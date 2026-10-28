To je tiha grožnja, ki jo mnogi zamenjajo za staranje. Prepoznajte 8 opozorilnih znakov

Prediabetes pogosto poteka brez očitnih simptomov, vendar je prav pravočasno odkritje priložnost, da preprečimo, ali vsaj pomembno odložimo razvoj sladkorne bolezni tipa 2.

Utrujenost po napornem tednu, slabši spanec in nekoliko manj energije so težave, ki jih pogosto pripisujemo stresu ali staranju. Včasih pa se za njimi skriva presnovna motnja, na katero je vredno biti pozoren - prediabetes.

Gre za stanje, pri katerem je raven krvnega sladkorja višja od normalne, vendar še ne dosega vrednosti, značilnih za sladkorno bolezen tipa 2. Prediabetes pomeni, da telo glukoze ne uravnava več tako učinkovito, kot bi jo moralo. Pogosto je vzrok inzulinska odpornost, pri kateri se celice slabše odzivajo na inzulin, hormon, ki omogoča prehajanje glukoze iz krvi v celice. Zaradi tega se glukoza začne kopičiti v krvi. Čeprav človek še nima sladkorne bolezni, je tveganje za njen razvoj povečano. Prediabetes je povezan tudi z večjim tveganjem za bolezni srca in ožilja.

Prediabetes lahko dolgo ostane neopažen

Prediabetes je razširjen, a pogosto neprepoznan. Razlog je preprost: prediabetes praviloma nima izrazitih simptomov. Spremembe se lahko razvijajo počasi, zato jih ljudje pogosto pripisujejo staranju, pomanjkanju spanja ali vsakodnevnim obremenitvam.

Kljub temu obstajajo opozorilni znaki, ki jih ne gre prezreti. Še posebej pomembni so, kadar se pojavijo na novo, trajajo dlje časa ali jih spremljajo dejavniki tveganja, kot so prekomerna telesna masa, premalo gibanja in sladkorna bolezen v družini.

Osem opozorilnih znakov prediabetesa

1. Temnejši predeli kože

Eden manj znanih znakov je sprememba kože, imenovana »acanthosis nigricans«. Pojavijo se temnejši, nekoliko odebeljeni in žametno obarvani predeli, predvsem na zatilju, v pazduhah ali dimljah. Spremembe se lahko pojavijo tudi na komolcih, kolenih in členkih prstov. Takšna koža je lahko videti umazana, vendar se ob umivanju ne očisti. Sprememba je lahko povezana z inzulinsko odpornostjo in je razlog za posvet z zdravnikom.

2. Povečana žeja

Če se žeja okrepi, čeprav človek pije običajne količine tekočine, je smiselno poiskati vzrok. Izrazita žeja je sicer značilnejša za sladkorno bolezen kot za zgodnji prediabetes, zato je ne smemo samodejno pripisati tej motnji.

3. Pogostejše uriniranje

Pogostejše odhajanje na stranišče, zlasti če je treba ponoči večkrat vstati, je lahko povezano s povišanim krvnim sladkorjem. Tudi ta znak je izrazitejši pri razviti sladkorni bolezni, lahko pa opozarja na težave, ki zahtevajo pregled.

4. Vztrajna utrujenost

Utrujenost, ki ne mine niti po zadostnem počitku, ima lahko številne vzroke. Med njimi so tudi motnje uravnavanja krvnega sladkorja. Če se pomanjkanje energije ponavlja brez jasnega razloga, je smiselno preveriti zdravstveno stanje.

5. Občasno zamegljen vid

Spremembe ravni krvnega sladkorja lahko vplivajo na količino tekočine v očesni leči in s tem na ostrino vida. Če se vid občasno zamegli, je potreben posvet z zdravnikom. Nenadna izguba vida zahteva takojšnjo zdravstveno obravnavo.

6. Mravljinčenje ali odrevenelost rok in nog

Mravljinčenje, pekoč občutek ali zmanjšana občutljivost v okončinah so lahko povezani z okvaro živcev. Takšne težave so značilnejše za sladkorno bolezen, ki traja dlje časa, zato niso zanesljiv zgodnji znak prediabetesa. Če se ponavljajo, jih je treba raziskati.

