična je maščoba, ki se kopiči na trupu oziroma v predelu trebuha. Gre za tako imenovani centralni tip debelosti, ki je tesno povezan z večjim tveganjem za zaplete. Trebušna maščoba deluje kot samostojen presnovno aktiven organ, ki vpliva na delovanje celotnega organizma.
Ena od posledic je metabolni sindrom, skupek dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni in sladkorno bolezen tipa 2. Med diagnostičnimi merili je prav povečan obseg trebuha.
Seveda je treba upoštevati telesno konstitucijo in višino, vendar izrazito povečan obseg trebuha pomeni resno zdravstveno opozorilo.
Podobno velja za indeks telesne mase (ITM). Ta je orientacijsko merilo, vendar ne pove, kakšna je sestava telesne mase. Če ITM sestavlja predvsem mišična masa, je pristop drugačen kot pri posameznikih, kjer prevladujeta maščoba in zadrževanje tekočine. Pri kroničnih bolnikih z napredovanimi boleznimi je takšna telesna sestava pogosta, zato strategija »manj jej« pogosto ni le neučinkovita, temveč lahko zdravje še dodatno poslabša.
Maščobno tkivo izloča številne molekule, od hormonov do snovi, ki spodbujajo vnetne procese v telesu. Več kot je maščobnega tkiva, izrazitejše so presnovne motnje.
Prav povezava med možgani in mikrobioto kaže, kako pomemben je psihološki in vedenjski vidik prehranjevanja.
Zgodnejši začetek ustreznega zdravljenja pomeni več možnosti za uspeh.
Debelost je posledica zapletene kombinacije prehranskih navad, pomanjkanja gibanja in drugih dejavnikov življenjskega sloga. Zato tudi zdravljenje ne more biti enostavno ali enodimenzionalno.
Sodobna zdravila za zdravljenje debelosti delujejo predvsem na strukture v možganih, ki uravnavajo apetit in presnovo. Toda tudi farmakološki pristop je le del širše, celostne obravnave.
Pri napredovali debelosti se pogosto pojavi presnovna iztirjenost, podobna tisti pri kaheksiji – stanju, pri katerem zaradi kronične bolezni propada funkcionalna telesna masa. To pomeni, da je ob hujšanju ključno:
Agresivne diete, ki temeljijo na drastičnem zmanjšanju kalorij ali dehidraciji, lahko ogrozijo srce, ožilje in presnovo ter povzročijo več škode kot koristi.
Učinkovito zdravljenje debelosti temelji na multimodalnem pristopu:
Ključno je odpraviti vzroke, ki vodijo v pretirano kopičenje maščobe, ne le posledic. Preventiva in sprememba življenjskega sloga sta dolgoročna procesa, pogosto vseživljenjska.
Strokovna medicinska pomoč je pri tem izjemno pomembna, zlasti pri posameznikih z že prisotnimi boleznimi. Samostojno eksperimentiranje s hitrimi shujševalnimi metodami lahko ogrozi zdravje, zlasti pri ljudeh z visokim krvnim tlakom, srčno-žilnimi boleznimi ali presnovnimi motnjami.
Najpomembnejše sporočilo je preprosto: hitro hujšanje praviloma ni varno hujšanje.
Preden se kdo odloči za drastične ukrepe, je smiselno razmisliti o dolgoročnih posledicah. Izguba maščobe mora potekati postopno, pod strokovnim nadzorom in na način, ki ohranja funkcionalno telesno maso ter podpira imunski sistem.
Hitre rešitve pogosto obljubljajo veliko, vendar lahko »skuhajo« zdravje prej, kot stopijo maščobne celice.
World Obesity Day – svetovni dan debelosti
Svetovni dan debelosti vsako leto obeležujemo 4. marca. Namenjen je ozaveščanju o naraščajočem problemu debelosti, zmanjševanju stigme ter spodbujanju sistemskih rešitev za preprečevanje in zdravljenje te kronične bolezni.
Kdo ga organizira?
Pobudo vodi organizacija World Obesity Federation, ki povezuje strokovnjake, raziskovalce in zdravstvene organizacije po svetu. Aktivnosti potekajo v številnih državah, tudi v Evropi.
Zakaj je svetovni dan debelosti pomemben?
Debelost je danes prepoznana kot kronična, ponavljajoča se bolezen, ne le kot posledica osebnih odločitev. Povezana je z več kot 200 zapleti, med drugim:
Po podatkih mednarodnih organizacij število ljudi z debelostjo v svetu še vedno narašča, kar predstavlja velik javnozdravstveni in ekonomski izziv.
Glavna sporočila dneva
Vsako leto je v ospredju druga tema, vendar se poudarki pogosto vrtijo okoli:
Poseben poudarek je na tem, da debelost ni zgolj individualni problem, temveč posledica kompleksnega prepleta bioloških, psiholoških in družbenih dejavnikov.
Kako se obeležuje v Sloveniji?
Tudi v Sloveniji zdravstvene ustanove, strokovna združenja in društva bolnikov ob tem dnevu pripravljajo:
Debelost je tudi pri nas pomemben javnozdravstveni problem, saj se povečuje tako pri odraslih kot pri otrocih.