7. Počasno celjenje ran in ponavljajoče se okužbe

Povišan krvni sladkor lahko ovira normalno delovanje imunskega sistema in celjenje tkiv. Počasno celjenje ran ter ponavljajoče se okužbe so lahko opozorilo na neurejeno presnovo glukoze, vendar imajo lahko tudi druge vzroke.

8. Povečana lakota

Če se lakota pojavi kmalu po obroku ali je izrazitejša kot običajno, je treba upoštevati tudi možnost presnovnih motenj. Sama po sebi ni dokaz prediabetesa, zlasti če jo spremljajo spremembe telesne mase ali drugi simptomi. Pomembno je poudariti, da našteti znaki niso značilni samo za prediabetes. Mnogi ljudje s prediabetesom nimajo nobenih simptomov, zato je ob povečanem tveganju pomembno laboratorijsko testiranje.

Kako ugotovimo, ali imamo prediabetes?

Prediabetesa ni mogoče zanesljivo potrditi samo na podlagi počutja ali videza kože. Za diagnozo so potrebne krvne preiskave. Ena od možnosti je merjenje glikiranega hemoglobina HbA1c, ki pokaže povprečno raven krvnega sladkorja v zadnjih dveh do treh mesecih. Po merilih, ki jih uporabljajo ameriške zdravstvene ustanove, na prediabetes kaže vrednost HbA1c med 5,7 in 6,4 odstotka.

Druga možnost je merjenje glukoze v plazmi na tešče. V ameriških merilih območje prediabetesa sega od 100 do 125 mg/dl oziroma približno od 5,6 do 6,9 mmol/l.

Pri oralnem glukoznem tolerančnem testu človek zaužije napitek z glukozo, nato pa se izmeri raven sladkorja v krvi. Vrednost po dveh urah med 140 in 199 mg/dl oziroma približno med 7,8 in 11,0 mmol/l ustreza območju prediabetesa po ameriških merilih.

Diagnostične meje se med strokovnimi smernicami lahko nekoliko razlikujejo. Rezultate zato vedno razlaga zdravnik, ki upošteva uporabljeno metodo, zdravstveno stanje in druge okoliščine.

Kdo ima večje tveganje za prediabetes?

Verjetnost za razvoj prediabetesa je večja pri ljudeh s prekomerno telesno maso, pri telesno manj dejavnih posameznikih in pri tistih, ki imajo v družini sladkorno bolezen tipa 2. Pomemben dejavnik je tudi starost, saj tveganje narašča po 45. letu. Med druge dejavnike tveganja sodijo pretekla nosečnostna sladkorna bolezen in sindrom policističnih jajčnikov. Vendar prediabetes ni omejen na ljudi s prekomerno telesno maso ali starejše odrasle. Pojavi se lahko tudi pri posameznikih, ki so videti zdravi in nimajo očitnih težav. Če je prisotnih več dejavnikov tveganja, je smiselno, da se človek z zdravnikom pogovori o preverjanju krvnega sladkorja, tudi če se počuti dobro.

Spremembe življenjskega sloga lahko preprečijo sladkorno bolezen

Prediabetes ne pomeni, da je razvoj sladkorne bolezni tipa 2 neizogiben. Prav v tem obdobju lahko spremembe življenjskih navad pomembno vplivajo na prihodnje zdravje. Pomembni so uravnotežena prehrana z več zelenjave, stročnic, polnovrednih žit in živil, bogatih z vlakninami, omejevanje sladkih pijač ter zmanjšanje uživanja močno predelanih živil. Pri ljudeh s prekomerno telesno maso lahko že zmerno zmanjšanje telesne mase izboljša občutljivost celic za inzulin.

Pomembno je tudi redno gibanje. Hoja, kolesarjenje, plavanje in druge oblike aerobne vadbe pomagajo mišicam porabljati glukozo. Koristna je tudi vadba za moč, ki pomaga ohranjati mišično maso in presnovno zdravje.

Po podatkih lahko pri ljudeh z velikim tveganjem program, ki vključuje izboljšanje prehrane, več telesne dejavnosti in zmanjšanje telesne mase, zmanjša tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2 za približno polovico.

Prediabetes je torej pomembno opozorilo, ne pa dokončna napoved prihodnosti. Ker lahko dolgo poteka brez simptomov, sta poznavanje dejavnikov tveganja in pravočasno preverjanje krvnega sladkorja ključna koraka pri preprečevanju sladkorne bolezni tipa 2.